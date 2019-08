Neues Klaus Erfort Kochbuch

Das erste Kochbuch des kulinarischen Überfliegers Klaus Erfort

Innerhalb von sechs Jahren hat es Drei-Sterne-Koch Klaus Erfort in den

Olymp der Sterneküche geschafft. Stets auf seine Arbeit konzentriert ist er

seiner Passion für eine leichte, französische Küche treu geblieben. Diese

Geradlinigkeit spiegelt sich in seinem ersten Kochbuch wider. Hier können

interessierte Gourmets gleich zwei Genussebenen kennenlernen: Die

eindrucksvolle Welt der Drei-Sterne-Küche und die Welt der Rezepte für zu

Hause, die nicht nur Klaus Erforts Stil zeigen, sondern auch an die

anspruchsvolle Gourmetküche sanft heranführen sollen. Der Meisterkoch

verfolgt dabei die kulinarische Mission, Berührungsängste mit der

Sterneküche abzubauen und die Freude am genussvollen Entdecken modernerGerichte zu wecken.

Klaus Erfort Kochbuch

„Die Wahrheit liegt auf dem Teller…“

… diesem Motto hat sich der vielfach ausgezeichnete Drei-Sterne-Koch

verschrieben, das zugleich mit dem Leitspruch „ehrliches Handwerk für

höchsten Genuss“ einhergeht. Die Basis für seine puristisch-elegante Küche

sind hervorragende Produkte und die sorgsam abgestimmte Balance der

einzelnen Gänge.

„Drei Sterne“

Klaus Erfort, der zu den stilleren Spitzenköchen Deutschlands zählt und

sich nur selten im Licht der Öffentlichkeit präsentiert, gewährt nun

erstmals Einblicke hinter die Kulissen seiner Sterneküche. Die

Meisterrezepte des Wohlfahrt-Schülers sind das Ergebnis seiner modernen

Aromenküche, die mit unterschiedlichen Konsistenzen und Texturen spielt und die das aktuelle „State of the Art“ der Sterneküche demonstrieren.

„Zu Hause“

Verdrehte Welten: Eine schnelle Drehbewegung des Buches mit Wendecover gibt Einblick in die zweite, aber ebenso spannende Genusswelt des Spitzenkochs.

Diese Rezepte ermöglichen das sanfte Herantasten an die beeindruckende

Kochkunst Klaus Erforts. Meisterlicher Hochgenuss, der sich auch zu Hause

nachkochen lässt.

KLAUS ERFORT

DREI STERNE/ ZU HAUSE

Mit ergänzenden Texten von Dr. Stefan Pegatzky

200 Seiten | zahlr. Farbfotos

22,0 x 28,0 cm | Hardcover

€ 49,90 (D) | € 51,30 (A)

ISBN 978-3-96033-050-9

Sonderausstattung:

* Im Schmuckschuber

* Mit Wendecover

Blick ins Buch, DREI STERNE: <https://www.yumpu.com/s/Q4EzFoGt0NWYbLR5>

https://www.yumpu.com/s/Q4EzFoGt0NWYbLR5

Blick ins Buch, ZU HAUSE: <https://www.yumpu.com/s/3J4AkHdUWXxIGho9>

https://www.yumpu.com/s/3J4AkHdUWXxIGho9

Weitere Informationen zum Buch unter <http://www.tretorri.de>

www.tretorri.de

Weitere Informationen zu Klaus Erfort unter:

<https://www.gaestehaus-erfort.de/> https://www.gaestehaus-erfort.de/

