Der Rheingau zu Gast in der Elbmetropole

Im Westen viel Neues: Winzerabend mit Weingut Oetinger im Château9 Dresden am 28. April 2023 um 18 Uhr

Ein Blick über die eigenen Weinberge hinaus verspricht ein Plus an Genuss: Das ist für das Château9 immer noch eine Selbstverständlichkeit, auch wenn sich die moderne Location von einer Weinhandlung zu einem gemütlichen Genussort mit Bar und Lounge-Restaurant gewandelt hat. So gibt es hier neben feiner Kulinarik weiterhin biodynamische Weine und Naturweine aus dem Weinland Sachsen, aber eben auch nachhaltige Entdeckungen aus den verschiedensten Regionen des Landes sowie Weine aus Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und anderen spannenden Anbaugebieten. Wichtig ist der direkte Kontakt, den Restaurantleiter und Sommelier Alexander Stange zu den Winzern hält. Zu denen zählt auch Achim von Oetinger, der am 28. April 2023 beim Winzerabend von 18:00 bis 22:30 Uhr im Château9 zu Gast sein wird.

Mit seinen Oe-Weinen gilt Achim von Oetinger als Pionier für neue Ideen jenseits des Mainstreams. Um Großes zu erreichen, hat er sich intensiv mit den Traditionen des Weinbaus im Rheingau auseinandergesetzt und alles hinterfragt, was seit Jahrhunderten als gesetzt hingenommen wurde. Sein Ansatz gilt heute als wegweisend und mit seinem Weingut erreicht er höchste Qualität – ohne Wenn und Aber. Dabei läuft auch nicht immer alles glatt, wie Achim von Oetinger gern zugibt. So wird der Ausnahmewinzer nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern auch zahlreiche Anekdoten zum Besten geben, die die Gäste mit Sicherheit unterhalten werden.

Um die außergewöhnlich Weine des Weinguts Oetinger in Szene zu setzen, bereitet Küchenchef Marc Kleeschätzky mit seinem Team ein exzellentes 5-Gang-Menü zu. Dank frischer Zutaten und feinsten Kochtechniken werden die unterschiedlichen Bukette und Aromen der Weine kreativ betont. Mit geräuchertem Saibling an gepickelten Gurken, Meerrettich und Krabbenchips startet der Abend direkt mit intensiven Nuancen. Der Zwischengang mit Kalbstafelspitz, grünem Apfelgel und Papadam macht Lust auf frühlingshafte Milde. Mit Wermutschaum und Wakame-Panko wird die Pilzterrine zu einem ungewöhnlichen Erlebnis. Für einen weiteren aromenreichen Höhepunkt sorgt Beef-Albondigas mit Tomatensugo und gebackenen Kapern, ehe der Mini-Cheesecake mit Salzkaramell einen kontrastreichen Schlusspunkt setzt. Eine vegetarische Variante ist auf Nachfrage verfügbar. Das Menü kostet 99 Euro pro Person – inklusive der begleitenden Weine, Wasser und Espresso. Eine Reservierung für den Winzerabend wird empfohlen.

Das Restaurant im cosy Lounge-Style sowie die eindrucksvolle Bar, die auch das Herzstück der Weinbar ist, verbinden auf lässige Weise Weinkultur mit zeitgemäßem Design. Das Raumkonzept mit Wohlfühlatmosphäre hat Julia Bornefeld entworfen. Ein bemerkenswertes Highlight ist darin die zentrale Genuss-Insel mit Sesseln, kleinen Tischen und einer gepolsterten Bank, die den Raum umschließt. Die warme Farbgebung unterstreicht das besondere Flair. Für die perfekte Lichtstimmung sorgen die Design-Lampen Light4, die Bornefeld aus Italien bezogen hat. Dank der offenen Regale und gläsernen Kühlschränke spielt der Wein auch im Raum eine wichtige Rolle, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Imposant ist auch der Wein-Dekantiertisch, den die Künstlerin aus Südtirol eigens für das Château9 kreiert hat. Die ungewöhnliche Form ist eine Hommage an den Weinbau und bietet zugleich einen kommunikativen Ort für Verkostungen und entspannte Barabende. Diesen Tisch gibt es nur zweimal: das Gegenstück steht im gleichnamigen Schwesterlokal Château9 in Leipzig. Trotz ihrer gemeinsamen Passion für sehr guten Wein und Casual Dining sind beide Lokale mit ihren Weinhandlungen unabhängig voneinander: Schließlich ist Leipzig nicht Dresden und umgekehrt. Das spiegeln auch die Karten und die jeweilige Weinauswahl wieder, die auf regionalen Vorlieben und Produkte basieren.

Das Château9 in Dresden ist Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.

verfügt über 40 Sitzplätze, 10 Sitzplätze am Dekantiertisch und hat als Eventfläche Platz für 80 Personen – stehend – zzgl. Freisitz. Reservierungen telefonisch unter 0341 99383862 oder online: https://chateau9.de/leipzig/leipzig-kontakt/