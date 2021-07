Neues Buch “Der Benimm-Code” gibt Anleitungen für den richtigen Umgang

Gutes Benehmen in Zeiten von Digitalisierung und New Work. Expertinnen Elisabeth Motsch und Doris Schulz präsentieren umfassendes Nachschlagewerk. Guter Small Talk, Körpersprache, Tischetikette und Dresscodes im privaten und beruflichen Leben. Auch Spezialthemen wie E-Mail-Kommunikation, Soziale Medien, Telefonkonferenzen und Online-Meetings ausführlich behandelt

Der Benimm-Code: Überzeugend und stilvoll auftreten – Autorinnen: Elisabeth Motsch und Doris Schulz

Gute Umgangsformen verbinden die Menschen – eine altbekannte Weisheit, die ihre Gültigkeit auch in Zeiten von Homeoffice und Social Distancing keinesfalls verloren hat. Wie man privat und beruflich mit gutem Benehmen überzeugt und welchen Wert beispielsweise Tischregeln und Dresscodes haben, erfährt man im neuen Buch „Der Benimm-Code“ von Elisabeth Motsch und Doris Schulz, erschienen im Trauner Verlag. Die beiden Expertinnen widmen sich darin auf mehr als 300 Seiten auch dem korrekten Verhalten bei brandaktuellen Spezialthemen wie New Work, E-Mail-Kommunikation, Soziale Medien, Telefonkonferenzen und Online-Meetings. Dazu gibt es hilfreiche Checklisten sowie ein digitales Zusatzpaket mit inkludiertem E-Book und Videobeispielen.



Das neue Buch ist ab sofort im Handel und online auf www.trauner.at erhältlich.

Elisabeth Motsch, Expertin für die Erfolgsfaktoren Kleidung und Umgangsformen, und Doris Schulz, Medienfrau, Podcasterin und Politcoach, verfügen über große Erfahrung als Trainerinnen für Führungskräfte aus PR, Politik und Wirtschaft. Sie sind schon seit vielen Jahren ein erfolgreiches Team bei Seminaren und Buchprojekten. Die beiden Benimm-Code-Expertinnen haben für alle Menschen, die sich beruflich und privat profilieren wollen, dieses auf unsere aktuelle Zeit zugeschnittene Benimm-Buch geschrieben. Sie erklären darin genau, wie Umgangsformen Botschaften vermitteln.

Unsicherheiten und Irrtümer beherrschen den Alltag

“Wir haben versucht, möglichst viele Bereiche unterzubringen – private wie auch berufliche. Es geht stets um das Zusammenleben und wie sich Signale in dem Rahmen auswirken, in dem ich mich bewege”, erklärt Elisabeth Motsch. “Das betrifft auch die Körpersprache. Alles, was wir sehen und hören, hat Auswirkungen auf die Beziehung zueinander. Wir haben auch versucht, für bestimmte Alltagssituationen Antworten zu geben, in denen wir Unsicherheiten und Irrtümer wahrgenommen haben: Begrüßung, Vorstellung, Geschäfte am Sportplatz und vieles mehr.”



Praktische Anleitungen für alle möglichen Situationen

Wir leben in einer sehr vernetzten, schnellen Welt, in der wir mit vielen Menschen tagtäglich on- und offline kommunizieren. Das moderne Nachschlagewerk zu Dresscodes und zur aktuellen Etikette bietet sympathische und praktische Anleitungen, wie man sich in verschiedenen Situationen angemessen verhält, zum Beispiel beim Small Talk, bei (Online-)Sitzungen, bei öffentlichen Auftritten, bei Einladungen oder im Hotel. Und es zeigt darüber hinaus, wie man sich stilvoll kleidet und so das eigene Selbstbewusstsein und Beliebtheitswerte steigert.

Bei Vorstellungsgesprächen hat sich viel geändert

“Wer die Codes kennt, kann sich situationsgerecht verhalten und hat stets die Fäden in der Hand”, sagt Doris Schulz. “Die passende Kleidung tut ihr Übriges, sie unterstreicht den persönlichen Typ und unterstützt den Auftritt. In einem großen Kapitel haben wir auch die Situation von Vorstellungsgesprächen behandelt. Da hat sich viel geändert. Man braucht für vieles einen Leitfaden – auch für richtiges Schreiben von E-Mails oder das Verhalten bei Videokonferenzen.” Nicht nur (angehende) Führungskräfte können sich anhand der zahlreichen Tipps künftig mit höflicher Leichtigkeit durch ihr persönliches und öffentliches Umfeld bewegen.



Buch-Neuerscheinung:



Der Benimm-Code: Überzeugend und stilvoll auftreten

Autorinnen: Elisabeth Motsch und Doris Schulz

308 Seiten, Hardcover

ISBN 978-3-99113-057-4

Preis: 24,90 Euro



Trauner Verlag www.trauner.at