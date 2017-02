Käsemarkt am Kiekeberg im Mai

Handgefertigten Käse aus Büffel-, Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch, das bietet der Käsemarkt am Sonntag, dem 21. Mai, im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Die besten Käser Norddeutschlands zeigen den Besuchern ihre Produkte. Zwischen 10 und 18 Uhr können Besucher die aromatischen Milcherzeugnisse verkosten und kaufen. Kleine und große Genießer erleben außerdem ein buntes Programm rund um Milch und Milchprodukte. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.

Ein Höhepunkt für Feinschmecker: Lebensmittelproduzenten aus der Region stellen beim Käsemarkt am Kiekeberg ihre handgefertigten Produkte vor. Freunde des guten Geschmacks können die vielfältigen Erzeugnisse direkt verkosten, die Hersteller stehen für Auskünfte zur Verfügung. Den Mittelpunkt des Marktes bilden Käsespezialitäten aus Büffel-, Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch. Weitere Produkte aus Norddeutschland, wie Fleisch, Wurst, Wein, Säfte sowie Kräuter und Chutneys, ergänzen das Angebot. Alle Lebensmittel sind handgemacht und von hoher Qualität.

Der Käsemarkt findet wieder in Zusammenarbeit mit Slow Food Hamburg statt. In einem Bereich des Marktes bieten die Hersteller ausschließlich Produkte an, die den Kriterien von Slow Food entsprechen. Die internationale Organisation setzt sich für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und Geschmacksbildung ein. In der „KinderKäseStraße“ von Slow Food entdecken kleine Feinschmecker die verschiedenen Käsesorten und können diese probieren.

Am selben Tag verleihen Slow Food Hamburg e. V. und das Freilichtmuseum am Kiekeberg den Norddeutschen Käsepreis. Dieser zeichnet Betriebe oder Personen aus, die sich um die norddeutsche Käsekultur verdient

gemacht haben. Dabei werden Kriterien wie die handwerkliche Produktion oder die hervorragende Qualität berücksichtigt.

