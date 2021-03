„Wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und damit glücklich wurde“ erscheint am 20. April 2021 bei HarperCollins Germany

Maurice Morell – Wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und damit glücklich wurde

Maurice Morell war ein erfolgreicher PR-Manager. Dann verlor er seinen Job und musste noch mal bei Null anfangen. Er probierte einiges aus und strandete schließlich auf Sylt. Die Insel, die er schon seit seiner Kindheit in 1970er-Jahren kannte. Seine Idee: Vegane Suppen aus ausschließlich saisonal-regionalen Produkten, die er aus einem historischen Suppenwagen heraus verkauft.

Mittlerweile sind Maurice Morell und seine Suppen Kult, auch über Sylt hinaus. Das Angestellten-Hamsterrad hat er hinter sich gelassen, stattdessen genießt er die Selbstbestimmtheit und das Inselleben; den Strand, die Dünen, das Meer, die frische Brise.

In seinem Buch »Wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und damit glücklich wurde« erzählt er nicht nur seine Geschichte – er liefert vielmehr einen ehrlichen Ratgeber, der dem Traum von Selbstständigkeit und Freiheit auf den Zahn fühlt, nichts beschönt, dafür umso mehr Mut macht: Koch deine eigene Suppe. Egal, was die anderen sagen … alles weitere geschieht von selbst. Und das ein oder andere Suppen-Rezept gibt es noch dazu.

»Niemals, never ever hätte ich gedacht, einmal auf Sylt drei Sorten selbst gemachte Cremesuppen aus einem alten Suppenwagen heraus zu verkaufen«

Maurice Morell, Jahrgang 1960, wuchs als Sohn des Künstlerehepaares Pit Morell und seiner Frau Rosemarie in Worpswede auf. Er studierte Visuelle Kommunikation in Kassel, arbeitete u. a. als Grafikdesigner und Kundenkontakter im Bremer Atelier für Gestaltung Haase & Knels, für Bernd Kracke’s Werbeagentur MA Network in Hamburg und fünf Jahre lang für die Medienagentur Elephant Seven – eine Tochterfirma von Springer & Jacoby, damals eine der größten und erfolgreichsten Werbeagenturen Deutschlands. Seit 2001 ist er selbständig als Berater tätig. 2018 eröffnete er seinen Suppenwagen.

www.sylter-suppen.de

Klappenbroschur | 13,5 x 21,5 cm | 224 Seiten | € 16,00 [D]

ISBN 9783749901081 | ET: 20. April 2021

Mit vielen leckeren Suppen-Rezepten von Maurice Morell