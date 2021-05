Ayurveda mit Dr. Hans H. Rhyner in Zell am See

Ayurveda im Salzburgerhof: Seinem Anspruch als eines der innovativsten Wellnesshotels im Alpenraum wird der Salzburgerhof einmal mehr gerecht: Mit Dr. Hans H. Rhyner lädt einer der weltweit bekanntesten und renommiertesten Ayurveda-Experten abermals zu einer Entschlackungs- und Gesundheitsreise nach Zell am See.

Im 5-Sterne-Superior Hotel Salzburgerhof in Zell am See wird im Oktober ein 10-tägiges Ayurvedaprogramm mit dem anerkannten Experten Rhyner geboten.



Ayurveda Rhyner® ist zu Recht eine geschützte Marke, denn der weltweit anerkannte Experte und europäische Ayurveda-Pionier unterscheidet sich in seiner Kompetenz sehr wesentlich von den vielen, den Markt überschwemmenden Ayurveda-Angeboten. Aufbauend auf den Jahrtausende alten, archaischen Prinzipien hat Dr. Hans H. Rhyner mit entsprechendem Fachwissen seine authentischen Programme entwickelt.

„Spare nicht beim Ölmann! Investiere in deine Gesundheit, stärke deine Immunität und verhindere so effektiv Krankheit!“ Diese Aussage stammt von einem der berühmtesten Ayurveda Ärzte „Caraka“, der 1500 v.Chr. lebte. Unter diesem Motto stehen die Ayurveda-Tage im Salzburgerhof. Eine allgemeine Verbesserung des Immunstatus, Gewichtsreduktion, Vermeidung von gesundheitsschädigenden Gewohnheiten, Linderung von chronischen Schmerzen und Distanz vom Alltag können Resultate der Kur sein.

AYURVEDA-RHYNER – Package von 7. bis 18. Oktober 2021

10 Tage Ayurveda-Programm inklusive Nächtigungen mit Vollpension im Salzburgerhof sind ab Euro 5.880 pro Person in der Wellnessgartensuite zu haben.

Das Programm inkludiert 4x Konsultationen bei Dr. Rhyner, 10xTagesanamnesen, 10x Ayurveda-Fachbetreuungen, 4x Ganzkörperölmassagen, 1x Ganzkörperpeelingmassage, 5x typgerechte Teilmassagen, 5x Schwitzbehandlungen, 1x Ganzkörperölguß, 1x Stirnölguß, 1x Ernährungsberatung, 3x innere Ölungen, 1x Virecana, 2x Vasti, Basti oder Nasya, 7x Yogaeinheiten in der Gruppe.

5-Sterne-Superior Genießer-, Golf- & Wellnesshotel SALZBURGERHOF, A-5700 Zell am See, Auerspergstraße 11, Tel.: +43 / (0)6542 / 765, E-Mail: 5sterne@salzburgerhof.at, www.salzburgerhof.at

