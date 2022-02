Halbzeit bis zur IKA/Olympiade der Köche 2024

Heute in zwei Jahren startet in Stuttgart die 26. IKA/Olympiade der Köche, wenn der Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) wieder zum internationalen Kochevent der Extraklasse lädt.

In zwei Jahren lädt der Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) wieder das Who is who der weltweiten Koch-Community zur IKA/Olympiade der Köche ein. Vom 2. bis 7. Februar 2024 öffnet die Messe Stuttgart ihre Tore für das Kochevent der Extraklasse und lockt zehntausende Besucher:innen, Fans und natürlich Teilnehmende aus aller Welt in die baden-württembergische Hauptstadt. „Hier trifft olympischer Geist auf kulinarische Highlights“, erklärt VKD-Präsident Daniel Schade dem Gourmet Report. „Als Ausrichter der Veranstaltung gibt der VKD Talenten eine Bühne und die Gelegenheit, ihr Potenzial zu zeigen. Die Teilnehmenden schaffen immer wieder Trends auf den Tellern und die Atmosphäre des Kochspektakels bleibt Teams wie Gästen noch lange in Erinnerung.“ Wie erstmals in 2020 findet auch die 26. Auflage der IKA parallel zur Fachmesse Intergastra statt. Den olympischen Wettbewerb in den gläsernen Küchen und die Gänsehautmomente des Wettstreits können Zuschauer per IKA TV verfolgen – live und weltweit.

Die IKA/Olympiade der Köche, die älteste und größte internationale Kochkunstausstellung, fand 2020 erstmals im Rahmen der Intergastra in Stuttgart statt. Rund 1.800 Köchinnen, Köche und Patissiers aus 67 Nationen traten gegeneinander an und zeigten ihre Kochkreationen. Im fairen Wettstreit entstehen dabei seit 100 Jahren neue kulinarische Trends. Der Verband der Köche Deutschlands e. V. veranstaltet den internationalen Kochwettbewerb der Extraklasse 2024 bereits in seiner 26. Auflage.

Der Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) ist Ausrichter der IKA/Olympiade der Köche und organisiert den Wettbewerb. Der VKD ist mit rund 7.200 Mitgliedern größte Gemeinschaft von Köchinnen und Köchen in der Bundesrepublik. Ganz nach dem Motto „Viele Küchen ein Verband“ eint der VKD die unterschiedlichsten Sparten des Gastgewerbes unter einem Dach und versteht sich als Stimme der Köchinnen und Köche, seiner Mitglieder. Die Vielfalt der VKD-Familie ist das Fundament für die fachliche Entwicklung der Mitglieder und für die Zukunft des Berufsstands.

www.olympiade-der-koeche.com www.vkd.com

