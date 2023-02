TUI sucht Mitarbeiter

• Personalakquise in deutschen Großstädten

Reisebegeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht: Das TUI-Recruiting-Team macht an den kommenden Wochenenden in deutschen Großstädten Station, um über die Jobmöglichkeiten in beliebten Urlaubsdestinationen zu informieren.

Rund 250 deutschsprachige künftige Kolleginnen und Kollegen bekommen die Gelegenheit, beste Sommererlebnisse zu gestalten. Sie dürfen in den nächsten Monaten die TUI-Teams auf der ganzen Welt unterstützen, insbesondere in Griechenland, Spanien und der Türkei. Aber auch in Fernreisezielen wie Mexiko gibt es freie Positionen als TUI Blue Guide sowie in den Bereichen Reiseleitung, Kinderanimation und mit entsprechender Qualifikation Kinder- und Babybetreuung. Darüber hinaus werden noch einige Fitness- und Fußballtrainer gesucht.

Mitglieder der TUI-Mitarbeitergewinnung erklären Interessierten alles über die offenen Positionen und deren Aufgaben, ob und welche Voraussetzungen es für Bewerber gibt und wie es ist, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Sogar eine Express-Bewerbung vor Ort ist möglich.

Folgende Termine stehen jeweils von 10 bis 16 Uhr auf der Agenda:

• Samstag, 11. Februar: Hofspielhaus, Falkenturmstraße 8, 80331 München

• Sonntag, 12. Februar: Villibald, Pirckheimerstraße 32, 90408 Nürnberg

• Samstag, 18. Februar: Berlin

• Sonntag, 19. Februar: Frankfurt

• Samstag, 25. Februar: Düsseldorf

• Sonntag, 26. Februar: Köln

Die Veranstaltungsorte vom 18. bis 26. Februar werden zeitnah auf https://tuidestinationjobs.com/deutschlandtour bekanntgegeben. Wer es nicht zum persönlichen Austausch schafft, findet auch im Internet Informationen zu offenen Stellen: https://careers.tuigroup.com/de/jobs-im-ausland.

