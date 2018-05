Neue Catering-Ideen auf Eurowings

NX-FOOD, die Fluggesellschaft Eurowings und der Dienstleister für den Bordservice Retail inMotion starten eine neue Kooperation. Das Ziel: Die Partner suchen innovative Lebensmittelprodukte für Eurowings-Fluggäste. Bis zu vier Start-ups werden in einem dreimonatigen Testzeitraum in das Wings Bistro Magazin von Eurowings aufgenommen und können so ihre Produkte am Markt testen. Bei Erfolg werden diese dauerhaft gelistet. Entschieden wird dies durch eine Jury bestehend aus Vertretern von NX-FOOD, Eurowings und Retail inMotion. Bewerbun-gen können bei NX-FOOD eingereicht werden. Ausgewählte Start-ups aus der ersten Runde werden ihre Produkte ab August 2018 an Bord der Eurowings anbieten.



„Wir freuen uns, unsere Start-up-Produkte künftig nun auch in 10.000 Metern Höhe anzubieten“, erklärt Clément Tischer, Programm-Manager bei NX-FOOD. „Mit dem Ziel, innovative Lebensmittel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, bieten wir unseren NX-FOOD Start-ups Zugang zu mehr als 2.000.000 Passagieren auf circa 20.000 Eurowings-Flügen in über 50 Ländern jeden Monat an.“

NX-FOOD steht für Next Generation Food. Der NX-FOOD Hub verantwortet die Geschäftsentwicklung für neue Lebensmittellösungen und Konzepte im Handels- und Gastronomieumfeld. Im Rahmen ihrer Initiative „Start-up-Regal“ erhalten Start-ups mit ihren innovativen Produkten in einem dreimonatigen Marktprobelauf Zugang zu ausgewählten Großmärkten von METRO Cash & Carry sowie Hypermärkten von Real. Nach dieser Pilotphase entscheidet eine Jury, ob das Produkt endgültig im Sortiment gelistet wird. Die gleiche Logik greift bei der Kooperation mit Eurowings und Retail inMotion: Start-ups können sich bei NX-FOOD für eine dreimonatige Testphase an Bord der Eurowings bewerben. Eine Jury bestehend aus Vertretern von Eurowings, NX-FOOD und Retail inMotion wird bis zu vier Gewinner pro Runde küren, die ihre Produkte im Wings Bistro Magazin von Eurowings listen dürfen. Im Anschluss an diese Pilotphase und auf der Grundlage der Umsatzzahlen und des Kundenfeedbacks, entscheidet die Jury dann, welche Produkte dauerhaft im Menü von Eurowings aufgenommen werden.