Tim Raue eröffnet Villa Kellermann im September

Tim Raue konzipiert Restaurant mit deutscher Küche für Inhaber Günther Jauch in Potsdam

Team Tim Raue – Villa Kellermann: Patricia Liebscher, TR, Winzer und Hauseigentümer Günther Jauch, Küchenchef Christopher Wecker

Nach knapp zehn Jahren im Dornröschenschlaf erwacht die historische Villa Kellermann am Potsdamer Heiligen See im September dieses Jahres zu neuem Leben: Zurzeit entsteht in dem 1914 erbauten Juwel ein Restaurant mit vier aufwändig restaurierten Sälen und einer Seeterrasse, für das Eigentümer Günther Jauch Spitzenkoch Tim Raue als Partner angeheuert hat. Der 45-jährige Berliner hat das gesamte kulinarische Konzept entwickelt, das im Restaurant selbst von Küchenchef Christopher Wecker und Gastgeberin Patricia Liebscher umgesetzt wird. Mit der Villa Kellermann möchten Jauch und Raue einen Ort schaffen, der insbesondere die Potsdamer herzlich willkommen heißt und für sie Treffpunkt für familiäre Zusammenkünfte, genussvolle Stunden, Abende mit Freunden und rauschende Feste sein soll.



Küche

Serviert wird eine von Brandenburg und Potsdam inspirierte deutsche Küche, die modern interpretiert wird und keine Allüren hat, ja fast bodenständig ist. Beste Produkte aus der Region kommen hier zum Einsatz. Dabei ist Tim Raues Handschrift, ein Aromenspiel aus natürlicher Süße und Säure sowie angenehmer Schärfe, in allen Gerichten präsent. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Makrele Hausfrauen Art, gebeiztes Makrelenfilet mit Joghurt-Sauce, süß-saurem Apfel, Perlzwiebeln und Dill, Enten-Terrine Sanssouci mit hausgebackener Brioche, von Othegraven Riesling-Gelee, Trauben und Haselnuss, Königsberger Klopse mit Roter Bete und Kartoffelpüree sowie Ostseelachs mit Tomate und Anis. Vegetarier und Veganer haben ebenfalls eine ansprechende Auswahl an Gerichten wie Kopfsalat mit Petersilie und Zitrone, Kürbiscremesuppe mit geräucherter Paprika, Mandarine und Teigtaschen von Koriander-Frischkäse oder Sellerie-Jägerschnitzel mit Petersilie und Knoblauch. Bienenstich und Aprikoseneis oder Schokoladenpudding mit Macadamia-Mousse und Kaffee-Eis bilden den süßen Abschluss. Wer sich rundum verwöhnen lassen möchte, sollte das Menü „Der gedeckte Tisch“ wählen. Raue zollt damit seiner Großmutter einen kulinarischen Tribut. „Wenn ich früher sonntags zu meinen Großeltern gefahren bin, hat meine Oma den Tisch immer sehr reichlich gedeckt. Sie servierte mir mehrere Vorspeisen, ihren grandiosen Hackbraten „falscher Hase“ mit Beilagen und danach noch etwas Süßes. Dieses Gefühl, sich um nichts kümmern zu müssen und verwöhnt zu werden, möchten wir mit diesem Menü an unsere Gäste weitergeben“, so der Spitzenkoch. Serviert wird „Der gedeckte Tisch“ in drei Gängen: Fünf Vorspeisen zum Teilen, im Hauptgang ein Braten (Rinderbacke, Eisbein, Chateaubriand, Ganzer Fisch o.ä.) mit verschiedenen Beilagen und zum Abschluss ein Dessert. Preislich liegen die Vorspeisen und Desserts zwischen 9 und 19 Euro, die Hauptgänge zwischen 19 und 28 Euro. Die Weinkarte präsentiert das Beste aus Deutschland, Frankreich und Italien.

Villa Kellermann – Tim Raue

Interieur

Das gemütliche und stilvolle Interieur steht für die behutsame Verbindung zwischen Tradition und Innovation. Im ganzen Haus wird die historische Bausubstanz mit ihren original Stuckprofilen und Holzvertäfelungen, antiken Türen und Böden sowie Komponenten wie dem steinernen Kamin nun mit maßgeschneiderten Einbauten, modernen Leuchten und Teppichen kombiniert. Ein Mix aus Porzellan aus der Serie ASA à Table sowie Vintage-Geschirr und Silberbesteck vom Trödelmarkt bestimmt die Optik auf den Tischen.



Geschichte

Erbaut wurde die Villa Kellermann 1914 vom Architekten A. Günther im Auftrag des Königlich-Preußischen Zeremonienmeisters W. von Hardt. Das Haus steht damit für 100 Jahre deutsche und Potsdamer Geschichte. Technische Finessen wie ein Speisenaufzug oder ein Fahrstuhl mit vier Haltestellen gehörten damals ebenso zu der Villa wie eine private Tankstelle auf dem Grundstück. In der Weimarer Republik gehörte das Haus dem jüdischen Bankier Emil Wittenberg, der jedoch von den Nazis enteignet wurde, ehe die Heeresleitung der Wehrmacht die Villa bezog. Nach 1945 übernahm der Kulturbund der DDR das Anwesen, das nach dem deutschen Schriftsteller Bernhard Kellermann benannt wurde. Ab 1990 wurde die Beletage als Restaurant genutzt, ehe die Villa in den vergangenen zehn Jahren weitgehend leer stand.



Adresse und Öffnungszeiten

Die Villa Kellermann befindet sich in der Mangerstraße 34 in 14467 Potsdam. Das Restaurant wird mittwochs bis sonntags von 18 bis 24 Uhr sowie samstags und sonntags auch mittags ab 12 Uhr geöffnet sein. Reservierungen werden derzeit noch nicht entgegengenommen.

Weitere Informationen sind zukünftig unter www.villakellermann.de zu finden