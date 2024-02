Fast 1,5 Millionen Reisepartnern in 221 Ländern und Regionen werden für ihre beständige Gastfreundschaft mit dem Traveller Review Award für 2024 ausgezeichnet. Gewinner der Traveller Review Awards

Gewinner der Traveller Review Awards

Italien hat mit insgesamt 181.012 Auszeichnungen die höchste Anzahl von Preisträgern im siebten Jahr in Folge, gefolgt von Spanien (125.611), Frankreich (124.361), Deutschland (86.910) und dem Vereinigten Königreich (74.754).

Ferienwohnungen sind weiterhin die am häufigsten von Reisenden ausgezeichnete Unterkunftsart für das siebte Jahr in Folge und erhalten weltweit über 710.000 Auszeichnungen. Ferienhäuser (213.824) liegen zum zweiten Mal vor Hotels (179.357) auf Platz zwei.

Arraial d’Ajuda in Brasilien nimmt als diesjährige gastfreundlichste Stadt der Welt die Hauptrolle ein, wobei Perthshire im Vereinigten Königreich im Jahr 2024 als gastfreundlichste Region der Welt ebenfalls ins Rampenlicht tritt.

Booking.com gibt die Empfänger der jährlichen Traveller Review Awards bekannt

Auf der Grundlage von mehr als 309 Millionen verifizierten Gästebewertungen und als Anerkennung für gleichbleibend ausgezeichneten Service und Gastfreundschaft erhalten 1,48 Millionen Reisepartner von Booking.com einen Traveller Review Award 2024. Dazu gehören 1.484.294 Unterkünfte, 449 Mietwagenfirmen und 129 Taxianbieter.

Zum siebten Mal in Folge stellt Italien die meisten Preisträger (181.012), gefolgt von Spanien (125.611), Frankreich (124.361), Deutschland (86.910) und dem Vereinigten Königreich (74.754), das um zwei Plätze auf den fünften Rang vorrückt. Polen (61.693), Brasilien (58.788), die Vereinigten Staaten (56.014), Kroatien (53.971) und Portugal (32.910) runden die Top 10 ab.

Ferienwohnungen und Ferienhäuser liegen bei Unterkünften vorne

Reisende bewerten Unterkünfte, in denen sie sich wie zu Hause fühlen, weiterhin positiv: Ferienwohnungen sind im Jahr 2024 zum siebten Mal in Folge die am häufigsten ausgezeichnete Unterkunftsart (710.687). Im zweiten Jahr in Folge liegen Ferienhäuser (213.824) vor Hotels (179.357) auf Platz zwei, während Pensionen (84.715) und B&Bs (71.514) die Top 5 der am häufigsten ausgezeichneten Unterkunftsarten abrunden. Villen verzeichneten den stärksten Anstieg bei den Preisempfängern im Jahresvergleich mit 23 %, gefolgt von Ferienhäusern (20 %) und Campingplätzen (14 %). Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahr 10 % mehr Auszeichnungen an Ferienunterkünfte und andere einzigartige Unterkünfte verliehen, die eine Alternative zum traditionellen Hotel bieten. Das zeigt, dass Reisende nach wie vor eine breite Palette verschiedener Unterkunftsarten und die einzigartige Gastfreundschaft, die sie bieten können, schätzen.

Transportanbieter beginnen die Reise mit einem Lächeln

Seit fünf Jahren zeichnet Booking.com seine Partner im Bereich Bodentransport für ihren konstant guten Service und ihre Freundlichkeit aus. Neben der reinen Fortbewegung erleichtern Mietwagen den Reisenden die Erkundung abseits der üblichen Touristenpfade und in Taxis haben Besucher oft erste Kontakte mit den Einheimischen und der Kultur vor Ort. Diese ersten Eindrücke geben oft den Ton für den Rest der Reise an. In diesem Jahr erhalten 449 Mietwagenpartner aus 26 Ländern einen Traveller Review Award. Spanien (84) steht mit den meisten ausgezeichneten Mietwagenfirmen erneut an erster Stelle, gefolgt von Italien (74), Portugal (47), Griechenland (42) und den USA (28). Als Dank für die herzliche Begrüßung und die reibungslose Abholung erhalten auch 129 Taxipartner eine Auszeichnung, wobei Italien (17) und Spanien (12) an der Spitze liegen.

„Ob es sich um einen Tipp zu versteckten örtlichen Sehenswürdigkeiten handelt, den man am Mietwagenschalter erhält, oder um eine persönliche Willkommensnachricht von einem Wohnungseigentümer mit Empfehlungen für die besten Lokale in der Nachbarschaft – unsere Partner machen Reisen für unsere Kunden jeden Tag unvergesslicher und angenehmer,“ sagt Nadine Stachel, Regional Managerin D-A-CH bei Booking.com. „Mit den Traveller Review Awards möchten wir uns bei unseren Partnern bedanken und sie öffentlich für ihren erstklassigen Service für Reisende und ihre wichtige Rolle bei unserer Mission würdigen, es allen noch einfacher zu machen, die Welt zu entdecken. Allen, die in diesem Jahr eine Auszeichnung erhalten, sprechen wir unsere Anerkennung für ihr Engagement und ihre Leidenschaft aus – ohne Sie könnten wir unseren Job nicht erledigen!“

Die gastfreundlichsten Orte der Welt

Die diesjährige Liste der gastfreundlichsten Orte der Welt basiert auf dem Anteil der Unterkunftsanbieter, die einen Traveller Review Award 2024* erhalten, und zeigt eine breite Palette von Reisezielen auf der ganzen Welt. Von bezaubernden Küstenstädten über alpine Ferienorte bis hin zu rustikalen Wüstenjuwelen – all diese Orte wecken mit Sicherheit in diesem Jahr die Reiselust.

Die gastfreundlichsten Städte der Welt 2024:

Arraial d’Ajuda, Brasilien

Ermoupoli, Griechenland

Viana do Castelo, Portugal

Daylesford, Australien

Grindelwald, Schweiz

Moab, Vereinigte Staaten

Uzès, Frankreich

Mazatlán, Mexiko

Jaisalmer, Indien

Fujikawaguchiko, Japan

Die gastfreundlichsten Regionen der Welt 2024

Perthshire, Vereinigtes Königreich

Penghu, Taiwan

Boyacá, Kolumbien

Trentino-Südtirol, Italien

Los Lagos, Chile

Erongo, Namibia

Otago, Neuseeland

Lappland, Finnland

Asturien, Spanien

Friesland, Niederlande

www.booking.com

Bestens informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter