Restaurants mit 5 Pfannen plus 2020

Restaurant Lamm Aspach, Aspach (Großaspach)

Färberei, Augsburg

Kahn, Augsburg

Magnolia, Augsburg Neu

Ann-Kathrin und Sven Brechtmann, Brechtmanns Bistro, Hamburg

Gasthof Restaurant Hirsch, Bad Ditzenbach (Gosbach)

Jagdhaus Heiligendamm, Bad Doberan (Heiligendamm)

Kropf – Bamberger Köstlichkeiten, Bamberg

Büffelhof Beuerbach, Beuerbach Neu

Domschenke, Billerbeck

Strandhaus, Bonn

Gasthaus zum Schwan, Castell

Villa Esche, Chemnitz, Sachsen

Seehaus, Diessen a. A. (Riederau)

Moritz, Dresden, Sachsen

Weinhaus Tante Anna, Düsseldorf

Dorfstube, Düsseldorf

Zum Staudenwirt, Finning

Schönemann, Frankfurt am Main

Drexlers, Freiburg i. Breisgau

Löwen Altheim, Frickingen (Altheim)

Schützenhof, Glashütten

Speiseberg, Halle (Saale)

Brechtmanns Bistro, Hamburg

Fischereihafen-Restaurant, Hamburg (Altona)

Stüffel, Hamburg (Eppendorf)

Osteria da Francesco, Hamburg (Rotherbaum)

Memory, Hamburg (Sülldorf)

Laurus, Hartmannsdorf (bei Chemnitz), Sachsen

Herrenmühle, Heidelberg

Bernstein, Heringsdorf

Zur Krone, Höchst (Hetschbach)

Vier Jahreszeiten Restaurant Imhof, Illertissen

Scala, Jena

Zum Riesen, Kandel

Mamajun, Kiel

Widmann‘s Löwen, Königsbronn-Zang

San Martino Restaurant, Konstanz

Seerestaurant Riva, Konstanz

Das Alpenglühn Restaurant, Krün

schuberts, Lauterbach

Michaelis, Leipzig, Sachsen

MAX ENK, Leipzig

Ambiente, Ludwigslust

Landhaus Hadrys, Magdeburg

Posthalterei, Meiningen

Zum Goldenen Krug, Mintraching Neu

Raabe Mühlhausen, Mühlhausen

Neu Galleria, München

Gesellschaftsraum, München

Landersdorfer & Innerhofer, München

Murnauer Reiter, Murnau

Gasthof Zufriedenheit, Naumburg

Gasthof zum Hirsch, Neukirch (Goppertsweiler)

Rosenflora, Nideggen

Zirbelstube, Nürnberg (Worzeldorf)

freistil., Ofterschwang Neu

Speckers Landhaus, Potsdam

Benther Berg, Ronnenberg/Benthe

Il Barcaiolo, Rottach-Egern

Kirschner Stuben, Rottach-Egern

Gutshaus Kubbelkow, Rügen (Sehlen-Klein Kubbelkow) Neu

PASTIS Bistro, Saarlouis

Restaurant Engel, Sasbachwalden

Landhaus Nikolay, Schermbeck

Esszimmer, Schwendi

Möbius lebensmittel.punkt, Schwetzingen Neu

Alte Schule, Siek

Hoffmanns-Keller, Spalt Neu

Gardels Restaurant, St. Michaelisdonn

Sonne St. Peter, St. Peter

Axels Restaurant in der Strandhütte, St. Peter-Ording

Schweizers Restaurant, Stuttgart

Christophorus, Stuttgart (Zuffenhausen)

Gutsküche Wulksfelde, Tangstedt

Bauernstuben, Tiefenbronn

Bürgerbräu, Überlingen

Treibgut, Ulm Neu

Rindenmühle, Villingen-Schwenningen (Villingen)

Speisemeisterei Burgthalschenke, Vöhringen (Thal)

Schwane 1404, Volkach

Kaminrestaurant, Walldorf

Landgasthaus Adler, Wangen (Deuchelried)

CARALEON, Wasserburg (Bodensee) Neu

Herrenhaus, Wasserburg am Inn

Andreas Scholz, Weimar Neu

Kaltwassers Wohnzimmer, Zwingenberg Neu

Der Gusto ist neben dem Michelin der deutsche Restaurantguide, dem vertraut wird.

