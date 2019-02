„be-cook“: Jeder kann Kochen!﻿

Mit „be-cook“ von ORANIER gelingt selbst dem Laien jedes Gericht mit Lecker-Garantie. be-cook besteht aus einem intelligenten Flächeninduktionskochfeld, sensorgesteuertem Kochgeschirr und einer Rezepte-App, die jeweils per Bluetooth miteinander kommunizieren. Egal ob ein Profi oder Anfänger vor der Pfanne steht, hier wird beim Kochen nichts mehr dem Zufall überlassen.

Oranier Küchentechnik – Be cook

Mit dieser Technik bringt der hessische Gerätehersteller eine echte Revolution auf den Markt und verspricht: „Jeder kann kochen!“. Und das funktioniert so: Einfach eins der Rezepte aus der App von HESTAN CUET auswählen, die benötigten Zutaten für das Gericht einkaufen und – Schritt für Schritt – den Anweisungen des jeweiligen Videos entsprechend zubereiten. Dabei übernehmen Flächeninduktionskochfeld, Kochgeschirr und App die Regie. Mittlere Hitze und scharf Anbraten sind somit kein Bauchgefühl mehr, sondern smarte Präzision.

Töpfe und Pfannen, die mit leistungsstarken Sensoren ausgestattet sind, senden die aktuelle Temperatur an die App. Diese berechnet – ausgehend von der jeweiligen Kochphase – die optimale Hitze sowie die verbleibende Dauer und leitet diese Informationen an das intelligente Flächeninduktionskochfeld weiter, das punktgenau die Temperatur reguliert und die Garzeit festlegt. Der Kochvorgang läuft voll automatisch ab. Die Videos zeigen genau, was und wie zu tun ist. Da kann wirklich nichts mehr schiefgehen. So entspannt kann Kochen sein.

Vielfältige Rezepte von Chef- und Sterneköchen

Ob Fleisch, Fisch, vegetarisch oder glutenfrei, ob Vorspeise, Hauptspeise oder Nachspeise, asiatisch oder mexikanisch – die über 100 Rezepte in der HESTAN CUE-App, die ständig erweitert wird, sind von Profiköchen kreiert. Dabei lassen sich aus dem virtuellen Kochbuch sowohl einzelne Speisen auswählen als auch individuelle Menüs zusammenstellen, die anhand von Fotos und Themenfeldern vorgestellt werden. Der gesamte Vorgang wird mit Videos begleitet, die alle Abläufe einzeln erläutern. Und mittels Timer erfährt der Koch, wann der nächste Schritt ansteht. So kann auch der Laie alles nachvollziehen und ein eigenes Gefühl für den Ablauf entwickeln. Und da das Auge bekanntlich mit isst, beinhaltet jedes Rezept auch einen ausgefeilten Serviervorschlag.

So wird jeder zum Gourmet

be-cook ist das moderne System für alle, die ihre Kochkünste erweitern möchten oder einfach immer wieder genussvolle Rezepte ausprobieren wollen. Ob Familien, junge Paare oder urbane Singles: Um den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden, bietet ORANIER die Technologie in allen Flächeninduktionsfeldern, auch bei den Modellen mit Kochfeldabzug, an. Angefangen beim Domino-Flächeninduktionskochfeld mit zwei Kochzonen, über Flächeninduktionskochfelder mit drei oder vier Kochzonen bis hin zum Flächeninduktionskochfeld mit sechs Kochzonen. Alle Flächeninduktionskochfelder sind be-cook ready und können mit dem smarten Kochgeschirr ergänzt werden. So kocht jeder ab jetzt wie ein Profi.

www.be-cook.com