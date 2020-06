Michelin Main Cities Europe 2020

DER FÜHRER DER WICHTIGSTEN STÄDTE EUROPAS 2020 IN MICHELIN

KRAKAU UND LJUBLJANA DEBÜTIEREN AUF DER LISTE, INDEM SIE ZUM ERSTEN MAL 1 MICHELIN-STERNE-RESTAURANTS BEKOMMEN. ÖSTERREICH HAT 2 NEUE BETRIEBE MIT EINEM MICHELIN-STAR.

Michelin präsentiert die Auswahl 2020 aus dem Guide MICHELIN Main Cities of Europe. Der Leitfaden deckt insgesamt 39 Städte in 23 Ländern ab und empfiehlt über 1.850 Restaurants.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Leitfadens, sagte: „Nach den Problemen der letzten drei Monate freue ich mich, dass die Verzögerung bei der Veröffentlichung des Guide MICHELIN-Hauptstädte Europas 2020 mit der schrittweisen Wiedereröffnung von Restaurants in ganz Europa zusammenfällt, dank der Lockerung der während der Pandemie eingeführten Beschränkungen. Diese neuen Auszeichnungen unterstreichen die Vielfalt und Qualität der Gaststätten in den europäischen Ländern. Wir wissen, dass Feinschmecker die Freude am Ausgehen und an der Gastronomie wiederentdecken wollen. Ein Wunsch, der, wie ich weiß, auch von unseren Inspektorenteams geteilt wird, die unseren Lesern die Leidenschaft und Kreativität der Köche zurückgeben möchten.

Krakau erhält seinen allerersten MICHELIN-Stern. Eine Anerkennung von Bottiglieria 1881, wo der talentierte Küchenchef Przemysław Klima, der nach fast einem Jahrzehnt Abwesenheit in seine Heimatstadt zurückkehrt, das Beste aus der polnischen Speisekammer in seinen kreativen und modernen Gerichten verwendet. Die Intimität eines jahrhundertealten Weingutes im Herzen von Kazimierz bietet den perfekten Rahmen, um die Arbeit des Küchenchefs zu entdecken.

Ljubljana, die Hauptstadt Sloweniens, erscheint zum ersten Mal im Leitfaden. Hier erhält das Restaurant Atelje, unter der Leitung von Jorg Zupan, einen MICHELIN-Stern. Der Chefkoch nutzt die umfangreiche Erfahrung, die er bei seiner Arbeit in Küchen auf der ganzen Welt gesammelt hat, um einfache, aber raffinierte Gerichte herzustellen und eine ebenso zeitgemäße wie entspannte Atmosphäre zu bieten.

Österreich hat 2 neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern: APRON und The Glass Garden. Das APRON in Wien besticht durch seine beeindruckende offene Küche, aus der Küchenchef Stefan Speiser in einem eleganten und entspannten Raum moderne Interpretationen österreichischer Klassiker zubereitet. Der Glasgarten in Salzburg befindet sich unter einer beeindruckenden Glaskuppel, die wunderbare Ausblicke auf die Stadt bietet. Hier verwendet Küchenchef Markus Mayr hervorragende Zutaten, um raffinierte und zeitgemäße Gerichte zu kreieren.

Es gibt 2 neue Bib Gourmand in Polen: Szóstka in Warschau, mit seinen kühnen Gerichten, die es zu teilen gilt, und Fiorentina in Krakau, mit einer modernen Interpretation der klassischen polnischen Küche. Ljubljana hat auch sein erstes Bib Gourmand-Restaurant: Na Gradu, was ein weiterer Grund ist, die Aufnahme der slowenischen Hauptstadt in den Führer zu feiern. Bib Gourmand ist Michelins Anerkennung für eine hervorragende Qualitätsküche zu einem vernünftigen Preis und erfreut sich bei den Lesern großer Beliebtheit.

In Bezug auf die digitale Präsenz des Leitfadens fügt Gwendal Poullennec hinzu: „Während der gesamten Krise haben wir die Branche mit unseren Websites und Social-Networking-Kanälen unterstützt und die Initiativen hervorgehoben, die die Restaurants zur Bewältigung der Krise ergriffen haben. Wir werden weiterhin die Begeisterung der Köche teilen und unsere Leser ermutigen, die wunderbare Erfahrung des Auswärtsessens wieder zu machen.

Der MICHELIN-Führer richtet sich an alle Arten von Feinschmeckern, vom Geschäftsreisenden bis zum Touristen, und empfiehlt die besten Orte zum Essen und Ausruhen in verschiedenen Qualitäts- und Preiskategorien. An erster Stelle der Liste stehen die MICHELIN-Sterne-Restaurants, gefolgt vom Bib Gourmand und schließlich die herausragenden Lokale wie das „El Plato MICHELIN“, die ein Synonym für Qualitätsküche sind.

Der MICHELIN-Leitfaden „Die wichtigsten Städte Europas 2020“ enthält

24 Drei-Sterne-MICHELIN-Restaurants (4 neu)

95 MICHELIN Zwei-Sterne-Restaurants (13 neu)

380 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (52 neu)

253 Bib Gourmand-Restaurants (41 neu)