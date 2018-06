Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru stellt dreisitziges U-Boot in Dienst

Das Unterseeboot bietet Platz für zwei Gäste und den Piloten, die jeweils unter einer eigenen durchsichtigen Kuppel sitzen. Mit 360-Grad-Blick auf die faszinierende Unterwasserwelt der Malediven gleiten die Passagiere an Korallenbänken und bunten Fischschwärmen vorbei bis in 37 Meter Tiefe. Die Begegnung mit Wasserschildkröten, Delfinen, Haien und Mantas wird so zu einer ganz neuen Erfahrung. Selbstverständlich steht die Sicherheit an erster Stelle. Das ausgeklügelte Antriebssystem ermöglicht es, nicht nur unter Wasser zu „fliegen“, sondern es garantiert bei einem Leistungsabfall auch die automatische Rückkehr an die Oberfläche. Ein Sicherheitsteam verfolgt und überwacht das U-Boot zudem bei jedem Tauchgang und steht in ständiger Verbindung mit dem Piloten.Weitere Informationen gibt es hier: Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru