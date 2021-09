Die besten Restaurants Schleswig-Holsteins 2021/22

Höchstes Niveau in der Meierei Dirk Luther und Courtier. Schleswig-Holstein im neuen Gusto: Insgesamt zehn Restaurants werden ausgezeichnet. Meierei Dirk Luther und Courtier bekommen die Bestnote von zehn Gusto-Pfannen. Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zu den Auszeichnungen.

Scharrer absolvierte seine Ausbildung in seinem Geburtsort Waldshut. Bemerkenswerte Stationen folgten. Beispielhaft nenne ich Jörg Müller auf Sylt, das Hotel Fürstenhof in Landshut, die Villa Hammerschmiede in Pfinztal, die legendäre Schwarzwaldstube der Traube Tonbach in Baiersbronn

Meierei Dirk Luther (Glücksburg)

Direkt am Ufer der Flensburger Förde kredenzt Dirk Luther eine zeitgemäß leichte und bisweilen nordisch verschlankte französische Klassik, die auch oft mit kreativen Aromenakzenten aufwartet. Damit bekommt die Meierei nicht nur die Bestnote von zehn Gusto-Pfannen verliehen, sondern gehört ebenfalls zu den Top 10 Restaurants der Kategorie „Moderne und traditionelle Klassik“. Es ist nach wie vor die große Stärke des Lutter’schen Kulinariums, dass es die vor allem im Bereich der Fische und Krustentiere wirklich hervorragenden, oft tagesfrisch aus dem steinwurfnahen Dänemark gelieferten Produkte klar und kompromisslos in den Mittelpunkt stellt und stark wirken lässt. So auch die fantastischen roh marinierten Jakobsmuschelscheiben, die festfleischig und reintönig mit ihrem faszinierend nussig-jodigen Geschmack auf einem Spiegel aus mit Bergamotte aromatisierter Crème fraîche ausgebreitet werden. Besser geht es kaum!



Courtier (Weissenhaus)

Das Gourmetrestaurant im Weißenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer, das zweifelsohne zu den exklusivsten und exponiertesten Hotels in Deutschland gezählt werden darf, war nach dem Ende des Corona-Shutdowns erst mal für ein paar Monate exklusiv nur den Hausgästen dieses traumhaften Hideaways vorbehalten. Im Herbst hatten dann aber endlich auch wieder externe Gäste die Möglichkeit, in den Genuss von Christian Scharrers Küche zu kommen. Die Küche ist tief in der französischen Haute Cuisine verwurzelt, zeigt aber auch viel Verständnis für die kulinarische Moderne. Süffige Gerichte mit starken Saucen werden hier serviert. Im Sommer findet das Geschehen auf der prächtigen Terrasse statt: mit Blick in den Park, auf unendliche Flurweiten und eine kleine Waldschneise, durch die man in der Ferne sogar das Meer glitzern sieht. Eine Traumkulisse für das feudale Kulinarium von Christian Scharrer, das zu den Top 10 Adressen in den Kategorien „Fine Dining mit Aussicht“ und „Moderne und traditionelle Klassik“ gehört. Das Courtier gehört zu den Top-Adressen in Schleswig-Holstein und bekommt zehn von zehn Gusto-Pfannen verliehen.





Weitere Restaurants in Schleswig-Holstein



Söl’ring Hof (Sylt, Rantum)

Wenn man über den Söl’ring Hof berichten will, muss man etwas weiter ausholen. Das Erlebnis beginnt nämlich nicht erst, wenn man an einem der Tische in diesem großzügigen und hellen, im nordisch- eleganten Stil gehaltenen Restaurant mit offener Küche Platz genommen hat. Es fängt schon an, wenn man sich diesem stattlichen, traumhaft schön zwischen den Dünen am südlichen Ortsrand von Rantum gelegenen Reetanwesen aus den 50er-Jahren nähert. Denn dieser Ort hat wirklich etwas Magisches. Denn immerhin gibt es im Söl’ring Hof ja nicht bloß jede Menge Atmosphäre, sondern ganz nebenbei auch die beste Küche Sylts und überhaupt eine der besten des Nordens zu genießen. Und mit diesem stark regionalverwurzelten Kulinarium konnten sich Patron Johannes King und sein langjähriger Küchenchef Jan- Philipp Berner längst eine ganz eigene Handschrift aneignen und haben damit das, was vielen deutschen Spitzenköchen nach wie vor fehlt. Natürlich sind King und Berner nicht die Einzigen im hohen Norden der Republik, die sich mit Vorliebe den besten Produkten aus der nahen Umgebung annehmen, selbst Gemüse züchten, Wildkräuter sammeln und daraus moderne, kreative und vor allem sehr leichte Gerichte machen. Aber sie sind vermutlich die mit der unverkennbarsten Stilistik wofür sie mit neun Gusto-Pfannen ausgezeichnet werden.



Organgerie (Timmendorfer Strand)

Es gestaltete sich in diesem Jahr gar nicht so einfach, zu ein wenig Monte-Carlo-Feeling an der Ostsee und in Genuss der feinen klassischen Küche von Lutz Niemann zu kommen. Denn nach dem Ende des Shutdowns kam das beste Restaurant der Lübecker Bucht erst recht zögerlich wieder in Fahrt und öffnete nur an zwei Abenden in der Woche, die über den Sommer hinweg im Nu ausgebucht waren. Auch im Herbst gab es trotz mehr Servicezeiten nur wenige freie Tische. Kein Wunder, denn die Orangerie ist für Gourmets eine Bank, und Chef Lutz Niemann zählt zusammen mit seinem seit Jahren konstanten Team zu den Besten im hohen Norden. Kontinuität und Verlässlichkeit in allen Bereichen stehen derzeit nun mal bei den Gästen sehr hoch im Kurs, und hier weiß man einfach, was man bekommt. Vom professionellen Hygienekonzept über tadellosen Service bis zur Qualität auf denTellern – hierfür bekommt die Orangerie acht Gusto-Pfannen verliehen.





