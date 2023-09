tap Sonderangebote

Tickets von Deutschland nach Nordafrika kosten ab 139 €, in die USA ab 399 € und nach Brasilien ab 599 € – Business Class Tickets ab 409 €

Mit dem 6. September hat TAP Air Portugal eine Multidestinations-Kampagne mit unschlagbaren Preisen gestartet. Flüge ab Deutschland zum portugiesischen Festland und den Azoreninseln und Madeira bzw. Porto Santo gibt es bereits ab 129 Euro, nach Marokko ab 139 Euro, auf die Kapverdischen Inseln ab 319 Euro und zu anderen afrikanischen Zielen ab 399 Euro. Flüge, in die USA sind ebenfalls schon ab 399 Euro erhältlich, nach Brasilien starten die Preise ab 599 Euro. Alle genannten Preise beinhalten jeweils den Hin- und Rückflug sowie alle Steuern und Gebühren.

Die im Rahmen dieser Aktion angebotenen Tickets können bis zum 19. September für TAP-Flüge zwischen dem 1. November 2023 und dem 30. April 2024 (außer 15. Dezember 2023 bis 9. Januar 2024 und 22. März bis 8. April 2024) gekauft werden. Zu allen Destinationen bietet TAP Air Portugal im gleichen Buchungs- und Reisezeitraum zudem ausgesprochen attraktive Angebote für Flüge in der Business Class an. So starten die Preise nach Funchal ab 409,- , Casablanca ab 449, -, Cancun ab 1499,-, Miami ab 1749,- und Salvador ab 1899,- Euro, auch hier als Endpreise für Hin- und Rückflug.

