Restaurants mit 8 Pfannen 2020

8 Pfannen plus

Restaurant Residenz Heinz Winkler, Aschau i. Chiemgau

August, Augsburg

Friedrich Franz, Bad Doberan (Heiligendamm)

Apicius, Bad Zwischenahn

Ernst, Berlin (Wedding)

ÖSCH NOIR, Donaueschingen

Neu Palmgarden, Dortmund (Hohensyburg)

Landhaus Stricker: Philip Ruemmele und Holger Bodendorf

Klassenzimmer, Fürstenhagen

Seven Seas, Hamburg (Blankenese)

Piment, Hamburg (Eppendorf)

Jante, Hannover

sosein., Heroldsberg

Intense, Kallstadt

Juwel, Kirschau (Schirgiswalde), Sachsen

Gut Lärchenhof, Pulheim (Stommeln)

Der Butt, Rostock (Warnemünde)

Esplanade, Saarbrücken

Die Zirbelstube, Stuttgart

BODENDORF‘S, Sylt (Tinnum)

Orangerie, Timmendorfer Strand

8 Pfannen

Gourmetrestaurant Münchhausen, Aerzen

L‘étable, Bad Hersfeld

Sanct Peter – Rest. Brogsitter, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Cinco by Paco Pérez, Berlin (Tiergarten)

Frühsammers Restaurant, Berlin (Grunewald)

Nobelhart & Schmutzig, Berlin (Kreuzberg)

SKYKITCHEN, Berlin (Lichtenberg)

The NOname, Berlin Neu

Maerz – Das Restaurant, Bietigheim

Halbedels Gasthaus, Bonn (Bad Godesberg)

Ole Deele, Burgwedel

N°4, Buxtehude

Sterneck, Cuxhaven (Duhnen)

Schwarzer Hahn, Deidesheim

1876 Daniel Dal-Ben, Düsseldorf

Merkles Restaurant, Endingen a. K.

Schote, Essen (Rüttenscheid)

Goldberg, Fellbach

Philipp Soldan, Frankenberg

Gustav, Frankfurt am Main

Français, Frankfurt am Main

Wolfshöhle, Freiburg i. Breisgau

Werners Restaurant, Gernsbach

Jacobs Restaurant, Hamburg (Nienstedten)

100/200 Kitchen, Hamburg (Rothenburgsort)

Le Gourmet, Heidelberg

Ahlmanns, Kiel

taku, Köln

Raub‘s Landgasthof, Kuppenheim

Adler, Lahr

Restaurant 360°, Limburg an der Lahn

Villino, Lindau (Bodolz)

Favorite, Mainz

Rüssels Restaurant, Naurath

Eisvogel, Neunburg v. Wald (Hofenstetten)

Meyers Keller – Jockl Kaiser, Nördlingen

ZweiSinn Fine Dining, Nürnberg

Das Maximilians, Oberstdorf

Ostseelounge, Ostseebad Dierhagen

Huberwirt, Pleiskirchen

Kabinett F. W., Potsdam

Storstad, Regensburg

LOUIS restaurant, Saarlouis

Rebers Pflug, Schwäbisch Hall

Philipp, Sommerhausen

Gutshaus Stolpe, Stolpe

Olivo, Stuttgart

Beckers Restaurant, Trier (Olewig)

Seestern, Ulm

Haus Stemberg Anno 1864, Velbert (Neviges)

Schwarzer Adler, Vogtsburg (Oberbergen)

Schwitzer‘s Restaurant, Waldbronn (Reichenbach)

Alexander Herrmann by Tobias Bätz, Wirsberg

Der Gusto ist neben dem Michelin der deutsche Restaurantguide, dem vertraut wird.

