ROBINSON ist zurück mit Club-Eröffnungen im Sommer

ROBINSON ist bereit für den Sommerurlaub 2020: Der Premium-Clubanbieter der TUI öffnet seine Anlagen von nun an schrittweise wieder. Gäste können sich dabei nicht nur auf einen sicheren und entspannten Cluburlaub in den schönsten Berg- und Stranddestinationen freuen, sondern auch auf den brandneuen Clubsong von Popstar Sasha.

Clubs öffnen ihre Türen

Endlich ist es so weit – ROBINSON eröffnet viele Clubanlagen zur Sommersaison wieder. Selbstverständlich setzt der Clubanbieter dabei auf höchste Hygienestandards und implementiert in allen Anlagen den umfangreichen Maßnahmenplan für die TUI Hotelmarken. Nach dem ROBINSON Club Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern, der bereits am 25. Mai wieder für seine Gäste eröffnet hat, folgten in der vergangenen Woche auch der ROBINSON Club Quinta da Ria in Portugal, der ROBINSON Club Cala Serena auf Mallorca sowie der ROBINSON Club Landskron und ROBINSON Club Amadé in Österreich. In den nächsten Wochen stehen weitere Wiedereröffnungen in Österreich, Italien, Spanien und Griechenland an.

Der neue Clubsong ist da

Dass Sänger, Jurycoach und Entertainer Sasha der Interpret des neuen ROBINSON Songs sein wird, ist bereits seit einigen Monaten bekannt. Mit Spannung wurde dem Lied seitdem entgegengefiebert. Bei einem Überraschungsauftritt im ROBINSON Club Fleesensee gab Sasha den Titel „Die Beste Zeit“ (Englisch „The Best of Times“) nun erstmals live zum Besten und begeisterte die Gäste. Der neue ROBINSON Hit ist ab sofort auf Deutsch und Englisch auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie beispielsweise Spotify und Apple Music verfügbar. Gemeinsam mit weiteren Künstlern wird Sasha auch Teil der Feierlichkeiten rund um ROBINSONs 50. Geburtstag sein. Aufgrund der aktuellen Situation verlegt die Premiummarke die geplante Jubiläumstour durch alle 25 Clubs. Updates und Informationen zum vorläufigen Tourplan erhalten Urlauber unter: www.robinson.com/de/de/50-jahre-robinson

Geplante Eröffnungstermine:

• ROBINSON Club Schlanitzen Alm, Österreich: 27.06.20

• ROBINSON Club Apulia, Italien: 27.06.20

• ROBINSON Club Daidalos, Kos: 01.07.20

• ROBINSON Club Esquinzo Playa, Fuerteventura: 01.07.20

• ROBINSON Club Jandia Playa, Fuerteventura: 01.07.20

• ROBINSON Club Kyllini Beach, Griechenland: 03.07.20

• ROBINSON Club Ierapetra, Kreta: 15.07.20 (Neueröffnung)

Weitere Clubs bereiten sich ebenfalls auf eine Wiedereröffnung unter den höchsten Hygienestandards in Bezug auf Covid-19 vor und sind startklar, sobald Reisen in diese Länder wieder möglich sind.

