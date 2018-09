Friedrich „Fritz“ Pichler

Seachefs gibt bekannt, dass Friedrich (genannt Fritz) Pichler, mit sofortiger Wirkung zum Culinary Director ernannt wird. Zusätzlich zu seiner bisherigen Tätigkeit für die Phoenix Flotte als Corporate Chef, übernimmt er nun auch das Ruder für die unter sea chefs Management stehenden Fluss-Schiffe.

Vita von Fritz Pichler

Als ausgebildeter Koch betrat Fritz Pichler bereits 1992 die ersten Schiffsplanken und heuerte auf seinem ersten Kreuzfahrtschiff an. Seitdem hat die Kreuzfahrt ihn nicht mehr losgelassen. Nur zwei Mal hat es Fritz Pichler wieder an Land gezogen, mit einem kurzen Abstecher sogar in die „High Society“. Donald Trump hieß für kurze Zeit sein Arbeitgeber in dessen berühmten „Mar a Lago Club“ in Palm Beach, er als Privatkoch tätig war. Seine zweite Station war das bekannte Restaurant „RIVE“ in Hamburg. Hier erkochte er 15 Gault Millau Punkte. Doch schnell zog es Fritz Pichler zurück zur See. Viele ereignisreiche und überaus erfolgreiche Jahre Kreuzfahrterfahrung auf verschiedenen Schiffen und Reedereien liegen nun bereits hinter ihm.

Ob Expeditionsschiff oder familiäres Schiff der Mittelklasse, bis hin zur exklusiven 5*+ Luxuskreuzfahrt, Fritz Pichler kennt sie alle. Die Wünsche der Gäste, die Einkaufsbedingungen auf den bunten Märkten dieser Welt und die Vorlieben und Nöte seiner Crew Mitglieder. Stets hilfsbereit, immer kompetent und oft ruhender Fels in der Brandung, bringt Fritz Pichler seine höchst angesehene berufliche Kompetenz mit Empathie und der nötigen Gelassenheit auf allen Schiffen ein.

www.seachefs.com