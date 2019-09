Aktualisierte Nährwerttabelle der DGE erschienen

Neue Referenzwerte für Folat und Vitamin B 12 berücksichtigt

„Die Nährwerttabelle“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) ist in einer aktualisieren Auflage erschienen. Neben redaktionellen Änderungen sind in dieser sechsten Ausgabe die neuen Referenzwerte für Folat und Vitamin B12 berücksichtigt.

Auf 144 Seiten liefern die Autoren Prof. Dr. Helmut Heseker und Dipl. oec. troph. Beate Heseker umfassende Daten zu den in Deutschland am häufigsten verzehrten Lebensmitteln und Gerichten. Über 40.000 Nährstoffangaben finden sich in dem handlichen Softcover-Buch. Eine verständliche Orientierung ermöglicht das bewährte farbige Tabellensystem. Fachkräften rund um die Ernährungsberatung und -therapie, aber auch interessierten Verbrauchern erleichtert dieses Standardwerk so die Auswahl und die ernährungswissenschaftliche Beurteilung von rund 1300 Lebensmitteln und Gerichten:

Kurzgefasst

Neben den Gehalten an Energie, Protein, Fett, Fettsäuren und Cholesterin, Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Mineralstoffen und einigen Spurenelementen und vielen Vitaminen sind Angaben zur Energiedichte sowie zu üblichen Portionsgrößen enthalten.

Zum Natriumgehalt ist zusätzlich auch der Speisesalzgehalt angegeben.

Für ausgewählte Lebensmittel informieren Übersichtstabellen über die Gehalte an Lactose, Fructose, Purin und Jod sowie trans-Fettsäuren.

Ergänzend sind die aktuellen Empfehlungen der DGE für die Umsetzung einer vollwertigen Ernährung aufgeführt.

Die Tabelle kostet weiterhin 9,90 Euro zzgl. 3,00 EUR Versandkosten und ist erstmalig im Umschau Zeitschriftenverlag erschienen. Die 144-seitige Publikation mit der Artikel-Nr. 120240¸ ISBN 978-3-930007-60-8 kann beim DGE-MedienService bezogen werden.

