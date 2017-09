Es golfen und kochen für Sie: Josef Eder, ehemals Küchendirektor Hyatt Regency Hdc 20,2 Christian Hollweck, Geschäftsführer Alvaris Hdc 15,0 Mathias Quehenberger, Restaurant Vogelbauer Hdc 9,6 Michael Fell, Küchendirektor Egerner Höfe Hdc 18,9 Herwig Sabitzer, Inhaber Sabitzer Weinhandel Hdc 18,6 Wolfgang Otto, Otto Gourmet Hdc 25 Thomas Kurt, ETA Hoffmann Hdc 12,7 Andreas Derler, Nymphenburger Hof Hdc 13,6 Patrick Brändle, Robinson Club Zürs Hdc 26 Otto Koch, Gastronomie Valley Hdc 19,6 Die Preise für die Gewinner

Preis 1. Brutto: Wochenende Fr – So ÜN VP

Robinson Club Zürs im Winter 2017/18

Mit Skiausrüstung und Mercedes Transfer

von München nach Zürs am Arlberg. 2. Brutto: 2 ÜN im DZ mit Greenfee im Hotel A-rosa Kitzbühel Preis 1. Netto: 1 Woche für 2 Personen ÜN VPClub Aldiana Alcaidesa 2. Netto: 1 WE 2 Pers DZ Hotel Oberwirt in Marling (Meran)

inkl. Weinprobe im Weingut Eichenstein. Nearest to the Pin Herren:

1998 Spätburgunder SJ Magnum, Karl Heinz Johner, Kaiserstuhl Ladies:

Exklusivbehandlung bei Starvisagist Horst Kirchberger, Wert 300€ Longest drive Herren:

Double Magnum Champagne Pommery brut royal Ladies:

Persönliches Haarstyling von Starcoiffeur Manfred Kraft Ob Golfer mit Geschmack oder reiner Gourmet

Golf & Gourmet Komplett

Frühstück, Greenfee, Halfway, Getränke, Abend Gala inkl. Getränke

Komplett Preis für Clubmitglieder 235 € 175 € Golf Event

Frühstück, Greenfee und Halfway 95 € Gourmetabend

Abend Gala inkl. Getränke. (Ohne Golf) 145 €