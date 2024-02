Der Guide MICHELIN gibt am 26. März seine Restaurantauswahl 2024 für Deutschland bekannt

Die Sterne-Zeremonie findet in der altehrwürdigen Handelskammer Hamburg statt

Auserlesene Restaurants und Sterne-Gastronomie: Michelin feiert kulinarische Perlen aus Deutschland

Live-Übertragung auf offiziellen Facebook- und YouTube-Kanälen des Guide MICHELIN

Michelin Sterne-Zeremonie 2024 in Hamburg

Gwendal Poullennec: der Boss vom Michelin Führer

Die Sterne kehren an die Elbe zurück: Der Guide MICHELIN Deutschland hat wieder Hamburg für die renommierte Sterne-Verleihung 2024 auserkoren. Die feierliche Sterne-Zeremonie mit den neuen Restaurantempfehlungen findet am 26. März 2024 in der ältesten Handelskammer Deutschlands statt. „Auch im vergangenen Jahr konnten unsere Inspektor*innen spannende Erfahrungen sammeln, als sie in die vielseitige und dynamische kulinarische Landschaft Deutschlands eintauchen durften. Das Engagement und die Leidenschaft der hiesigen Köchinnen, Köche und Küchenteams ist ungebrochen. Wir können es kaum erwarten, die neue Restaurantauswahl des Guide MICHELIN Deutschland vorzustellen“, kommentiert Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN.

Für alle Anhänger des guten Geschmacks hat der Guide MICHELIN einige neue kulinarische Überraschungen im Gepäck: von Restaurants, die neu in den Guide aufgenommen werden, über neue Sterne-Küchen, Grüne Sterne für umwelt- und ressourcenschonende Restaurants bis hin zum Bib Gourmand für eine gute Küche mit ausgewogenem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Guide wird auch 2024 die MICHELIN Special Awards vergeben, darunter den Mentor Chef Award, den Young Chef Award und den Sommelier Award.

Die Sterne-Verleihung am 26. März kann live als digitales Event auf den offiziellen Kanälen des Guide MICHELIN auf YouTube und Facebook mitverfolgt werden. Gourmands erhalten auf der offiziellen Website des Guide MICHELIN sowie in den sozialen Medien alle aktuellen Informationen zur bevorstehenden Veranstaltung.

