Die Ole Liese Wirtschaft, das historisch-gemütliche Restaurant in der Ole Liese auf Gut Panker unweit der Ostsee, wurde bei den Feinschmecker Gastro Awards 2023 zum „Gasthaus des Jahres“ gekürt.

Ole Liese Wirtschaft

Tina Groth-Müller, Geschäftsführerin Hospitality der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen, freut sich über den großartigen Erfolg und erklärt Gourmet Report: „Ich gratuliere dem Team der Ole Liese von Herzen zu dieser Auszeichnung! Sie ist eine tolle Wertschätzung für die hervorragende Küche und den aufmerksamen Service. Die Wirtschaft ist das Herzstück unseres Gutshauses und der Treffpunkt für unsere Gäste aus Nah und Fern. Ergänzt wird das Angebot mit dem Landhaus-Frühstück mit hausgemachten Marmeladen und eigenem Honig von Gut Panker, welches persönlich am Tisch serviert wird und am Nachmittag gibt es hausgemachten Blechkuchen. Eine unvergleichliche Idylle, die zum Verweilen einlädt.“

Eingebettet in die grünen Weiden von Gut Panker lockt das charmante Landhotel mit 23 gemütlichen Zimmern und Suiten mit Wohlfühlatmosphäre und feiner Küche in zwei Restaurants. Die ländliche Ole Liese Wirtschaft bietet bodenständige und raffinierte deutsche Küche. Das nebenan gelegene Gourmet-Restaurant 1797 verwöhnt die Gäste mit fantasievoller Regionalküche auf höchstem Niveau. Beide Restaurants setzen auf frische Qualitätsprodukte von ausgesuchten Lieferanten aus der Region und aus hauseigenem Anbau: Viele der verwendeten Gemüse-, Kräuter- und Obstsorten stammen aus dem 3.000 Quadratmeter großen Küchengarten – dem größten seiner Art in Schleswig-Holstein.

In insgesamt zehn Rubriken wurden die Besten der Besten ausgezeichnet – die Kategorie „Gasthaus des Jahres“ war zum ersten Mal Bestandteil der seit 2019 vom Food-Magazin „Der Feinschmecker“ vergebenen Awards. „Frische Talente und erfahrene Könner sorgen mit Leidenschaft und zeitgemäßen Konzepten dafür, dass die gehobene Küche hierzulande noch spannender, genussvoller und nicht zuletzt nachhaltiger wird. Der Feinschmecker kürt die Spitzenvertreter ihres Fachs sowie ein Serviceteam und ein Gasthaus. Sie alle haben besondere Akzente gesetzt, die Branche inspiriert und das kulinarische Deutschland bereichert“, so der Feinschmecker.

www.ole-liese.de

