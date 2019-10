Next Chef 2020 INTERNORGA

Wer holt den Titel Next Chef 2020 auf der INTERNORGA? Bester Nachwuchskoch aus Deutschland, Österreich und Schweiz gesucht

Next Chef Award

Auf in die fünfte Runde: INTERNORGA und Johann Lafer suchen den besten und kreativsten Nachwuchskoch – den Next Chef 2020 – aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei dem Next Chef Kochwettbewerb sind junge Köchinnen und Köche mit abgeschlossener Ausbildung bis 26 Jahre aus allen gastronomischen Bereichen gefragt, ihr Handwerk als echte Profis vor einem Live-Publikum auf der Messe zu beweisen. Der Gewinn ist einmalig und lässt sich nicht kaufen: Neben dem begehrten Titel ‚Next Chef‘ winkt ein eigenes Kochbuch im Verlag Gräfe und Unzer. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Herausfordernder Live-Nachwuchswettbewerb

Bewerben können sich junge Köche aus allen gastronomischen Bereichen wie Restaurants, System- und Gemeinschaftsgastronomie oder Catering. Dabei sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen: Die Köche dürfen nicht älter als 26 Jahre sein und müssen eine abgeschlossene Kochausbildung nachweisen. Eine mit Starköchen und Branchen-Größen besetzte Jury wählt unter allen eingesendeten Bewerbungen 18 Teilnehmer aus. Von Samstag, 14., bis Montag, 16. März 2020 finden drei Live-Challenges direkt auf der INTERNORGA in Hamburg statt. In professionell ausgestatteten Küchen treten jeweils sechs Teilnehmer an drei Messetagen gegeneinander an: Die Kandidaten erhalten vier identische Zutaten, aus denen sie innerhalb von 60 Minuten ein schmackhaftes Hauptgericht kochen müssen. Aus jeder Challenge gehen zwei Tagessieger hervor, die im Finale gegeneinander antreten und sich messen.

Spannungsgeladenes Finale auf der INTERNORGA

Im großen Finale des Next Chef Award am Montag, 16. März 2020, stellen sich die sechs Finalisten einer besonderen Herausforderung: Johann Lafer kreiert im Vorwege ein anspruchsvolles Hauptgericht, das den Kandidaten serviert wird – ohne Angabe von Rezept, Produkten oder Zutaten. Hier ist besonderes Geschick der jungen Köche gefordert: Allein anhand der Sensorik, wie Geschmackssinn, Geruch und optische Eindrücke, müssen die Teilnehmer das Gericht bestmöglich nachkochen. Über das fachliche Handwerk der Kandidaten entscheidet eine hochkarätige Jury direkt im Anschluss an die Kochsessions.

Kevin Gedike, Gewinner und Next Chef 2019 reflektiert den Wettbewerb und seinen Sieg: „Ich würde empfehlen am Next Chef Award teilzunehmen, da man sehr viele nette Kolleginnen und Kollegen kennenlernt und tolle Kontakte knüpfen kann. Natürlich ist es auch interessant herauszufinden, wo man selber mit seinen Fähigkeiten steht. Der Sieg hat mich darin bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“

INTERNORGA setzt auf Gastro-Nachwuchs

Als internationale Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt versteht sich die INTERNORGA als Partner der Branche. Gemeinsam mit TV-Koch Johann Lafer und weiteren Sterneköchen setzt sie sich seit vielen Jahren besonders für den Nachwuchs in der Gastronomie ein. Der Wettbewerb zielt speziell auf die Förderung des Kochberufs und wurde 2016 ins Leben gerufen. Seitdem erfreut er sich sehr großer Beliebtheit. Bereits 72 Köchinnen und Köche sind in den letzten vier Jahren gegeneinander angetreten und haben live auf der Messe um die Wette gekocht. Kevin Gedike (Sieger 2019), Marianus von Hörsten (Sieger 2018), Maximilian Schultz (Sieger 2017) und Jonas Straube (Sieger 2016) hat der Next Chef Award bereits zum Karriereschub verholfen. So hat Marianus von Hörsten im Spätsommer 2019 ein eigenes Restaurant ‚Klinker‘ in Hamburg eröffent, sein Buch ‚Meine Hofküche‘, das gleichzeitig Gewinn beim Next Chef Award war, erscheint im Oktober. Jonas Straube ist derweil Küchenchef im ‚coast‘, ebenfalls in Hamburg. Sein Kochbuch und ebenfalls Award-Gewinn ‚Next Chef Jonas Straube – Crossover‘ ist mittlerweile in der dritten Auflage erschienen.

Bewerbung ab sofort bis 31.12.2019 möglich unter: www.internorga.com/nextchef

