COMO Metropolitan Miami Beach gibt mit Stolz eine weitere Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Küchenchef Michael Schwartz bekannt. Das neue Restaurant „Traymore by Michael Schwartz“ vereint die frischen Aromen Floridas mit der Küche Südostasiens. Schwartz’ einfache Philosophie: „Das Geheimnis guten Essens ist gutes Essen.“

Michael Schwartz, Miami für COMO Miami

Die Speisekarte des Traymore zelebriert saisonale Zutaten aus der Region. Die preisgekrönten Restaurants von COMO setzen weltweit auf nachhaltige Quellen und huldigen den Aromen der unterschiedlichen Standorte. Michael Schwartz versieht jedes Gericht mit raffinierten asiatischen Nuancen, die an die Wurzeln von COMO erinnern – an die Hotels und Restaurants in Singapur, Thailand und Indonesien. Die Traymore-Menüs spiegeln somit perfekt das COMO-Erbe wider.

Die 2007 von Michael Schwartz gegründete „Genuine Hospitality Group“ ist heute ein hoch angesehener und beliebter Bestandteil von Miamis Restaurantszene. 2010 gewann der Starkoch den renommierten James Beard Award als „Best Chef South“.

„Die Zutaten und den Geschmack Südostasiens habe ich immer geliebt“, sagt Schwartz. „Ich freue mich, meine Kreationen im COMO Metropolitan Miami Beach zu präsentieren – ein Haus, das ebenso wie ich größten Wert auf Gastfreundschaft sowie auf gesundes, köstliches Essen legt.“

Das Restaurant bietet eine Raw Bar und einen Market Table, an dem Vorspeisen wie Rinder-Carpaccio mit Palmenherzen, Kohlrabi, Erdnüssen und erhitzter Limettenvinaigrette serviert werden. Weiter geht’s auf Wunsch mit Wildlachs aus dem Wok mit vier Sprossensalaten, gerösteten Kürbiskernen und Sojalimettenvinaigrette. Als Dessert gibt’s nach Wahl Schwarzen Sesam-Kuchen mit Kokoscreme, marinierter Papaya und geröstetem Sesam.

Michael Schwartz hat im Auftrag von COMO Metropolitan Miami Beach Menüs für jede Tageszeit kreiert – vom Frühstück bis zum Abendessen. Neben seiner Arbeit im Traymore erfüllt der Küchenchef die Speisenwünsche der Gäste im Zimmer, am Pool und an der Bar. Hinter dem Tresen zaubert Barkeeperin Maria Pottage dazu Kreationen aus ihrer wunderbaren Cocktail-Liste.

Das Restaurant befindet sich in einem Gebäude aus den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts im Herzen des berühmten Art-Déco-Viertels der Stadt. Das frisch renovierte Interieur des „Traymore by Michael Schwartz“ feiert die stilistische Vergangenheit des Raumes sowie die Designelemente von Paola Navone.

Weitere Informationen finden Sie unter traymoremiamibeach.com und comohotels.com.

COMO Metropolitan Miami Beach umfasst 74 Zimmer und präsentiert sich in einem originalen Gebäude aus den 1930er Jahren, das sich im Herzen des berühmten Art-Deco-Viertels der Stadt befindet. Das Hotel hat direkten Zugang zum Strand und einem privaten Swimmingpool, zwei Restaurants und einem COMO Shambhala Urban Escape Spa. An der Collins Avenue und der 24th Street gelegen, erstreckt sich der Blick über den Atlantik im Osten oder den Intracoastal Waterway im Westen und durchflutet Räume mit dem Miami Beach Sonnenschein. Die Inneneinrichtung stammt von der italienischen Designerin Paola Navone, die das Art-Deco-Erbe des Hotels bewahrt und mit einem urbanen, zeitgenössischen Geist in den Tönen Pfefferminzgrün und Dunkelgrau mit Oberflächen aus kaltweißem Marmor und glänzendem Chrom kontrastiert hat.

Traymore by Michael Schwartz, das Hauptrestaurant des Hotels, vereint die frischen Aromen Floridas mit der Küche Südostasiens und die charakteristische Traymore Bar präsentiert über 30 handwerkliche Gins. Das COMO Shambhala Urban Escape Spa verfügt über vier Behandlungsräume und einen Hydrotherapiepool auf dem Dach.

comohotels.com/metropolitanmiamibeach

