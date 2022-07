Guide MICHELIN Belgien und Luxemburg 2022

Drei neue Restaurants werden mit zwei Sternen und eines mit drei Michelin Sternen ausgezeichnet.

16 neue Restaurants erhalten zum ersten Mal einen Stern

Guide-Michelin-Belgien-und-Luxemburg

Michelin hat im Théâtre Royal in Mons die Auswahl des Guide MICHELIN Belgien und Luxemburg für das Jahr 2022 vorgestellt. Mit insgesamt 841 Restaurants, darunter 141 Sterne-Restaurants und 147 Bib Gourmand-Restaurants, zeichnet sich der Jahrgang 2022 durch eine beeindruckende Anzahl an Neuheiten aus. Mit einem neuen Drei-Sterne-Restaurant, drei neuen Zwei-Sterne-Restaurants, 16 neuen Ein-Sterne-Restaurants, einem neuen Grünen MICHELIN Stern und 24 neuen Bib Gourmand-Restaurants zeigt die belgische und luxemburgische Ausgabe des Guide MICHELIN die Exzellenz der talentierten Gastronomieszenen.

„Unsere Inspektorenteams waren besonders beeindruckt von dem Engagement und der Kreativität, die die belgischen und luxemburgischen Gastronomen trotz eines besonders komplexen Jahres 2021 an den Tag gelegt haben. Mit zahlreichen Neuzugängen in der Auswahl, darunter im zweiten Jahr in Folge ein neues Drei-Sterne-Restaurant, ist die Ausgabe 2022 ein perfektes Beispiel für die kulinarische Aufbruchstimmung und den unternehmerischen Wagemut, die die lokalen Gastronomieszenen beflügeln. Die Individualität der gastronomischen Konzepte, die Sorgfalt, mit der die Gäste empfangen werden, und der Wille, sich zunehmend einer nachhaltigeren Form der Gastronomie anzuschließen, sind bemerkenswerte Trends, die Belgien und Luxemburg zu europäischen Gourmet-Destinationen ersten Ranges machen“, so Gwendal Poullennec, internationaler Direktor der MICHELIN-Führer.

Boury erhält die höchste Auszeichnung

Nachdem Tim Boury vier Jahre lang zwei MICHELIN-Sterne angezeigt hat, steigt er in diesem Jahr an die Spitze der Weltgastronomie auf. In seiner Backsteinvilla in Roeselare vereinen die akribischen Kreationen von Chefkoch Boury klassische Tiefe und kreative Verve und machen das Lokal zu einem Beispiel für zeitgenössische Gastronomie. Der Chefkoch ist ein Meister darin, Luxusprodukte zur Geltung zu bringen, und er entwirft auch komplexe Teller, auf denen das Spiel mit Aromen und Texturen, die Präzision der Würzungen und die Originalität der Saucen zur Perfektion führen. Ein Mittag- oder Abendessen im Boury’s ist ein Genuss für Feinschmecker, die sich auch von der warmen Atmosphäre und dem aufmerksamen Service von Inge, der Frau des Küchenchefs, die das Restaurant leitet, nicht abschrecken lassen werden.

In Belgien gibt es wieder drei Restaurants, die mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden. So sorgen Peter Goossens im Restaurant Hof van Cleve (in Kruishoutem) und Viki Geunes im Restaurant Zilte (in Antwerpen) als herausragende Handwerker auch bei ihren Gästen für außergewöhnliche gastronomische Erlebnisse und sind täglich eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für alle Gastronomen.

Hof van Cleve von Peter Goosen in Kruishoutem 3 Sterne Michelin

Drei neue Restaurants werden mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet.

Der MICHELIN-Führer Belgien und Luxemburg 2022 begrüßt außerdem drei neue Zwei-Sterne-Restaurants, unter denen sich einige Adressen befinden, die Feinschmeckern bestens bekannt sind.

Chefkoch Gert De Mangeleer und Sommelier Joachim Boudens haben das Restaurant Hertog Jan, das sich heute im Luxushotel Botanic Sanctuary in Antwerpen befindet, zu neuem Leben erweckt. Die kreative Persönlichkeit des Küchenchefs spiegelt sich in den Tellern auf höchstem Niveau wider, auf denen die technische Präzision den asiatischen Aromen dient, mit denen der Küchenchef gerne arbeitet. Yves Mattagne leitet die Küche der La Villa Lorraine, die in Brüssel komplett neu gestaltet wurde, um sie zu einem Ort nach seinem Bild zu machen. Mit Respekt vor den klassischen Aromen, die den Ruf dieses legendären Hauses ausmachen, aber mit der Feinheit und erfinderischen Subtilität, die den Chefkoch auszeichnen, heben sich die von Yves Mattagne und seinem Team erdachten Teller durch ihre kühnen Aromen und die Finesse der Zubereitungen ab, wie zum Beispiel dieser mit Sake flambierte Kaisergranat. Nach dem Vorbild zweier früherer Köche, Thijs Vervloet im Restaurant Colette – De Vijvers in Averbode ebenfalls ein Liebhaber der besten Produkte. Seine geschliffene Technik und die Art und Weise, wie er sich klassische Rezepte aneignet, zeugen von seinem Talent. In der zauberhaften Umgebung des Naturparks De Merode, inmitten von Seen, bietet dieses Lokal eine unvergessliche gastronomische Auszeit.

16 neue Restaurants mit einem MICHELIN Stern ausgezeichnet

Mit nicht weniger als 16 Restaurants, die mit einem Stern von MICHELIN ausgezeichnet wurden, glänzt der Jahrgang 2022 mit einer beeindruckenden Anzahl neuer Talente. Antwerpen ist wieder einmal sehr gut auf der gastronomischen Landkarte vertreten. Ob originelle Kreationen mit asiatischen Aromen bei DIM Dining, zeitgenössische Raffinesse bei Fine Fleur oder klassische Großzügigkeit bei Nebo – die Stadt Antwerpen beweist, wie sehr sie nach wie vor ein Muss für Feinschmecker ist.

Die Kreativität von Martijn Defauw im Restaurant Rebelle (Marke) wird ebenfalls mit einem Stern belohnt, ebenso wie die von Alex Verhoeven und seinen Teams im Hert in Turnhout geförderte Originalität. Ken Verschuerens sehr persönliche Küche im Tinèlle in Mechelen beeindruckte die Inspektorinnen und Inspektoren des Restaurantführers ebenso wie Ruben Christiaens‘ Fusion asiatischer Aromen mit nordischen Einflüssen im Vintage in Kontich. Liebhaber erlesener Produkte kommen im Restaurant In den Hert in Wannegem-Lede oder im Sense in Waasmunster auf ihre Kosten. Bei Fleur de Lin in Zele und Aurum by Gary Kirchens in Ordingen zeichnen Eleganz und kraftvolle Aromen diese beiden charmanten Häuser aus.

Die intuitive Küche von ¡Toma! in Lüttich entführt uns in die Wallonie. Der Küchenchef Thomas Troupin zaubert dort naturnahe Gerichte, und bei Arden in Villers-sur-Lesse nehmen regionale Produkte einen Ehrenplatz ein. Technische Meisterschaft und Kühnheit kennzeichnen auch die Speisekarte von Quai n°4 in Ath.

In Luxemburg schließlich bietet das Restaurant Ryôdô eine köstliche Hommage an die japanische Tradition. La Villa de Camille et Julien ist der zweite neue Stern im Großherzogtum, wo Küchenchef Julien Lucas und sein Team eine klassisch-französisch inspirierte Küche zubereiten, die sich auf die besten Produkte aus der Region konzentriert.

Ein neuer MICHELIN Grüner Stern für das Restaurant ¡Toma!

Der Grüne Stern von MICHELIN wurde im vergangenen Jahr erstmals in den Guide MICHELIN Belgien und Luxemburg aufgenommen und zeichnet 10 Restaurants für ihr herausragendes Engagement und ihre Philosophie für eine nachhaltigere Gastronomie aus. In diesem Jahr wurde mit ¡Toma! ein elftes Restaurant in die Auswahl aufgenommen. In diesem Restaurant in Lüttich hat Thomas Troupin den Respekt vor der Natur, der Region und den Produkten zum Schlüsselwort seines Konzepts gemacht. Mit einem Locavore- und Zero-Waste-Ansatz bietet das ¡Toma! seinen Gästen ein inspirierendes Erlebnis bei Tisch.

Die MICHELIN-Sonderpreise

Der Guide MICHELIN möchte die Vielfalt der Akteure, die zu unvergesslichen Tafelfreuden beitragen, würdigen und junge Talente fördern und engagiert sich daher mit seinen Sonderpreisen.

Der von San Pellegrino gestiftete MICHELIN-Preis für junge Köche geht an den Küchenchef Ruben Christiaens des mit einem neuen Stern ausgezeichneten Restaurants Vintage in Kontich. Der 26-jährige Jungprofi, der in sehr guten Häusern wie dem Eleven Madison Park in New York oder dem Vollmers in Malmö gearbeitet hat, beeindruckte die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide MICHELIN mit seiner technischen Meisterschaft und seiner bemerkenswerten Fähigkeit, reiselustige Teller mit ausgeklügelten Aromen zu entwerfen.

Maxime Sanzot vom Restaurant Racines in Floreffe erhielt den von Ruffus gestifteten Sommelierpreis. In diesem Lokal, das eine Mischung aus Restaurant, Weinstube und Feinschmeckerladen ist, stellt Maxime Sanzot sein Talent sowohl bei der Auswahl seltener und ungewöhnlicher Weine als auch bei der taktvollen und richtigen Beratung seiner Gäste unter Beweis.

24 neue Lokale werden mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet.

In der Ausgabe 2022 werden außerdem 147 Bib-Gourmand-Restaurants ausgezeichnet, darunter 24 neue. Die mit einem Bib Gourmand ausgezeichneten Restaurants garantieren ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unter den neuen Adressen können Feinschmecker auf der Suche nach Exotik die griechischen Aromen im Strofilia in Brüssel, die italienischen Zubereitungen bei Fico in Ixelles, in der Bottega Vannini in Woluwe-Saint-Pierre oder in der Cantinetta in Grivegnée genießen.

Bei Maïnoï in Braine-l’Alleud steht die thailändische Küche im Mittelpunkt, während in La Fermette des Pins in Buvrinnes traditionellere Gerichte in einer ländlichen Umgebung serviert werden. Die vollständige Liste der Bib Gourmands und Neuzugänge finden Sie auf unserer Website: https://guide.michelin.com/fr/fr.

Der Guide MICHELIN Belgien und Luxemburg 2022 auf einen Blick :

841 Restaurants, darunter :

3 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen (1 Neuzugang) ;

23 Restaurants Deux Étoiles MICHELIN (3 neu) ;

115 Restaurants Ein MICHELIN Stern (16 neu) ;

11 Restaurants Étoile Verte MICHELIN (1 neu) ;

147 Restaurants Bib Gourmand (24 neu).

Die Auswahl 2022 des Guide MICHELIN Belgien und Luxemburg wird exklusiv auf der Website guide.michelin.com veröffentlicht.

