Weltyogatag am 21. Juni 2018

Sie liegen an den wunderbarsten Plätzen der Welt und bieten die Möglichkeit körperlich fit zu werden und gleichzeitig mental zu entspannen. Yoga Retreats lassen den Alltag vergessen und versprechen das schönste Gefühl der Welt – die Einheit von Körper, Geist und Seele.





Ayurveda- & Yoga-Retreats im Ashoka Ayurveda Kurzentrum auf Madeira



Der Begriff „Retreat“ ist ursprünglich ein Konzept aus dem Buddhismus und bedeutet übersetzt eine geplante Zeit der Zurückgezogenheit vom Alltag. Es dient der inneren Einkehr und Besinnung auf sich selbst und auf das, was im Leben wirklich wichtig ist.

Im Laufe der Wellness-Bewegung hat sich der Begriff weiterentwickelt, sodass es heute dabei nicht nur um das Meditieren geht, sondern, dass Gleichgesinnte in der Gruppe sich an schönen Rückzugsorten treffen, austauschen und neu ausrichten können.

Wenn Sie in Ihrem Leben körperlich, geistig und seelisch nach neuen Herausforderungen suchen, gesund und gelassener im Alltag leben möchten, erfahren Sie in unseren Gruppen-Retreats einen erlebnisreichen, inspirierenden und nachhaltigen Aufenthalt. Wir bieten diese Gruppen-Retreats zu ausgewählten Terminen im Jahr sowohl im Kurzentrum als auch dem Ashoka Spa auf Madeira an.

Ashoka Ayurveda Yoga Retreat auf Madeira

Mit intensiver Meditations- und Yogapraxis finden Sie zu Ruhe, Entspannung und tiefer Begegnung mit sich selbst. Lange Meditationen, inspirierende Vorträge, Mantrasingen, Yogastunden und intensives Schweigen helfen Ihnen, Ihren innersten Kern zu finden, Vertrauen in sich und das Leben zu entwickeln, Bewusstsein und Achtsamkeit zu schulen sowie Ihre Gedanken zu klären. Mehr Lebensfreude, Energie und Positivität können sich nach und nach einstellen



Weitere Informationen unter info@ashoka-ayurveda.com oder telefonisch unter +351 – 291 930 948.

www.ashoka-ayurveda.com

Ruhig und gelassen mit Fasten & Yoga

Reinigung von Körper, Geist und Seele im artepuri®med, Rügen

Sie wollen persönlich wachsen, Ihre Lebensweise ändern, körperlich leistungsfähiger werden, kreativer denken, schöner werden von innen und außen sowie bewusst etwas für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden tun? Diese Fastenwoche ist für Erstfaster und Geübte geeignet, auf jeden Fall eine Fastenwoche für Gesunde, Yoga-Liebhaber und die, die es werden wollen.

14.-20.10.2018

7 Tage Fasten & Yoga im Ostseebad Binz, auf der Insel Rügen, und Sie fühlen sich wieder in Form, jünger, klarer und kraftvoller.

Die Methode Fasten nach Buchinger: Sie verzichten in dieser Woche auf feste Nahrung. Dadurch gewinnen Sie Energie, die sonst für die Verdauung benötigt wird, für die Entgiftung und Selbstheilung. Die Ernährung besteht aus Gemüsesuppe, vitalisiertem Wasser, Tee, Honig und Säften. Bewegung und Entspannung mit Yoga.

Durch den Wechsel zwischen Spannung und Entspannung im Yoga, durchspezielle Übungsabläufe erreichen Sie am schnellsten körperliches und seelisches Wohlbefinden. Yoga entspannt, macht locker und geschmeidig, unterstützt die Durchblutung, macht die Haut rosig, lässt den Atem wieder fließen und stärkt die Muskeln.

Sie haben einen Ort gefunden, an dem Sie Zeit für sich mit Genuss, Gesundheits- und Schönheitsanwendungen verbinden können. Entspannen, erholen, aktiv sein, lernen,ausprobieren, entdecken, Einsichten gewinnen. Und das alles am Meer auf Deutschlands größter Insel, wolkenweiß und ostseeblau. Binz ist das größte Seebad der Insel Rügen und heilklimatischer Kurort. Sie erwartet frische, klare Seeluft (mildes Reizklima) und 90% reinere Luft als in der Stadt. Binz besticht mit der Bäderarchitektur, dem Kurhaus, der Seebrücke, einer langen Strandpromenade und einemAnschluss an den „rasenden Roland“. Die Natur ist mit dem feinsandigen und fünf km langenStrand, dem Schmachter See sowie der Granitz, einem geschützten Waldgebiet, sehr vielfältig.

Das artepuri®med Zentrum für Gesundheit in einer Atmosphäre des Willkommens befindet sich im Ortskern von Binz unweit der Seebrücke und nur wenige Minuten vom feinen, weißen Sandstrand entfernt. Breit aufgestellt mit Physiotherapeuten, Osteopathen, Masseuren, einer Kosmetikerin, einer Psychotherapeutin sowie einer Ärztin und Heilpraktikerin sind Sie hier bestens aufgehoben.

Der ganzheitliche Ansatz wird den Gästen in Workshops in abwechselnder Leitung nahegebracht: Annette Riedel, Ihre Fastenleiterin, begleitet Sie durch die Fastenwoche.

Frithjof Bluhm ist Ihr kompetenter Yogalehrer. Abschluss Teilnehmer-Zertifikat

Das Angebot:

Kurs Fasten & Yoga 14.-20.10.2018

Ihre Investition: 550,- EUR Kursgebühr

Im Preis enthalten: – Begrüßungsabend – tägliches Fastengespräch – 10 Yoga Praxiseinheiten – Workshop „Fastenstoffwechsel“ – Coachinggame-Abend – feierliches Fastenbrechen – Abschlussabend

Sie wohnen im Hotel meerSinn****S

mit 6 Nächten ab 612,- Euro – je nach Saison und Verfügbarkeit…

140,00 Euro Ernährung in Bioqualität

Weitere Informationen und Reservierung



Kontakt:

artepuri®med Zentrum für Gesundheit

Schillerstraße 8 – 18609 Ostseebad Binz

Tel. +49 (0)38393.66 31 400 info@artepuri.de

Weitere Informationen unter www.artepuri.de

Annette Riedel, Ihre persönliche Fastenleiterin: a.riedel@artepuri.de

Wellnessresidenz Alpenrose – Ayurveda Spezialwoche mit Vinod & David Batra

Aufleben! Inmitten der wunderbaren Landschaft von Rofan und Karwendel, in unmittelbarer Nähe zum Achensee lädt schon die Natur zum befreiten Aufatmen ein. Das Team von 180 Alpenrose-Verwöhnspezialisten sorgt ebenfalls für Tage voller Glücksmomente. Dazu kommen die exklusiven Extras ohne Aufpreis: Großzügige 8.000 m2 Spa- und Wohlfühllandschaft. Saunagenuss. Einzigartige Ruheoasen. Pool und Badeteich. Fitnessstudio mit ganztägiger Betreuung. Jeden Tag Entspannungs- und Aktivprogramm. Abendliche Unterhaltung. Ganztägiges Kulinarium. Liebevolle Kinderbetreuung an 7 Wochentagen.

Ayurveda Spezialwoche mit Vinod & David Batra

Unsere Ayurveda-Meister begleiten Sie mit speziellen Behandlungen und einem sanften Bewegungs- und Entspannungsprogramm auf Ihrem Weg zu einer neuen Lebenseinstellung. Entdecken Sie Ihre inneren Energieressourcen! Bei dieser Spezialwoche mit Ayurvedameistern Vinod & David Batra nehmen Sie eine effiziente Auszeit vom Alltag. Das Programm der Ayurveda-Spezialwoche beinhaltet:

Typenanalyse, Anamnese, Puls fühlen & Beratungsgespräch

Vortrag & Austausch: Tipps aus der wahrscheinlich ältesten Gesundheitslehre

3 x Yoga nach Ihrem Ayurveda-Typ (Yogastunde mit Fokus auf Grundtypus)

3 x Bewegungs- u. Entspannungsprogramm nach Ayurveda-Prinzipen

1 x Abhyanga-Mardana (Ayurveda Ganzkörperbehandlung mit Schwerpunkt Rücken)

1 x Ayurveda-Ernährungs- und Kochworkshop

1 x Workshop: Herstellung von Ayurveda-Hausmitteln für den Alltag

1 x Shirodhara (Ölstirnguss mit hochwertigem Öl)

1 x Ayurveda Fußmassage unter Einbezug der Energiezentren

1 x Ayurveda-Vitalpunktmassage

1 x individuell auf Sie abgestimmte Spezialbehandlung

1 x Ayurveda Kopf- und Gesichtsmassage Paketpreis ab 3 Tage € 340,00 pro Person (Sonntag bis Donnerstag)

Paketpreis ab 6 Tage €525,00 pro Person (Sonntag bis Samstag)

Einzeltermine und Beratung tägl. buchbar im Vitaltempel

Yoga mitten im Wald – La Clairière bio & spahotel, Elsass

Das ganzheitliche Konzept des La Clairière bio & spahotel ergibt sich aus der spirituellen Lage mitten im Wald, einer bio-dynamischen Küche und ganzheitlichen Anwendungen fürs Wohlbefinden. Das La Clairière orientiert sich an der chinesischen Lehre der fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum. Ziel aller Anwendungen und Programme ist das körperliche und geistige Wohlbefinden. Retreat-Weekend mit Deepak Yadav zum Entspannen mit Yoga und sanften Aktivitäten mitten im Wald mit 2 Übernachtungen ab 305 Euro pro Person

www.la-clairiere.com

Yoga für den Gaumen: indi coco 100 % reines Kokoswasser

In Südamerika und Asien ist Kokoswasser ein traditionelles Getränk. Einzug hat es auch in die ayurvedische Medizin gehalten. Es gilt als fiebersenkend und entzündungshemmend. Neben zahlreichen Vitaminen stecken Spurenelemente und wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium in Kokoswasser. Diese Stoffe sorgen dafür, dass der Flüssigkeitshaushalt des Körpers ausgeglichen und der Stoffwechsel angekurbelt wird. Zudem wird Kalium und Magnesium die Wirkung zugeschrieben, den Blutdruck zu senken und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Das von Natur aus isotonische Getränk ist besonders für Sportler eine gesunde Alternative zu Fitnessdrinks, die oft zu viel Zucker und künstliche Zusatzstoffe enthalten. Die in Kokoswasser enthaltenen Mineralstoffe können vom Körper leicht aufgenommen werden und sind deshalb ideal nach einem Yogaprogramm. In der tropischen Heimat der Kokosnuss trinken Schwangere und stillende Mütter reichlich Kokoswasser, da die gesunden Nährstoffe unmittelbar dem Baby zugute kommen. Der wertvolle Saft aus jungen Kokosnüssen ist ein wahres Schönheitselixier. In Kokoswasser stecken viele Antioxidantien und Cytokinine, also pflanzliche Hormone. Diese natürlichen Anti-Aging Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass der Hautalterungsprozess verlangsamt wird. Der natürliche Anti-Falten Cocktail in Kokoswasser macht die Haut streichelzart und lässt Knitterfältchen verschwinden. Das 100 % reine Kokoswasser von indi coco gibt es jetzt auch mit Ananas- und Mangogeschmack. www.indi-coco.de



