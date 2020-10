SternekochThilo Bischoff verlässt das Haus am See

Im Mai 2017 startete im ehemaligen „Lido“ eine neue Ära. Sternekoch Thilo Bischoff eröffnete sein „Bischoffs Haus am See“ in Seeshaupt. Der Mix aus Restaurant und Eventlocation fand – weit über die Region hinaus – guten Anklang.

Thilo Bischoff eröffnet „Haus am See“ in Seeshaupt

So feierten in den vergangenen vier Saisons rund 150 Paare ihre Hochzeit in Thilo Bischoffs Traumlocation und auch Business- Events mit mehr als 500 Gästen wurden realisiert.

Was so gut begann, findet jetzt ein Ende: Thilo Bischoff kündigte den Pachtvertrag zum 31. Dezember 2020. Der Sternekoch verlagert seine Schwerpunkte auf andere Geschäfts-felder. Denn unter dem Dach der „Bischoffs Gastronomie GmbH“ wurde parallel in den letzten Jahren ein weiteres Standbein geschaffen.

Noch bis Ende Oktober können Gäste in „Bischoffs Haus am See“ á la Carte genießen, danach werden nur die gebuchten Veranstaltungen umgesetzt.

Bischoffs Haus am See

Thilo Bischoff

St.-Heinricher-Strasse 113

82402 Seeshaupt

Telefon: : 08801 533

www.hausamsee-seeshaupt.de