Ab heute: Neue Folgen von Rosins Restaurants

Frank Rosin hilft Wirten in der Corona-Krise in neuen Folgen von „Rosins Restaurants“ ab 6. Mai 2021, donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Restaurant Rosin

Hilferufe vom Bodensee, schlaflose Nächte in Bayern und Existenzängste an der Nordseeküste: Quer durch Deutschland haben Gastwirte seit über einem Jahr große Sorgen wegen der pandemiebedingten Vorgaben und des monatelangen Lockdowns. Viele machen die Erfahrung, dass Take-Away oder Lieferservice allein nicht reicht, um ein Gastro-Unternehmen am Laufen zu halten, die Mitarbeiter:innen bezahlen zu können oder gar ein Plus zu erzielen.

Sternekoch Frank Rosin kennt die Nöte der Wirte in der Corona-Krise – und musste sein Coaching in „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf“ selbstverständlich auch entsprechend anpassen: Abstände und Mundschutz in Küchen und Gasträumen, Testbestellungen zum Abholen statt Testessen mit großem Publikum … Aber unverändert nimmt er sich genügend Zeit, um mit Dampf, Motivation und jeder Menge Tipps Küche, Koch und Crew zu inspirieren und zu neuer Höchstform anzutreiben.

Zum Beispiel im „KC Kitchen“ in Pfullendorf nahe Bodensee: Trotz Corona eröffnet der gelernte Koch Kahraman Celik gemeinsam mit seinem Sohn Erdem im Juni 2020 sein erstes Restaurant mitten in der Innenstadt und erfüllt sich so seinen Lebenstraum. „Wär‘ Corona nicht, wäre ich einer der Bekanntesten hier im Umkreis“, ist sich Kahraman sicher, denn ohne den Lockdown wären in seinen Augen seine Burger, Flammkuchen und Schnitzel der absolute Verkaufsschlager. Während das Geschäft im Sommer noch gut anlief, erwischt der zweite Lockdown das Vater-Sohn-Gespann hart. Das Liefer- und To-Go-Geschäft kommt nicht in die Gänge und die Existenzgrundlage der Familie steht kurz vor dem Aus. „Wenn nichts reinkommt, halte ich das nur noch zwei Monate aus“, so Kahraman. Frank Rosin nimmt Karte und Konzept des „KC Kitchen“ genau unter die Lupe. Kann der Sternekoch den Gastroneulingen helfen und den Betrieb retten?

Die neuen Folgen von „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf“:

06.05.2021: „KC Kitchen“, Pfullendorf (Sigmaringen, Baden-Württemberg)

13.05.2021: keine Folge wegen Feiertagsprogrammierung

20.05.2021: „Hafen Extra“, Aurich (Ostfriesland, Niedersachsen)

27.05.2021: „Landgasthof Harmonie“, Barlt (Dithmarschen, Schleswig-Holstein)

03.06.2021: keine Folge wegen Feiertagsprogrammierung

10.06.2021: „Steffens“, Bad Aibling (Rosenheim, Bayern)

17.06.2021: „Nicki’s Imbiss“, Raeren an der deutsch-belgischen Grenze (Rerun)

„Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf“: neue Folgen ab 6. Mai 2021, donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

„Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf “ wird produziert von der Redseven Entertainment GmbH, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.