Urlaub mit Sven Elverfelds Küche

Reservierungen für die Ritz-Carlton Yacht Collection ab sofort möglich

Interessenten können mit den individuell gefertigten Luxus-Yachten ab Februar 2020 spannende und kulturell bereichernde Routen rund um den Globus erleben

Wie die Ritz-Carlton Hotel Company bekannt gegeben hat, sind Reservierungen für die Ritz-Carlton Yacht Collection ab sofort für Reisende aus aller Welt möglich. Mit einer ungezwungenen Atmosphäre auf hoher See, dem legendären Ritz-Carlton-Service und Anlegestellen in begehrten Destinationen rund um den Globus bietet The Ritz-Carlton Yacht Collection Gästen einzigartige Erlebnisse an Bord und revolutioniert dabei die Luxus-Kreuzfahrtindustrie.

„Als erste Luxus-Hotelgruppe bieten wir den legendären Service und die Atmosphäre unserer Resorts nun auch auf dem Wasser an. Wir freuen uns daher, unseren Gästen ein neues Erlebnis zu bieten, das nachhaltige Erinnerungen mit The Ritz-Carlton schafft“, sagt Lisa Holladay, Global Brand Leader von The Ritz-Carlton. „Vom Design der Yacht bis hin zur Ausstattung und Unterhaltung an Bord sowie an Land, wurde jedes Detail der Reise sorgfältig auf den charakteristischen Service und den ungezwungenen Luxus eines Ritz-Carlton-Resorts abgestimmt. Umso mehr freuen wir uns darauf, unsere Gäste durch die Freischaltung der Reservierungen bald an Bord der Ritz-Carlton Yacht Collection begrüßen zu dürfen.“

Für die Eröffnungssaison der Ritz-Carlton Yacht Collection ab Februar 2020 sind Reservierungen ab sofort möglich. Verschiedene individuelle Routen geben Gästen die Möglichkeit, auch aufeinander folgende Reisen zu buchen, ohne dabei einen Hafen zweimal anzufahren. Dadurch können Gäste eine größere Bandbreite an Destinationen entdecken und in die jeweilige Kultur vor Ort eintauchen.

„Die Freischaltung der Reservierung ist ein großer Meilenstein für The Ritz-Carlton Yacht Collection, die neue Maßstäbe in Sachen Luxus auf hoher See setzt“, sagt Doug Prothero, CEO der The Ritz-Carlton Yacht Collection. „Egal ob unsere Gäste auf der Suche nach Kultur, Abenteuer oder Erlebnissen abseits der Touristenströme sind – wir laden sie ein, gemeinsam mit The Ritz-Carlton Yacht Collection die Welt vom Wasser aus zu entdecken“.

Weitere Details zu Reiserouten, Preisen und Angeboten an Bord erfahren Interessierte auf der Webseite der The Ritz-Carlton Yacht Collection. Gäste haben unter anderem die Möglichkeit, ihre Kreuzfahrt nach Region, Abreisedatum oder Anlegehafen zu suchen sowie Informationen zu Suiten und kulinarischen Angeboten zu finden. Zusätzlich gibt es auf der Webseite eine digitale Broschüre mit Bildmaterial und weiteren Informationen zu Reiserouten in der Eröffnungssaison.

Die drei maßgefertigten Schiffe greifen in ihrem Design den Yachting-Lifestyle auf und werden sowohl in klassischen als auch aufstrebenden Destinationen Halt machen. Durch die überschaubare Größe sind den Yachten auch kleinere Stadthäfen auf der ganzen Welt zugänglich. Ihr flexibles Tempo erlaubt es, sowohl tagsüber als auch nachts in den Häfen anzulegen und Gästen dadurch einen größeren zeitlichen Spielraum für ihre Landgänge zu bieten. Die erste Yacht wird zahlreiche Häfen anfahren, darunter Destinationen im Mittelmeer, in Nordeuropa, in der Karibik, in Lateinamerika, in Kanada und im Nordosten der USA. Die Reisen werden sieben bis zehn Nächte umfassen und beispielsweise in Barbados, Cartagena, Bordeaux, Kopenhagen, Mykonos und Portofino anlegen. Jede Reiseroute bietet einzigartige Erlebnisse in den jeweiligen Destinationen, angefangen bei der Jubiläumsfeier des Großen Preises von Monaco auf der Eröffnungskreuzfahrt, über das schottische Musik-Festival Royal Edinburgh Military Tattoo sowie die paradiesischen Gewässer der Griechischen Inseln, der Balearen, der Französischen Riviera bis hin zur Karibik.

Die individuell entworfene Yacht misst 190 Meter, beherbergt bis zu 298 Passagiere und verfügt über 149 Suiten – jede davon mit privater Terrasse. Zusätzlich wird es zwei 158 Quadratmeter große Eigner-Suiten geben, von denen jede mit einem eigenen Whirlpool ausgestattet ist und von The Ritz-Carlton in Kooperation mit den renommierten Designern Tillberg Design of Sweden eingerichtet wurde. Mit einem der höchsten Crew-Passagier-Verhältnisse in der Kreuzfahrtindustrie spiegelt das Erlebnis an Bord den ausgesprochenen Komfort und das unvergleichliche Service-Level der Marke The Ritz-Carlton wider.

Gäste der Ritz-Carlton Yacht Collection erwartet eine All-Inklusive Luxus-Kreuzfahrt mit großzügigen Zimmern, Aktivitäten und Unterhaltung an Board, Getränken, verschiedenen Restaurants, inkludierten Trinkgeldern, W-LAN sowie Wassersport am Yacht-Hafen. Gegen einen Aufpreis können die Gäste das Restaurant Aqua besuchen, welches von Drei-Sternekoch Sven Elverfeld entworfen wurde, Spa-Behandlungen genießen und aus umfangreichen Ausflugsangeboten des Anbieters The Shore Collection wählen. Preise für die Kreuzfahrten fangen bei ca. 800 US$ pro Tag und Person an.

Die Yachten der Ritz-Carlton Yacht Collection können auch privat gemietet werden. Weitere Informationen unter www.ritzcarltonyachtcollection.com. Reservierungen können unter der Telefonnummer +356 2778 0076 oder über Reisebüros vorgenommen werden.