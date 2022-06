Total Obauer! – Große Küche aus Österreich von Rudi Obauer

Das Restaurant Obauer in Werfen im Salzburger Land zählt zu den 100 besten Restaurants der Welt und ist eine Fixgröße am Kulinarik-Firmament.

Rudi Obauer, gelernter und leidenschaftlicher Koch aus fester Überzeugung, führt gemeinsam mit seinem Bruder Karl das Restaurant, das in allen Rankings Preise, Hauben und Sterne erhält, so z. B.

2022 LA LISTE World’s Top 50

2022 Gault&Millau 5 Hauben

2022 falstaff 99 von 100 Punkten

2022 A LA CARTE 98 von 100 Punkten

2022 SCHLEMMER ATLAS – 5 Kochlöffel

2021 ROLLING.PIN – Top 50

2020/2021 HORNSTEIN RANKING – 1. Platz

2020 FEINSCHMECKER – Unter den 100 besten Restaurants der Welt

1995-2019 Gault&Millau 4 Hauben (Maximum)

Seit 1994 Mitglied bei „Tradition et Qualité“

Traditionell verwurzelt, schnupperte Rudi Obauer als junger Koch die Luft der großen internationalen Küche. Inspiriert von Bocuse, den Brüdern Troisgros sowie den Brüdern Haeberlin bildete er sich in den Küchen der kulinarischen Trendsetter Europas weiter.

Gemeinsam mit seinem Bruder hat er mehrere Kochbücher – allesamt Bestseller – verfasst.

Nun erscheint im Verlag Gräfe & Unzer ein Koch- und Lesebuch:

TOTAL OBAUER! versammelt 198 Gerichte für jede Jahreszeit und jeden Gusto, die der Küchenchef selbst gern und immer wieder kocht, darunter: Räucherforellenwurst mit Forellenkaviar und Grapefruitsalat, Sellerie-Safransuppe mit Sauerkraut, Bergkäse-Erdäpfelpüree mit schwarzem Trüffel, Gans mit Hafer und Biersauce, Schweinshaxelragout, Lammcurry mit Berberitzenreis, Rehschlegel mit Mispeln und Orangenkürbis oder auch Weinbirne mit Kaffeemousse und Vogelbeeren.

Rudi Obauer

TOTAL OBAUER!

Große Küche aus Österreich

Gebunden

288 Seiten | 21,0 x 26,5 cm

[D] 32,00 € | [A] 32,90 €

ISBN: 978-3-8338-8437-5

Gräfe und Unzer Edition

Erscheint am 4. Juli

www.gu.de

www.obauer.com

In der Heimat verwurzelt und offen für die Welt – das ist das gelebte Motto von Rudi Obauer im familieneigenen Restaurant in Werfen.

Die Obauer-Küche besticht durch eine geglückte Symbiose aus heimischen Produkten und internationalen, exotischen Zutaten, die er mit absolut bestem Handwerk und unglaublicher Kreativität in außergewöhnlich feine kulinarische Highlights verwandelt. In diesem Buch nimmt er uns auch mit zum Einkauf der besten Produkte bei seinen Produzenten in ganz Österreich.

Ein opulent bebildertes Kochbuch, das von hervorragenden Zutaten und meisterhafter Kochkunst erzählt und doch ermutigt, die Rezepte selbst auszuprobieren und auch weiter zu entwickeln.