TAP Air Portugal präsentiert zahlreiche Neuheiten bei Produkten und Services, wie ein erweitertes Stopover-Programm, Bordmenüs von Spitzenköchen und weitere Service-Angebote.

Bisher überzeugte die TAP nicht durch besonders gutes Catering in der Mittelstrecke

Für 2023 hat sich TAP Air Portugal viel vorgenommen: Ein Großteil des Angebots von vor der Pandemie wurde bereits wiederhergestellt und das vergangene Jahr konnte mit einer positiven und konsistenten Leistung abgeschlossen werden. Das Service-Angebot an Bord und am Boden wird entschlossen ausgebaut. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Portugal Stopover: das Land auf dem Hin- oder Rückflug entdecken

TAP kündigte die Wiedereinführung des Portugal-Stopover-Programms an, das während der Corona-Pandemie ausgesetzt worden war. Das vom renommierten Condé Nast Traveller als weltweit bestes Programm seiner Art eingestufte Stopover-Programm bietet Passagieren jetzt verbesserte Möglichkeiten, Portugal zu entdecken und zu erkunden, bevor sie an ihr endgültiges Ziel weiterreisen – und jetzt auch vor Antritt ihrer Rückreise.

TAP-Passagiere können ihre Reise nun für bis zu 10 Tage in Portugal unterbrechen und bei 115 Partnern mehr als 290 exklusive Angebote und Rabatte nutzen – in Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Museen und bei zahlreichen Aktivitäten in Kooperation mit Turismo de Portugal. Bisher wurde teilweise ein deftiger Aufpreis dafür genommen. Ob dieser jetzt enfallen wird, ist nicht klar.

The Art of Tasting Portugal

Passagiere, die am Stopover-Programm teilnehmen, erhalten zudem 25 % Ermäßigung auf einen Flug innerhalb Portugals, um touristische Regionen wie Porto und Nordportugal, die Algarve oder Madeira und die Azoren zu entdecken.

Local Stars: Namhafte portugiesische Köche entwickeln für die Business-Class exklusive Bordmenüs

Die renommierten portugiesischen Spitzenköche Henrique Sá Pessoa, Cláudio Pontes, Noélia Jerónimo, Júlio Pereira, Diogo Rocha und Óscar Geadas haben neue Bordmenüs für die Business Class entwickelt, die die Küche der verschiedenen portugiesischen Regionen und ihre wichtigsten kulinarischen Produkte in den Mittelpunkt stellen.

Im Rahmen des Projekts „Local Stars“ kommen Business Class-Passagiere in den nächsten zwei Jahren auf allen Langstreckenflügen in den Genuss typisch portugiesischer Spezialitäten, die auf höchstem gastronomischen Niveau zubereitet werden und aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert bestehen. Im Zwei-Monats-Takt wechseln der Koch, das Menü, das jeweilige Produkt und die Region.

Local Stars ist eine Partnerschaft von TAP mit der Initiative „The Art of Tasting Portugal“. Während der zwei Jahre, in denen das Local Stars-Projekt an Bord der TAP läuft, wird es parallel in den präsentierten Regionen Aktionen geben, die eine Fortsetzung der kulinarischen Erfahrungen vor Ort ermöglichen.

Für die Zubereitung der Menüs ist CateringPor verantwortlich. Das Unternehmen wird die Gerichte in Absprache mit den verschiedenen beteiligten Köchen zubereiten. Das Projekt zielt auch darauf ab, lokale Produkte zu verarbeiten und mit lokalen Lieferanten aus den Regionen zusammenzuarbeiten.

Während der Mahlzeiten an Bord werden auf den Bildschirmen der Flugzeuge Videos zu sehen sein, die typische Bilder der Region zeigen, Produkte und Erzeuger präsentieren und dem jeweiligen Küchenchef bei der Zubereitung des Menüs über die Schulter schauen.

Gourmet Report fliegt im September mit TAP nach Amerika und wird berichten, wie das Essen war!

Mehr als sechs Millionen Kunden beim Miles&Go-Programm

Das Vielfliegerprogramm Miles&Go hat im Jahr 2022 mehr als eine Million neue Mitglieder gewonnen, sodass deren Gesamtzahl jetzt bereits bei über sechs Millionen liegt.

The Art of Tasting Portugal

Gegen Aufpreis: Früher im Flugzeug

In Kürze verfügbar: Preferred Boarding. Es ermöglicht jedem Kunden, der es erwirbt, unmittelbar nach den Passagieren der Business Class und/oder den Navigator-, Gold- und Silber-Kunden an Bord zu gehen. Preferred Boarding kann ab 4 € auf Flügen ab Portugal, 6 € in Europa und 8 € in den übrigen Abflugregionen erworben werden. Das könnte besonders für Passagiere mit viel Handgepäck von Interesse sein.

Vorbildlich: TAP Sitzabstand auf der Mittel- und Kurzstrecke vor dem Notausgang

NEUE AMENITY KITS

Im Rahmen der BTL präsentierte die Fluggesellschaft auch die neuen Amenity Kits für die Business Class mit Produkten der Marke Benamôr, einer der ältesten und bekanntesten in Portugal.

TAP Air Portugal fiel mir durch schlecht funktionierende Webseiten und miserablen Service bei Anfragen auf. Selbst Statuskunden werden nur widerwillig bedient. Hier hat die TAP großes Potential, nachzubessern. Wie allerdings fast jede Airline. Warum die Fluggesellschaften nicht etwas weniger in die Werbung stecken und dafür mehr in den Service, um so zufriedene Kunden zu bekommen, die auch wieder TAP buchen.

Der Flughafen Lissabon ist zu klein und sehr überlaufen.

Weitere Informationen zum Angebot von TAP Air Portugal finden sich unter www.flytap.com.

TAP Air Portugal ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch. Die portugiesische Fluggesellschaft ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Winter bietet TAP über 1080 Flüge pro Woche an, die sich auf das gesamte Streckennetz des Unternehmens verteilen, das sieben Flughäfen in Portugal, neun in Nordamerika, 13 in Mittel- und Südamerika, 14 in Afrika und im Nahen Osten und 38 in Europa (außerhalb Portugal) umfasst. TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation NEO besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer- und ATR. TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt. TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 mit dem den World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet. TAP und Lufthansa stehen in Verkaufsverhandlungen. Es ist gut möglich, dass die TAP bald zur LH Gruppe gehören wird.

Unser Erfahrungsbericht TAP Business Class auf der Mittelstrecke

Immer aktuell mit dem Gourmet Report Newsletter!

The Art of Tasting Portugal Zusammenfassung The Art of Tasting Portugal: Henrique Sá Pessoa, Cláudio Pontes, Noélia Jerónimo, Júlio Pereira, Diogo Rocha und Óscar Geadas kochen zukünftig für die Tap Air Portugal Passagiere in der Langstrecke Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)