Martin Fauster und Franz-Josef Unterlechner, Königshof München

Martin Fauster und Franz-Josef Unterlechner punkten in der OAD Bestenliste und bei Bocuse d’Or Germany. Das Gourmet Restaurant Königshof gehört seit vielen Jahren zu den besten Adressen für Feinschmecker in München. Dies wird zum einen immer wieder von den vielen zufriedenen Stammgästen bestätigt, zum anderen von regelmäßigen Auszeichnungen.

Aktuell darf das Team sich über zwei beeindruckende Erfolge freuen: Küchenchef Franz-Josef Unterlechner gewann die Silbermedaille beim nationalen Vorentscheid zum diesjährigen Bocuse d’Or Germany. Zudem belegt das Restaurant, das sich seit 2004 unter der Ägide von Sternekoch Martin Fauster befindet, Rang 32 im aktuellen Jahresranking von Opinionated About Dining (OAD).

Martin Fauster, Königshof (Fotograf Julia Knorr)

Der Bocuse d’Or Germany fand am 26. März 2018 im Service Center Nestl Professional in Frankfurt statt. In professionell eingerichteten Küchen bereiteten die teilnehmenden Teams zwei Hauptgerichte inklusive Beilagen und Saucen nach eigener Rezeptur zu. Höhepunkt des Wettbewerbs war die Präsentation der Speisen und die Punktevergabe für Geschmack und innovatives Anrichten durch eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus bekannten Sterneköchen – darunter auch Tohru Nakamura, der mit zwei Sternen dekorierte Küchenchef aus dem Werneckhof by Geisel. Franz-Josef Unterlechner und sein Commis Florian Bichler erzielten in der Wertung 877 Punkte und mussten sich lediglich dem Team aus dem Restaurant Aqua in Wolfsburg geschlagen geben, die mit 963 Punkten den Sieg davontrugen.

Die OAD-Community wurde 2003 von dem gebürtigen New Yorker Steve Plotnicki ins Leben gerufen. Aus dem anfänglichen Blog zum kulinarischen Erfahrungsaustausch zwischen Food-Enthusiasten entwickelte sich eine weltweite Restaurant- Bewertungsumfrage, welche die Meinungen von mehr als 5.700 registrierten Restaurantgästen und Food-Bloggern in verschiedenen Bestenlisten wiedergibt. In der gerade veröffentlichten “Top 100+ European Classical Restaurants”-Bestenliste 2018 verbessert sich das Gourmet Restaurant Königshof vom 58. Platz im Vorjahr auf einen höchst erfreulichen Rang 32. Die komplette Liste ist ab sofort abrufbar unter www.opinionatedaboutdining.com/2018/classical.html.

Restaurant Königshof (Fotograf Thomas Haberland)