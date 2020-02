Restaurants mit 5 Pfannen 2020

Petit Charlemagne, Aachen

le Marron, Ahrensburg

Trattoria Ai Pero, Andernach

La Corona, Ansbach

Waldhorn, Auenwald (Daefern)

maximilian°s, Augsburg

Manche 5 Pfannen Restaurants haben sehr schwankende Leistungen, wie z.B. das Ottenthal

Die Ecke, Augsburg

Gasthaus Settele, Augsburg (Haunstetten) Savarin, Bad Dürkheim

Restaurant Lamm, Bad Herrenalb (Rotensol) Obere Mühle, Bad Hindelang

Im Gütchen, Bad Kreuznach

Freihaus Brenner, Bad Wiessee

Waldgasthof Buchenhain, Baierbrunn Gasthaus Müller, Barsinghausen (Göxe)

Die Klosterhofstuben, Bayrisch Gmain

BLEND berlin kitchen and bar, Berlin

Lamazère, Berlin (Charlottenburg) Neu

Ottenthal, Berlin (Charlottenburg)

Borchardt, Berlin (Mitte)

Grill Royal, Berlin (Mitte)

The Grand, Berlin (Mitte), Berlin

Buchholz, Berlin (Neukölln)

Vox, Berlin (Tiergarten)

Ente, Biberach a. d. Riß

Historisches Gasthaus Buschkamp, Bielefeld

GeistReich, Bielefeld

Landhaus Gräfenthal, Bindlach

Mühle, Binzen

Bromberg Alm, Böbing

Da Signora, Böblingen

Gasthof Sommerau, Bonndorf

Am Humboldthain, Brandenburg/Havel

Zucker – Restaurant in der Raffinerie, Braunschweig

Grashoff‘s Bistro, Bremen

Restaurant PIER 6, Bremerhaven

Natusch – Fischereihafen Restaurant, Bremerhaven

Henrys, Buchholz

Zum Adler, Bünde

Goldener Pflug, Chieming (Ising)

Bio-Restaurant Naturküche, Deggenhausertal (Limpach)

Schneider, Dernbach

Alte Schäferei im Pächterhaus, Dessau (Ziebigk)

Himmelstoß, Dettelbach

Storchennest, Dillingen (Fristingen)

Fährhaus, Dornum (Neßmersiel)

La cuisine Mario Kalweit, Dortmund

Villa Patrizia, Duisburg

Rossini, Düsseldorf

1806, Düsseldorf

Zum Goldenen Anker, Eggenstein (Leopoldshafen)

Adler, Ehingen/Donau

Domherrnhof, Eichstätt

Zum Krug, Eltville (Hattenheim)

Casino Zollverein, Essen

La Grappa, Essen

Parkhaus Hügel, Essen (Hügel)

Hugenpöttchen, Essen (Kettwig)

Aschbacher Hof, Feldkirchen-Westerham

Alter Wirt, Fischbachau

Zum Vaas, Forstinning

Schwarzkopf, Frammersbach

Nihonryori KEN, Frankfurt am Main

Villa Merton Bistro, Frankfurt am Main

Goldman Restaurant, Frankfurt am Main

Heimat, Frankfurt am Main

Weinstube Brandt, Frankweiler

Zum Hirschen, Freiburg i. Breisgau (Lehen)

Aquarium, Friedrichstadt

TIM ́s KITCHEN, Fürth

Kupferpfanne, Fürth

Reindl‘s Restaurant, Garmisch-Partenkirchen

Burgrestaurant, Geisenheim (Johannisberg)

Pfeffermühle, Gengenbach

Zum Goldenen Engel, Glottertal

Adler, Glottertal

Felix, Glücksburg

Henri-Philippe, Grainau

Au Quai, Hamburg (Altona)

Henssler & Henssler, Hamburg (Altona)

Zum Wattkorn, Hamburg (Langenhorn)

Jahreszeiten Grill, Hamburg (Neustadt)

Die Bank, Hamburg (Neustadt)

Rive, Hamburg (Neustadt)

Brook, Hamburg (Speicherstadt)

Nil, Hamburg (St. Pauli)

Zeitfür – Das Restaurant im Leineschloss, Hannover

Tropeano Di Vino, Hannover (Kirchrode)

Artichoke, Hartenstein, Sachsen

Moarwirt, Hechenberg (Dietramszell)

Wirtshaus zum Nepomuk, Heidelberg

Brasserie by Burgstuben-Residenz, Heinsberg (Randerath)

Gasthof Hasen, Herrenberg

Chalet am Kiental, Herrsching

Zur Glocke, Höchstädt

Die Scheuer, Hofheim

Landgasthof Hirschen, Hüfingen

Holzöfele, Ihringen a. K. Neu

Bräutigams Weinstuben, Ihringen a. K.

Avus, Ingolstadt

Binderhäusl, Inzell

Zehntkeller, Iphofen

Augustiner am See, Iphofen (Birklingen)

Dinzler, Irschenberg

Zeller Restaurant, Kahl am Main

Weinrestaurant Bacchus, Kaisheim (Leitheim)

Pfaffenkeller, Kandern (Wollbach)

Livingroom, Karlsruhe

Das Scheibenhardt, Karlsruhe

Restaurant im Kesselhaus, Karlsruhe (Grünwinkel)

Augusta, Koblenz

weinlokal heinzhermann, Köln

Capricorn [i] Aries Brasserie, Köln

Hanse Stube, Köln

Brasserie Colette by Tim Raue, Konstanz

Gasthaus Stappen, Korschenbroich

Landhaus Fischerheim, Krefeld

Tillmann Hahns Gasthaus, Kühlungsborn

Ristorante Bellini, Landshut

Rebgut – Die Weinherberge, Lauda-Königshofen

Goldner Engel, Laudenbach

Lodner Genießerrestaurant, Lauingen

Münsters, Leipzig, Sachsen

Haus Uptmoor, Lohne

Lindenhof 1887, Lunden Neu

Fischerklause am Lütjensee, Lütjensee

Am Bassenheimer Hof, Mainz

Marburger Esszimmer, Marburg

Restaurant Saarschleife, Mettlach (Orscholz)

Bärenkrug, Molfsee

KOOK 36, Moos

Mölleckens Altes Zollhaus, Mülheim a. d. Ruhr

Panther Grill&Bar, München Neu

Brasserie Les Deux, München

anna restaurant by Geisel, München

Atelier Gourmet, München

Broeding, München

Nymphenburger Hof, München

Rüen Thai, München

Ochsen, Mundelsheim

Gabriel‘s im Kaiserhof, Münster

Geniesser-Restaurant Altmugler Sonne, Neualbenreuth (Altmugl) Schieferhof, Neuhaus am Rennweg

H‘manns, Neuleiningen

Landgasthof Paulus, Nonnweiler

Belsers Restaurant, Nürtingen

Haus am Berg, Oberkirch

Vilotel, Oberkochen Neu

Esslust, Oberstaufen

Zum Blauen Fuchs, Oberthal

Edy‘s Restaurant, Ortenberg

Gasthof zum Hirsch, Ostrach

Sternenschanz, Ötisheim

Lohmayr Stub‘n, Piding

Landgasthaus Zur Linde, Pleinfeld (Stirn)

Schönbuch, Pliezhausen Neu

Weinstube, Quedlinburg

Grüner Baum, Radolfzell (Moos)

Lumperhof, Ravensburg

Luma, Regensburg

Treuschs Schwanen, Reichelsheim

Villas Restaurant, Reil

Der Seehof Rheinsberg, Rheinsberg

Landhaus Hohenlohe, Rot am See

Topinambur, Rothenburg o. d. Tauber

Ambiance, Rügen (Sellin)

Schlachthof Brasserie, Saarbrücken

Gasthof Alpenrose, Samerberg

mundart Restaurant, Saulheim

Brunnenstube, Scheer

Vinum – Zum alten Weinkeller, Schwabenheim

Schwab‘s Landgasthof, Schwarzach

Glaskasten, Schwerte

Gasthaus Landgraf, Seeheim-Jugenheim (Balkhausen)

Rosenthal Casino, Selb

Schlossrestaurant „Auf Scharffeneck“, St. Goar

Dechant‘s Kleines Fischrestaurant, Starnberg

Die Krone, Staufen

Gasthaus Schwanen, Stühlingen (Schwaningen)

Kicho, Stuttgart

Augustenstüble, Stuttgart

Schloss Solitude Gastronomie, Stuttgart

Da Franco, Stuttgart

Hoog, Sylt (Keitum)

Fitschen am Dorfteich, Sylt (Wenningstedt)

Tellerrand, Sylt (Westerland) Neu

Goldgelb, Sylt (Westerland) Neu

Bistro Stadt Hamburg, Sylt (Westerland)

Landgasthof Forster, Taufkirchen/Vils

MundArt, Teisendorf

Lamm im Kau, Tettnang (Kau)

Schreiegg‘s Post, Thannhausen

Bauer‘s, Traben-Trarbach

Weinwirtschaft, Travemünde

Johanniter-Kreuz, Überlingen (Andelshofen)

Landgasthof Zum Adler, Überlingen (Lippertsreute)

Die Traube, Vallendar

Pades Restaurant, Verden

Winzerhaus Rebstock, Vogtsburg (Oberbergen)

Brauerei Walter Restaurant, Waldshut-Tiengen

Elements, Weiherhammer Neu

Oberbräu, Weilheim i. Oberbayern

Gasthaus Rössle, Weinstadt (Baach)

Landgasthof Burkhard, Wernberg-Köblitz

Erbgericht Tautewalde, Wilthen (Tautewalde), Sachsen

Bürgerspital-Weinstuben, Würzburg

Park-Restaurant Vogelherd, Zerbst

Leutloff‘s am See, Zeuthen

Der Gusto ist neben dem Michelin der deutsche Restaurantguide, dem vertraut wird.

Alle Links zum Gusto 2020:

Koch des Jahres 2020

Interview mit dem Koch des Jahres

Aufsteiger des Jahres 2020

Newcomer des Jahres 2020

Sommelier des Jahres 2020

Gastgeber des Jahres 2020

Neueröffnung des Jahres 2020

Die besten Restaurants in Deutschland 2020

Restaurants mit 8 Pfannen 2020

Restaurants mit 7 Pfannen plus in 2020

Restaurants mit 7 Pfannen in 2020

Restaurants mit 6 Pfannen plus in 2020

Restaurants mit 6 Pfannen in Deutschland 2020

Restaurants mit 5 Pfannen plus 2020

Restaurants mit 5 Pfannen 2020

