Kulinarik in Österreich

Österreich soll in Zukunft eine führende Kulinarik-Destination Europas werden. ÖW-CEO Steharnig-Staudinger zum Gourmet Report: „Österreichs Genusserlebnisse haben 1.000 Facetten, aber nur eine Hauptzutat – unsere atemberaubende Natur!“

Gemeinsam mit Burgenland Tourismus, Kärnten Werbung, Niederösterreich Werbung, Oberösterreich Tourismus, SalzburgerLand Tourismus, Steiermark Tourismus, Tirol Werbung und Vorarlberg Tourismus sowie mit Gastronom:innen, Produzent:innen und Touristiker:innen aus dem gesamten Land hat die Österreich Werbung in den letzten Monaten die neue Kulinarik-Positionierung Österreichs erarbeitet. Ziel der Positionierung ist es, Österreich international als eine führende Kulinarik-Destination Europas zu etablieren. Gestern wurde diese Positionierung erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert.

Totschnig: Herkunft und Qualität sichern Österreichs kulinarische Zukunft

„Unsere österreichischen Bäuerinnen und Bauern produzieren mit großer Sorgfalt Urprodukte. Fleisch, Milchprodukte, Getreide, Obst oder Gemüse werden anschließend zu österreichischen Qualitätsprodukten veredelt. Durch die Weitergabe von Rezepten und Traditionen bleibt die Vielfalt und Regionalität bestehen. Ich setze mich auch weiterhin dafür ein, dass diese Vielfalt erhalten bleibt und die Herkunft unserer Lebensmittel gestärkt wird, um Österreich als Kulinarik-Destination zu etablieren“, erklärt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.

Kraus-Winkler: Kulinarik ist wichtiges Angebotselement für Ganzjahrestourismus in Österreich

„Kulinarik ist für ein Drittel unserer Gäste ein entscheidendes Reisemotiv. Im ‚Masterplan T‘ wurde festgelegt, dass Österreich als hochqualitatives Urlaubsland international verstärkt positioniert werden soll. Dazu wollen wir vor allem auch Österreichs kulinarische Highlights aller neun Bundesländer, die die österreichische Küche traditionell schon immer geprägt haben, auch international intensiver vor den Vorhang holen. Gerade in der Vor- und Nachsaison tragen die vielfältigen kulinarischen Angebote wesentlich zum Gästeerlebnis und zur Wertschöpfung in den Regionen bei und unterstützen damit auch die Weiterentwicklung in Richtung Ganzjahrestourismus“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Steharnig-Staudinger: Österreichs Genusserlebnisse haben 1.000 Facetten

Österreichs Kulinarik ist geprägt durch einzigartige Geschmäcker und Produkte, die Qualität des Wassers, die Luft und das österreichische Salz. Sie zeichnet sich durch jede der vier Jahreszeiten aus und Nachhaltigkeit nimmt dabei immer einen sehr großen Stellenwert ein. Es sind die Originale, die Österreich von anderen Destinationen unterscheiden. „Österreichs Genusserlebnisse haben 1.000 Facetten, aber nur eine Hauptzutat – unsere atemberaubende Natur. Von den schneebedeckten Alpen bis zu den Weinbergen – die österreichische Landschaft spiegelt sich in all unseren Produkten und Gerichten wider. Diesen kulinarischen Reichtum auch international zu positionieren, ist ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg unseres Tourismusstandortes. Unsere neue Kulinarik-Positionierung ist eine starke Grundlage dafür“, erklärt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Feiertag: Österreichs Kulinarik steht für Vielfalt und Qualität

„Es gibt eine Handvoll Themen, die für jedes österreichische Bundesland Gültigkeit haben. Die Kulinarik zählt dazu. Österreich steht wie kaum ein Land für Vielfalt und Qualität in diesem Bereich. Dies bedeutet eine riesige Chance für uns alle. Gehen wir es gemeinsam an“, sagt Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steiermark Tourismus und aktueller Sprecher der Bundesländer-Tourismusorganisationen.

Ein facettenreiches Zusammenspiel: Österreichs einzigartige Originale und Topografie

Die neue Kulinarik-Positionierung hebt die Bedeutung von Originalen hervor – von Produkten über Schauplätze und der Tischkultur bis hin zu Gerichten und Charakteren, die Österreichs kulinarische Identität ausmachen. Die Einzigartigkeit der österreichischen Landschaft beeinflusst maßgeblich die Grundprodukte und deren Geschmack. Die Landschaft am Teller erlebbar zu machen, ist das Ziel der neuen Positionierung. Österreichs Kulinarik verbindet Tradition mit Innovation und zeigt sich weltoffen und zukunftsweisend. Die Strategie fördert die Zusammenarbeit zwischen Produzenten, Köchen und Bio-Pionier:innen, um ein starkes kulinarisches Ökosystem zu schaffen.

Nächste Schritte: Wie die österreichische Kulinarik erlebbar gemacht wird

Um den Innovationsgeist des Kulinarik-Standortes Österreich zu vermitteln, werden durch die Österreich Werbung und die Landestourismusorganisationen in den kommenden Monaten zahlreiche Aktivitäten verfolgt. Ein Highlight stellt der „Culinary Showroom“ dar: Dabei handelt es sich um eine Content-Kooperation mit den Bundesländern, bei der mutige und überraschende sowie typische und untypische Originale Österreichs vor den Vorhang geholt werden. 2024 ist Österreichs Kulinarik im Fokus auf der Food Zurich sowie beim FeelAustria Festival in Berlin Anfang Juni. Geplant sind auch aufmerksamkeitsstarke Kommunikationsaktivitäten und Kooperationen. Unter anderem soll bei der ITB 2025 Kulinarik in den Mittelpunkt des Österreich-Auftritts gerückt werden.

Thomas Dorfer (Foto: Thomas Ruhl)

Österreichs Kulinarik-Szene und -Originale vor Ort

Neben wichtigen Vertretern der österreichischen Tourismusbranche waren bei der Präsentation in der Gastwirtschaft Floh in Langenlebarn unter anderem auch Größen der Kulinarik-Szene Österreichs, wie Paula Bründl (Gewinnerin von „The Taste“), Marion Ebner-Ebenauer (Weingut Ebner-Ebenauer), Florian Döllerer (Döllerers Restaurant), Thomas Dorfer (Landhaus Bacher), Konstantin Filippou (Konstantin Filippou, O boufés, Mama Konstantina), Josef Göltl (Biobetrieb Josef Göltl), Paul Ivic (Tian), Michael Kolm (Kolm Restaurant), Hannes Müller (Die Forelle), Lukas Nagl (Bootshaus), Hans Reisetbauer (Reisetbauer Qualitätsbrennerei), Stephanie und Eduard Tscheppe (Gut Oggau), Helmut und Philip Rachinger (Mühltalhof), Richard Rauch (Geschwister Rauch), Viktoria Schödl (Weingut Schödl), Sabrina und Katrin Steindl (Unterwirt Ebbs), Monika und Armin Tement (Weingut Tement), Elisabeth Grabmer (Restaurant Waldschänke) und Andreas Wickhoff (Weingut Bründlmayer) vor Ort.

Webseite: https://www.austria.info/de/kulinarik

