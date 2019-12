Reisetrends 2020

Reise- und Gastgewerbefachleute auf der ganzen Welt bereiten sich auf ein neues Jahrzehnt des Reisens vor: Vielversprechende Reiseziele, immer beliebtere Unterkunftstrends und neue Möglichkeiten, das Reisen auf sinnvolle Art zu erleben, wirken sich auf die Art und Weise aus, wie Menschen die Welt sehen. Mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung teilen die Experten von Preferred Hotels & Resorts – der weltweit größten unabhängigen Hotelmarke mit mehr als 750 Objekten in 85 Ländern – ihre Erkenntnisse und Tipps für das kommende Jahr.

· BEWUSSTES REISEN – Laut dem von Booking.com veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht sind 58 Prozent der Reisenden dazu bereit, bewusst auf den Besuch eines Reiseziels zu verzichten, wenn sich herausstellt, dass dieser negative Auswirkungen auf die dort lebenden Menschen mit sich bringt. „Hotelmarken, die mehr als bloßes Greenwashing betreiben, um zu demonstrieren, wie sie ihren sozialen und ökologischen Fußabdruck minimieren, profitieren von der Kundenbindung und dem Share-of-Wallet“, sagt President Michelle Woodley. „Seit der Gründung von GIFTTS (Great Initiatives for Today’s (Tomorrow’s) Society) – einer Initiative, die Hotels für ihr Engagement in den Bereichen gemeinnützige Arbeit, Bildung, Philanthropie und Nachhaltigkeit auszeichnet – im Jahre 2005 hat Preferred Hotels & Resorts die nachhaltigen Bemühungen Hunderter unabhängiger Hotels gewürdigt und unterstützt und ihnen eine Plattform zur Verfügung gestellt, von der aus sie untereinander bewährte Praktiken austauschen können, die ihren ökologischen und sozialen Beitrag verbessern und andere zum Handeln anregen.“

· TRANSFORMATIVES REISEN – Der 2016 gegründete Transformational Travel Council definiert diese Form des Tourismus als „Mit der Absicht reisen, sich zu entwickeln, zu lernen und in neue Formen des Seins und der Auseinandersetzung mit der Welt hineinzuwachsen“. Dieser Trend wird sich 2020 als der entscheidende Faktor erweisen, welcher andere in diesem Jahr identifizierte Tendenzen miteinander verknüpft. Da Reisende Natur, Kultur und soziale Aktivitäten nutzen, um eine Verbindung zu ihrem inneren Selbst herzustellen und positive Lebensveränderungen zu erreichen, wird sich das transformative Reisen stärker mit bewusstem Reisen, Micro-Cations, also Kurztrips mit weniger als vier Übernachtungen, und dem gezielten Auswählen weniger bekannter Städte überschneiden, damit der Fokus weniger auf dem eigenen Selbst, sondern mehr auf dem nachhaltigen Nutzen liegt, den ein Reisender für andere haben kann. „Reisen und die ‚Suche nach dem nächsten Ziel‘ ist seit Langem ein Mittel zur Bewältigung der Hochs und Tiefs im Leben. Es bietet Erholung von einem stressigen Job, hilft bei der Bewältigung einschneidender Lebensereignisse oder dient als wegweisende Aktivität und zum feierlichen Begehen eines Lebensabschnitts. Transformatives Reisen macht es möglich, die eigentlichen Werte des Reisens zu erleben – emotional, sozial, physisch oder spirituell. Es dient unserem Bestreben, uns zu besseren Menschen zu entwickeln und unsere Menschlichkeit zu fördern“, sagt Kristie Goshow, Chief Marketing Officer.

· KURZTRIPS – Sogenannte „Micro-Cations“, Kurzreisen mit weniger als vier Übernachtungen, erfreuen sich in allen Altersgruppen wachsender Beliebtheit, da viele Reisende gerne die Möglichkeit wahrnehmen, in kürzerer Zeit mehr Destinationen zu entdecken. An der Spitze dieses Trends stehen Führungskräfte der Millennial-Generation, deren Zeit knapp bemessen ist, und die deshalb herkömmliche längere Reisen durch kürzere Aufenthalte ersetzen. „In einer Welt, in der man immer und überall erreichbar ist, bieten Micro-Cations eine ideale Möglichkeit, sich in kürzeren, häufigeren Abständen zu entspannen und neue Energie zu tanken“, sagt Caroline Klein, Executive Vice President of Corporate Communications and Public Relations. „Einfach nur für ein paar Tage rauszukommen, hilft, Dinge zu relativieren, auch wenn man immer noch auf E-Mails reagiert. Dieser Trend findet bei mir als einzige Senior Executive der Millenial-Generation von Preferred Hotels & Resorts besonders großen Anklang. Ich versuche oft, internationale Geschäftsreisen mit ein paar zusätzlichen Urlaubstagen zu verbinden, um eine neue Perspektive von Regionen der Welt zu erhalten, die ich vielleicht nie wieder besuchen werde oder die ich nur im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit kennengelernt habe.“

· LGBTQ-Familienreisen – Bei insgesamt 25 Ländern in ganz Europa und Nord- und Südamerika, in denen die gleichgeschlechtliche Ehe legal ist, richtet die Branche ihre Aufmerksamkeit auf das Segment der LGBTQ-Familienreisen. Laut einem aktuellen Bericht des LGBTQ-Marktforschungsunternehmens Community Marketing & Insights haben 85 Prozent der LGBTQ-Eltern mit Kindern unter 18 Jahren im vergangenen Jahr ein oder mehrere Reisen als Familie unternommen. Und da immer mehr LGBTQ-Paare sich für eine Familiengründung entscheiden, sollten Reisebüros und Reiseveranstalter die Service-, Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen dieser Zielgruppe berücksichtigen. „Während Lesben seit langem bei LGBTQ-Familienreisen an der Spitze stehen, verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg der homosexuellen Männer, die mit ihren Kindern reisen. Dies stellt eine große Chance für gut positionierte Reisemarken dar, ihre Programme und Angebote direkt zu vermarkten“, sagt Rick Stiffler, Senior Vice President of Leisure Sales und Botschafter für Preferred Pride. „Das seit fast zehn Jahren existierende Preferred-Pride-Programm schult mehr als 300 Luxushotels, Resorts und Häuser, die LGBTQ-Familien als Kunden empfangen – eine willkommene Ergänzung zu den exklusiven Vorteilen und Annehmlichkeiten, von denen Gäste profitieren, wenn sie Aufenthalte über das Programm buchen.“

· INSTA-TOURISMUS – Laut einer aktuellen Studie von Amadeus geben 40 Prozent aller Instagram-Nutzer unter 33 Jahren Instagram als Hauptentscheidungsgrund für die Auswahl eines Urlaubsziels an. Mit mehr als 500 Millionen Nutzern, die laut National Geographic durchschnittlich 85 Millionen Fotos pro Tag teilen, ist Instagram zweifellos die bekannteste Inspirationsquelle für Reisefreudige und beeinflusst deren Wahl des Urlaubsziels. „Im Jahr 2020 wird es für Reiseunternehmen wichtiger denn je sein, die Leistungsfähigkeit von Instagram effektiv zu nutzen, um die Aufmerksamkeit und das Engagement der Zielgruppen zu gewinnen und so letztendlich die Anzahl der Buchungen zu erhöhen“, sagt Lindsey Ueberroth, Chief Executive Officer. „Inhalte, Kampagnen und partnerschaftliche Zusammenarbeit sollten so gestaltet werden, dass sie auch die Generation Z ansprechen und nicht nur die Millennials, welche damit beginnen, Markenloyalität aufzubauen und den Entscheidungsprozess für Familienurlaube maßgeblich beeinflussen.“

· HIN ZU DEN WENIGER BEKANNTEN STÄDTEN – Laut einer aktuellen Umfrage von Booking.com wollen 54 Prozent, also mehr als die Hälfte der ins Ausland Reisenden einen Beitrag zur Reduzierung des Übertourismus leisten, während 51 Prozent ihr ursprüngliches Reiseziel gegen eine ähnliche Alternative eintauschen würden, wenn dies positive ökologische oder soziale Auswirkungen hätte. Aus diesem Grund werden mittlerweile Reiseziele gewählt, die immer noch den gleichen Charme und die gleiche Kultur bieten wie die meistbesuchten Destinationen, jedoch von der Besucherzahl her an zweiter bzw. dritter Stelle stehen. „Wir sehen weltweit Wachstum in einigen Sekundärmärkten, das zum Teil auf eine verbesserte Fluganbindung und vielfältigere Reiserouten von Seiten der Reiseveranstalter zurückzuführen ist. Dieser Trend legt nahe, dass Destinationen wie beispielsweise Guadalajara, Mexiko; Suzhou, China; Milwaukee, Wisconsin; Porto, Portugal; Belfast, Nordirland im neuen Jahr einen Anstieg der Besucherzahlen verzeichnen werden“, sagt Robert Van Ness, Executive Vice President of the Americas.

· WOHNEN WIE ZU HAUSE – Die Option der „Wohnen-wie-zu-Hause-Unterkünfte“ nimmt in allen Reisemarktsegmenten weiter an Beliebtheit zu. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass Individualreisende oder Gruppen von mehr Flexibilität profitieren, insbesondere in einer Zeit, in der Mehrgenerationenreisen, Personalisierung und Komfort bei den Kunden oberste Priorität besitzen. Daher werden Hotelmarken, insbesondere Luxushotelgruppen, im Jahr 2020 weiter in den Ausbau ihres Wohnen-auf-Zeit-Bestandes investieren, mit dem Ziel, ihren Marktanteil in einem von einer Handvoll alternativer Unterkunftsanbieter dominierten Markt zu vergrößern. „Während die Hotelpipeline weiter gut gefüllt ist, suchen Reisende zunehmend nach Unterkünften im Wohnambiente-Stil, von Strandvillen mit Zugang zu Resortanlagen für Familienfeiern über Serviced Apartments in der Innenstadt für Geschäftsleute bis hin zu kurzfristigem Relocation-Wohnraum“, sagt Philipp Weghmann, Executive Vice President of Europe. „Preferred Residences hat gerade den Meilenstein von 100 Immobilien erreicht und bietet Reisenden eine größere Auswahl an eigenständigen Luxusunterkünften, die den Gästen die einzigartige Kultur von 32 Reisezielen nahebringt und gleichzeitig einen wohnlichen Bereich bietet, der ihre spezifischen Bedürfnisse an Größe, Ausstattung und Komfort erfüllt.“

· ANGESAGTES REISEZIEL: MEXIKO – Mexikos reiche und vielfältige Kultur bietet sich natürlich für Erlebnisse im Tourismusbereich an, die die Menschen, das lokale Design, die Architektur sowie die regionale Küche in den Mittelpunkt stellen. So wächst der Tourismus in Mexiko mit einer Gesamtzahl von Besuchern, die schätzungsweise bis zum Jahresende 2019 mehr als 45 Millionen betragen wird. Das entspricht einem Anstieg von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und für 2020 ist ein Zuwachs im Bereich der gehobenen und luxuriösen Immobilien geplant, um die wachsende Nachfrage zu decken. „Mexikos Luxusmarkt hat sich in den letzten Jahren zum größten und stabilsten in Lateinamerika entwickelt, wobei neue Ziele wie Los Cabos und etablierte wie die Halbinsel Yucatán wegweisend sind“, sagt Antonio Vera, Regional Director of Mexico. „Preferred Hotels & Resorts hat sich seit dem Markteintritt im Jahr 1999 kontinuierlich weiterentwickelt, mit jüngsten Markteinführungen wie Atelier Playa Mujeres und Montage Los Cabos im Luxus- und Ultraluxussegment. Diese breite Palette an Premium-Hotels und -Resorts hat dazu beigetragen, Mexiko in weniger als zehn Jahren von einem kostengünstigen All-inclusive-Markt zu einem stabilen Luxusfreizeitmarkt zu machen.“

· ANGESAGTES REISEZIEL: KOPENHAGEN, DÄNEMARK – Da Nachhaltigkeit für Reisende weltweit nach wie vor an erster Stelle steht, werden nachhaltige Reiseziele, die zum Schutz der Umwelt beitragen, immer beliebter. In Europa will Kopenhagen bis 2025 die erste klimaneutrale Stadt der Welt werden, während Dänemark insgesamt regelmäßig zu einem der Länder mit den glücklichsten und gesündesten Einwohnern gewählt wird. „Unter einer Anzahl an Hotels, die im nächsten Jahr in Kopenhagen eröffnet werden sollen, ist die Villa Copenhagen das eindrucksvollste und aufregendste: Das jahrhundertealte Postamt der Stadt wird in ein luxuriöses Öko-Hotel umgewandelt – im Mai findet die Eröffnung statt“, sagt Brenda Collin, Managing Director, UK, Ireland, Nordics, and the Netherlands. Das Haus investiert stark in erneuerbare Energien, Partnerschaften mit umweltfreundlichen und nachhaltigen lokalen Marken und zukunftsweisenden Initiativen. Die luxuriöse Earth Suite wurde ausschließlich aus nachhaltigen Materialien designt.

· ANGESAGTES REISEZIEL: JAPAN – Mit fast 24 Millionen Besuchern jährlich war Japan das am schnellsten wachsende große Reiseziel des Jahrzehnts. Tokio ist von der Begeisterung über die Rugby-Weltmeisterschaft 2019 und die kürzlich aufgehobenen Visabeschränkungen geprägt und steht kurz vor einem neuen Trend. Neben der Austragung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2020 wird Shibuya – das wichtigste Geschäftsviertel der Hauptstadt – derzeit einer massiven baulichen Umgestaltung unterworfen, welche die Skyline der Stadt verändert. „Da Tokio mehr internationale Reisende ansprechen will, investiert die japanische Tourismusbehörde gegenwärtig in mehrsprachige Marketingkampagnen, um das Interesse an den weniger besuchten Reisezielen des Landes zu wecken und dazu beizutragen, dessen ausgiebige Entdeckung lange nach dem Ende der Olympischen Spiele zu ermöglichen“, sagt Kaori Yamaguchi, Managing Director of Japan. „Preferred Hotels & Resorts repräsentiert 17 herausragende unabhängige Häuser in Japan, darunter das Cerulean Tower Tokyu Hotel in Tokyo, das Hotel New Grand in Yokohama und The Thousand Kyoto in Kyoto. Diese dienen Reisenden als Ausgangspunkte zur Erkundung kulturell faszinierender Sehenswürdigkeiten außerhalb Tokios.“

www.PreferredHotels.com.