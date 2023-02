Restaurant MACIONGA Berlin

Andre Macionga, der langjährige Sommelier und Gastgeber von Tim Raue erfüllt sich seinen Traum und eröffnete das Restaurant MACIONGA. Küchenchef: Sebastian Leyer.

Sebastian Leyer

Die Symbiose von feinen, zumeist regionalen Rohstoffen, die von Küchenchef Sebastian Leyer alchemistisch verwandelt werden, ist das kulinarische Grundgerüst des feinen zwanglosen Speiselokals. Der 36jährige Potsdamer kocht in Aromentiefen, erforscht und überrascht geradlinig den Gaumen. Lackierter Sellerie, mariniert gegrillte Karpfenrippchen, holunderinfusionierte Beete, puristisches Rehtartar oder die sieben selbstgezüchteten Pilze, sind Gerichte zum Verlieben. Auf den ersten Blick, mit dem ersten Biß, sind das urige

Geschmacksnoten, als sei man am Anfang der Erde einem Kochschamanen mit seinen Gefährten in deren Höhle mit den 1001 Einweckgläsern begegnet. Die da aus Gemüse, Früchten, aus Fisch und Fleisch die Essenzen entlocken und diese sinnig, zart verspielt, vereinen.

Andre Macionga

Der bekannte Sommelier und Weinkreateur Andre Macionga hat mit dem

sterneerfahrenen Sebastian Leyer einen kongenialen Partner und Küchenchef gefunden.



Maciongas berühmt-berüchtigte wine pairings, seine Erfahrung des Cuvetierens eigener Weine in Zusammenarbeit mit deutschen, französischen und spanischen Weingütern, bilden dazu eine Perfektion an Weinbegleitung. Der inzwischen 9.Jahrgang seines mit dem fränkischen Meisterwinzer Horst Sauer kreierte Kultwein “Es Ist Wie Es Ist” alleine ist es wert. Über 700 weitere Positionen auf der Weinkarte ebenso.



Der mehrfach ausgezeichnete Sommelier- und Gastgeber des Jahres war über 10 Jahre Chefsommelier und Restaurantleiter im 2 Sterne Restaurant Tim Raue.



Ein Gourmettempel mit Kneipenvorraum. Mit einem Separée für sechs Genießer. Wechselnde Kunst. Ein Sammelsurium feiner Weine – und Bier vom Faß. Sehr gute Jahrgangstiefen von ausgewählten Spirituosen und erlesene Drinks. Und dazu edler getrockneter Müritz-Zander mit gepökelten Tomaten oder doch grober Hausmachersenf, selbstgebackenes Sauerteigbrot und eine glückliche Bockwurst. Oder Kaviar?

Seit dem Jahresanfang werden in dem neuen Restaurant am Olivaer Platz in Berlin Charlottenburg von Donnerstag bis Montag ab 17 Uhr jeweils 58 Plätze vergeben. An der Theke mal mehr und mal weniger. Das sich langsame Öffnen und Ausprobieren garantiert bereits für Kenner und Freaks die Chance, Maciongas Champagner “Étoile de Berru” und Leyers Sellerie Signatur auszutesten.

Restaurant Macionga , Xantener Strasse 9 (neben dem Bass), 10707 Berlin

www.restaurantmacionga.com

Tina Hüttl war schon dort und berichtet



