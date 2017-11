Jörg Frankenhäuser kocht bald in Potsdam

Das kochZIMMER zieht um. Statt in Beelitz wird die Familie Frankenhäuser und ihr gesamtes Team ihre Gäste

ab 01. Dezember 2017 am Am Neuen Markt 10 in Potsdam willkommen heißen.

Das kochZIMMER hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der gastronomischen Topadressen der Region Berlin – Brandenburg entwickelt. Der Erfolg bei Gästen und Kritikern beruht auf eigenständigen kulinarischen Kreationen, individueller Gastfreundschaft und harter Teamarbeit des schlagkräftigen Familienunternehmens.

„Als wir vor sechs Jahren in Beelitz gestartet sind, haben uns viele für verrückt erklärt. Doch wir haben bewiesen, dass Gastronomie mit eigener Handschrift auch in der Peripherie wirtschaftlich erfolgreich sein kann.“ sagt Jörg Frankenhäuser stolz.

Künftig will das kochZIMMER mit einem von Patron Jörg Frankehäuser und Küchenchef David Schubert weiterentwickelten und mit spannenden Neuigkeiten versehenen Küchen- und Restaurantkonzept einen neuen Standard setzen, der auch internationale Gäste anspricht.

„Unsere neue Adresse Am Neuen Markt 10 in Potsdam ist dafür ideal und bringt uns noch näher an den Puls der Zeit, näher zu unseren Gästen, näher zu unseren Kollegen,Lieferanten und dem Berliner Flughafen.“ erklärt Jörg Frankenhäuser die Umzugsentscheidung ganz entspannt.

Ein kochZIMMER Gastraum mit 30 Plätzen und ein seperates kaminZIMMER mit 20 Plätzen für exklusive Buchungen sowie einen romantischen Innenhof mit 40 Plätzen für den Sommer gehören dann zum Angebot – Portfolio.

„Hauptziel wird es sein, unsere Gäste weiterhin zu begeistern und den Michelin Stern in der Testsaison 2018 wieder zu bestätigen. Wie alle Sternerestaurants jedes Jahr ihren Stern verteidigen müssen, tun dies natürlich Sternerestaurants, die den Standort wechseln auch. Das ist hart aber fair.“ sagt Frankenhäuser

Bis zum 19. November 2017 ist das kochZIMMER in Beelitz geöffnet.

kochZIMMER Beelitz GmbH

Berliner Straße 195

14547 Beelitz

Tel.: +49 (0) 33 204 70 93 66

info@restaurant-kochzimmer.de

www.restaurant-kochzimmer.de