WM: Die liebsten Gerichte der Russen

Als am 14. Juni 2018 der Startschuss für die WM fällt, tischen viele Fußball-Fans Freunden und Familie etwas Leckeres zum Match auf. Passend zum Gastgeberland bieten sich auch die Spezialitäten Russlands als kulinarische Ergänzung für eine spannende Partie an. Das Deutschland-Team des Kult-Grill Big Green Egg hat pünktlich zum WM-Auftakt einige der leckersten Ideen aus dem Gastgeberland zusammengestellt, mit denen Hobby-Köche bei ihren Gästen so richtig punkten können. Mit dem Kamado-Grill lassen sich alle Spezialitäten spielend zubereiten.

Genuss am Spieß – Schaschlik:

Auf keinen Fall fehlen sollten bei einem russisch inspirierten Grillabend die würzigen Kult-Fleischspieße Schaschlik. Die wurden ursprünglich zwar in Georgien erfunden, stehen aber auch bei den Russen überaus hoch im Kurs.

Kräftige Suppe – Soljanka:

Ebenfalls deftig, aber flüssig: Soljanka. Die kräftig-rote Suppe auf Basis von Tomatenmark und Brühe gibt es mit Wurst, Fleisch, Fisch oder Pilzen. Zudem sind meist Kraut, saure Sahne sowie Salzgurken und Gurkenlake Bestandteil des herzhaften Eintopfs.

Kulteintopf mit ukrainischem Ursprung – Borschtsch:

Mindestens genauso beliebt in der Kategorie der Suppen ist ein traditioneller Borschtsch, der seinen Ursprung in der Ukraine hat. Er wird vor allem auf der Grundlage von Roter Bete zubereitet und enthält zudem je nach Rezept Fleisch, Kartoffeln, Karotten, Weißkohl, Lorbeerblätter, Essig und saure Sahne.

Filetspitzen in leckerer Soße – Boeuf Stroganoff:

Eine hohe Kunst ist das Abschmecken des beliebten Boeuf Stroganoff. Bei diesem Kultgericht der russischen Küche werden Würfelchen oder Streifen von Rinderfiletspitzen verwendet. Die Sauce beinhaltet Zwiebeln oder Schalotten, Sauerrahm und Senf. Zusätzlich sorgen Essig und/oder Zitronensaft für den charakteristisch säuerlichen Geschmack.

Teigtaschen als Allrounder – Piroggen:

Im gesamten osteuropäischen Raum beliebt sind zudem Piroggen – kleine Teigtaschen, die in heißem Wasser gekocht und mit den unterschiedlichsten Zutaten gefüllt werden. Die meisten Varianten sind salziger Natur – etwa mit Hackfleisch, Bauernkäse, Speck, Kartoffeln, Weißkohl oder Spinat. Eine süße Version ist mit Äpfeln gefüllt.

Salzige oder süße Pfannkuchen-Variante – Blini:

Ebenso süß wie salzig präsentieren sich die kleinen dicken Pfannkuchen namens Blini. Im Vergleich zu der deutschen Variante erinnern sie eher an die fluffige Version, wie man sie aus Amerika kennt. Die salzige Version gibt es zum Beispiel mit rotem Kaviar und Sauerrahm oder Lachs und Dill, die süße Variante etwa mit Honig oder Konfitüre.

Der Kultgrill Big Green Egg wurde nach Vorbild des Jahrtausende alten Erdofens aus Japan entwickelt und grillt, räuchert, kocht und backt praktisch jedes Gericht bei einer exakten Wunschtemperatur zwischen 80 und 400 Grad. Erhältlich ist der Grill in sieben Größen von Mini bis XXL. Je nach Anlass lassen sich Speisen im Expresstempo oder bei einer Gar-/Grillzeit von bis zu 24 Stunden zubereiten.



