Sternekoch Tim Raue zaubert neue Hanami-Gerichte auf der Mein Schiff 6

Tim Raue

Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Muscat – orientalische Sehnsuchts-Orte, die jahrhundertealte Traditionen, duftende Gewürze, eindrucksvolle Landschaften, wunderbare Köstlichkeiten und modernste Architektur miteinander verbinden. Jetzt startet TUI Cruises mit der Mein Schiff 6 die Orient-Reisen und bietet den Gästen bis Anfang Februar die Gelegenheit, in diese zauberhafte Welt einzutauchen und an Bord der Mein Schiff 6 zu genießen, zu entspannen und die nächsten Landausflüge zu planen.

Tim Raue zündet im Dezember ein kulinarisches Feuerwerk auf der Mein Schiff 6

Diese Gelegenheit lässt sich auch ein ganz besonderer Gast nicht entgehen, der schon viele Jahre mit der Mein Schiff Flotte verbunden ist: Sternekoch Tim Raue geht vom 12. bis 19.12.2022 an Bord der Mein Schiff 6, um im Hanami by Tim Raue, dem fernöstlichen Spezialitätenrestaurant (Mein Schiff 3 bis Mein Schiff 6), zu kochen und die Gäste unterhaltsam in seine kulinarische Welt zu entführen. „Die vier Hanami Restaurants auf der Mein Schiff Flotte liegen mir besonders am Herzen“, sagt der Berliner Sternekoch Tim Raue. „Deshalb freue ich mich sehr darauf, im Dezember auf der Mein Schiff 6 im Orient unterwegs zu sein und dabei spannende kulinarische Erlebnisse mit den Gästen zu teilen.“

Kaisergranat – Wasabi – Kanton Style – Tim Raue, Berlin

Hanami Klassiker bleiben – neue fernöstliche Genüsse kommen

Natürlich gibt es dann die Klassiker der Hanami-Fans wie die Wasabi-Garnele, die Hanami-Ente oder die japanische Pizza. Aber Tim Raue bietet jetzt auch neue Köstlichkeiten auf der Karte: „Mit Gerichten wie der Tom Kha Suppe mit duftender Kokosnuss und Limette, dem Samurai Salat mit Spicy Mayonnaise, Ingwer und Rettich und dem mit Miso marinierten Kabeljau, möchte ich neue Aromenwelten für unsere Gäste kreieren.“

Mit Tim Raues Hanami Küche in den Urlaub

Preisbeispiele:

Die siebentägige Reise „Dubai mit Sir Bani Yas l“ mit der Mein Schiff 6 ab/bis Dubai vom 19.12. – 26.12.2022 mit den Mein Schiff-Inklusivleistungen gibt es ab 499 Euro pro Person in einer Außenkabine bei Doppelbelegung, 549 Euro pro Person in der Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PLUS Tarif.

Die siebentägige Reise „Dubai mit Katar“ mit der Mein Schiff 6 ab/bis Dubai vom 16.01. – 23.01.2023 mit den Mein Schiff-Inklusivleistungen gibt es ab 449 Euro pro Person in einer Innenkabine bei Doppelbelegung, 549 Euro pro Person in der Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PLUS Tarif.

Alle Reisen der Mein Schiff Flotte sind im Reisebüro, unter www.meinschiff.com buchbar.

