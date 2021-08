FARM TO TABLE bringt ambitionierte Köche aus Hamburg mit nachhaltig produzierenden, regionalen Erzeugern und Handwerksbetrieben zusammen. Kreative Rezepte, aufschlussreiche Hintergrundgeschichten vom Feld und Inspiration für einen bewussten Lebensstil – die neue Plattform macht Lust auf Genuss und stärkt gleichzeitig das Bewusstsein der Leser*innen für Umwelt, Nachhaltigkeit und Tierwohl.

FARM TO TABLE DEUTSCHLAND: Sandra Bock und Marc Duncker

Woher kommt unser Gemüse? Wie wurden die Tiere aufgezogen? Und wurde das Obst gespritzt? Fragen, die immer häufiger gestellt werden, da das Interesse an nachhaltiger Ernährung stetig wächst. Wie vielseitig bewusster Genuss sein kann und welch interessante Geschichten sich dahinter verbergen, bringt die neue Plattform FARM TO TABLE DEUTSCHLAND auf den Tisch.

Jede Woche nimmt das kreative Team um die Gründer Sandra Bock und Marc Duncker die Leser*innen mit auf eine kulinarische Reise auf die Höfe im Hamburger Umland und in die Küchen der „jungen Wilden“ unter Hamburgs Köchen.

Wöchentlich ein neues Rezept aus der Hand eines Hamburger Spitzenkochs.

„Der Schutz der Umwelt ist das Thema unserer Zeit. Mit FARM TO TABLE wollen wir einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für nachhaltig produzierte Lebensmittel und einen wertschätzenden Umgang mit ihnen zu steigern“, erklärt Sandra Bock das Konzept. Gemeinsam mit Marc Duncker und Kevin Puls hatte sie die Idee, dem Engagement von Produzierenden und Gastronom*innen für nach- haltige Produkte eine Plattform zu bieten und Leser*innen zu inspirieren und informieren. „Aber ohne belehrend erhobenen Zeigefinger“, ergänzt Kevin Puls. Dafür mit Genuss: Im Fokus des Portals stehen neben den Geschichten hinter den Lebensmitteln und Restaurants die Rezepte, die die Köch*innen für FARM TO TABLE entwickeln.

Jede Woche besucht Kevin Puls Höfe und Restaurants, fängt Geschichten ein und dokumentiert die Entstehung der Rezepte für FARM TO TABLE DEUTSCHLAND, die frisch und lecker bei den Leser*innen ankommen. In den kommenden Wochen steht etwa „Perlgraupen-Risotto mit roter Bete und hausgemachtem Ricotta” aus Nóra Horváths Restaurant Spajz auf dem Menü-Plan, der den Leser*innen wöchentlich ein neues Rezept bietet.

Durch die unterschiedlichen Handschriften der Köch*innen entsteht ein vielfältiger Mix aus Gerichten, die eins gemeinsam haben: Sie sind längst nicht so kompliziert nachzukochen, wie der Titel vielleicht manchmal vermuten lässt. „Die schönste Würdigung für die Arbeit aller Beteiligten ist es, wenn die Gerichte tatsächlich auf dem Teller landen“, sagt Marc Duncker. Der gebürtige Laboer ist selbst leidenschaftlicher Koch und hat die ersten Rezepte bereits mit seiner Familie ausprobiert: „Meine Töchter sind regelrechte Spargelfans, seit sie den Spargel mit Holunder und Salzzitrone aus dem Restaurant Wolfs Junge probiert haben“.

FARM TO TABLE DEUTSCHLAND MACHT SICH STARK FÜR BEWUSSTEN GENUSS

Nachhaltiger Genuss fürs Auge.

Nachhaltigen Genuss für das Auge liefert FARM TO TABLE DEUTSCHLAND in Form von Berichten über regionale Handwerksbetriebe, die mit ihren Produkten für einen schön gedeckten Tisch sorgen. So wie die jungen Grafikdesignerinnen Ina und Dana: Mit ihrer Marke Hovy stellen sie aus Flaschen, die auf St. Pauli beim Cornern übrig geblieben sind, hochwertige Gläser und Vasen her. „Ich habe eine Leidenschaft für schöne, funktionale Dinge und bin immer begeistert, wenn ich sehe, wie viel Aufmerksamkeit Manufakturen jedem einzelnen Produkt schenken und was für Ideen darin stecken“, sagt Sandra Bock.

Mehrwert für Leser*innen bietet auch ein Kalender, der Markttage und Veranstaltungen auf den Höfen und in den Restaurants auflistet. Neugierig geworden? Die kommenden Wochen werden noch spannender, mit vielen neuen Ideen für Küche und Tafel.

http://www.farmtotable-deutschland.de www.facebook.com/farmtotablede