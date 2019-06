kochZIMMER Potsdam holt mit David Schubert Michelin-Stern

Ein Jahr nach der Eröffnung in der historischen Gaststätte zur Ratswaage am Neuen Markt in Potsdam hat sich das kochZIMMER einen Michelin-Stern gesichert. Damit steigt das Team um Küchenchef David Schubert, Patron Jörg Frankenhäuser und seine Frau Claudia Frankenhäuser in kürzester Zeit in die Champions League der deutschen Restaurants auf.

Küchenchef David Schubert

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserer „Neuen Preußischen Küche“ nicht nur unsere Gäste, sondern auch die Michelin-Tester begeistern konnten“, sagt Jörg Frankenhäuser. Das kochZimmer mit Küchenchef David Schubert verbindet Brandenburger Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch und internationalen Einflüssen und setzt damit eine Tradition fort, die schon im alten Preußen prägend war.

Kochzimmer Potsdam

„Der Michelin-Stern ist eine Auszeichnung für das gesamte kochZimmer-Team“, sagt Claudia Frankenhäuser. „Ein besonderer Dank gilt unseren Gästen, die unser Konzept von Klarheit, Modernität und Qualität ab dem ersten Tag voll angenommen und unterstützt haben.“

Küchenchef David Schubert nahm den Stern bei der Michelin-Gala im Motorenwerk in Berlin Pankow persönlich entgegen.

www.restaurant-kochzimmer.de

Am Neuen Markt 10

14467 Potsdam

0049-331-200 90 666

