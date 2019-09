Sheffield touristisch

Sheffield ist bei Einheimischen und Reisenden auch als „Outdoor City“ bekannt – die urbane Outdoor-Kultur formt den einzigartigen Charakter der nordenglischen Stadt in South Yorkshire. Zahlreiche Aktivitäten in freier Natur treffen hier auf ein pulsierendes Stadtleben. Doch das ist nicht alles: Über Englands viertgrößte Stadt gibt es einiges mehr zu erfahren. So kann Sheffield mit zahlreichen interessanten Fakten aufwarten, welche die Stadt zu einem außergewöhnlichen Reiseziel machen.

Geburtsstadt des Fußballs

Mit dem FC Sheffield wurde im Jahr 1857 der erste Fußballverein der Welt in England gegründet – deshalb gilt England heutzutage als „Mutterland des Fußballs“ und Sheffield als „Geburtsort des Fußballs“. Die erste Fußballmannschaft bestand aus 15 bis 20 Kricketspielern. Zuvor hatten Studenten der Universität Cambridge die ersten Fußballregeln verfasst. Der FC Sheffield wurde durch die FIFA mit dem FIFA Order of Merit ausgezeichnet – die höchste Auszeichnung für Klubs und Personen. Neben Real Madrid ist der FC Sheffield der einzige Verein der Welt, der diese Auszeichnung erhalten hat.

Englands grüne Lunge

Mehr als 200 Parks, Waldgebiete und Gärten qualifizieren Sheffield zur grünsten Stadt des Vereinigten Königreichs. Knapp ein Drittel Sheffields befindet sich im Peak District Nationalpark – damit ist Sheffield die einzige Stadt Großbritanniens, die innerhalb ihrer Grenzen mit einem Nationalpark aufwarten kann. Der Peak District Nationalpark war der erste seiner Art, denn global betrachtet folgten die ersten zehn Nationalparks erst nach seiner Ausweisung im Jahr 1951. Mit rund 2,5 Millionen Bäumen im Stadtgebiet gehört Sheffield zu den europäischen Städten mit der statistisch größten Anzahl der Bäume pro Einwohner und wird oftmals auch als Europas grünste Stadt bezeichnet.

Bierhauptstadt des Vereinigten Königreichs

Während der industriellen Revolution bildeten sich bereits zahlreiche kleine Brauereien in Sheffield. Heutzutage hat sich die Brauereiszene der Stadt so sehr entwickelt, dass Sheffield zum erstklassigen Reiseziel für Bierliebhaber geworden ist. Sheffield ist in England inzwischen bekannt als „Bier-Hauptstadt des Vereinigten Königreichs“ und wurde von der New York Times als „Großbritanniens beste Bier-Stadt“ bezeichnet. Diesen Titel erhielt die nordenglische Stadt aufgrund der Qualität und Auswahl seiner unabhängigen Brauereien und Pubs.

Gastgeber der Snookerweltmeisterschaft

Theater trifft auf Billiard: Das Crucible Theatre von Sheffield ist das Wimbledon des Snookers – jedes Jahr wird hier die Snookerweltmeisterschaft ausgetragen. Das Turnier rund um eine Variante des Billards findet dort bereits seit 1977 statt. Das Jahr 2017 gilt als Meilenstein in der Geschichte des Turniers, da die Weltmeisterschaft in diesem Jahr bereits zum 40. Mal in Sheffield ausgetragen wurde. Das Turnier wird live im Fernsehen übertragen und dauert zwei Wochen. Der Sieger erhält am Ende ein Preisgeld von 500.000 britischen Pfund.

Spitzname „Steel City“

Früher galt Sheffield als die Werkstatt der Welt, denn bereits im Mittelalter wurden hier Messer hergestellt. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt zu einem Zentrum für Stahlverarbeitung. Hier entstand auch die Firma I.Grunwerg, die heute 30 km ausserhalb von Sheffield sitzt. Heutzutage ist Sheffield auch stolz darauf, berühmte Unternehmen wie McLaren Automotive und den Flugzeughersteller Boeing zu beheimaten. Als ersten Produktionsstandort in Europa eröffnete Boeing im Oktober 2018 eine Produktionsstätte in Sheffield. Nur rund einen Monat später eröffnete der Supersportwagenhersteller McLaren neben dem Advanced Manufacturing Research Centre der University of Sheffield eine Innovations- und Produktionsstätte im Wert von 50 Millionen britischen Pfund.

Sheffield ist eine der größten Städte Englands und liegt in South Yorkshire etwa anderthalb Zugstunden vom Flughafen Manchester entfernt. Die Menschen in Sheffield sind echte Outdoor-Enthusiasten und genießen alles, was Stadt und Umgebung zu bieten haben. Sheffield ist die einzige Stadt im Vereinigten Königreich, die innerhalb der Stadtgrenzen mit einem Nationalpark aufwarten kann. The Outdoor City bietet somit direkt vor der Haustür aber inmitten der Natur Aktivitäten von Wandern und Mountainbiken bis hin zu Klettern und Schwimmen.

