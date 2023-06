Michelin Guide Hangzhou 2023

Die erste Ausgabe des MICHELIN-Führers Hangzhou zeichnet sechs MICHELIN-Sternerestaurants unter 51 empfohlenen Lokalen aus. Wir haben die gesamte Liste!

Hangzhou

– Sechs Restaurants sind mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

– Zwölf Restaurants werden mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet

– Der MICHELIN-Führer zeichnet außergewöhnliche Service-Profis mit dem Sommelier Award und dem Service Award aus.

Die im Hangzhou Grand Hyatt vorgestellte Auswahl umfasst insgesamt 51 Restaurants, von denen sechs mit einem MICHELIN-Stern für ihre außergewöhnliche Küche und zwölf mit einem Bib Gourmand für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet wurden. Außerdem werden zwei Servicetalente mit dem MICHELIN Sommelier Award und dem MICHELIN Service Award ausgezeichnet.

Hangzhou, die Hauptstadt von Zhejiang, früher als Mao Tse Tungs Lieblingsstadt bekannt, ist eine Stadt mit einem einzigartigen Charme, einer langen Geschichte und einem reichen Erbe. Die Verschmelzung von Tradition und Moderne hat ihre kulinarische Kultur seit langem geprägt. Lokale Köstlichkeiten bieten eine unwiderstehliche Authentizität, während Aromen und Zutaten aus den umliegenden Provinzen immer wieder zu neuen Ansätzen inspirieren.

„Es ist uns eine große Ehre, den ersten MICHELIN-Führer für Hangzhou zu präsentieren. Unsere MICHELIN-Inspektoren waren tief beeindruckt von der Lebendigkeit und dem Potenzial der kulinarischen Szene in Hangzhou und dem saisonalen Ansatz der Köche bei der Zusammenstellung und Präsentation von Gerichten“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides. „Sowohl die Quantität als auch die Qualität der Restaurants in Hangzhou sind auf dem Vormarsch. Die Stadt ist geprägt vom lokalen kulinarischen Stil der Region Zhejiang und bietet eine schillernde Vielfalt für unterschiedliche Geschmäcker. Mit der Einführung des MICHELIN-Führers und der Erholung der Weltwirtschaft hoffen wir, dass das Gastgewerbe in Hangzhou ein positives und gesundes Wachstum verzeichnen wird.“

Sechs Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Die MICHELIN-Sterne des MICHELIN-Führers zeichnen die Restaurants aus, die das beste kulinarische Angebot bieten. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben diese Restaurants mehrfach anonym besucht, um sie als die besten der Stadt zu bewerten. Diese sechs sorgfältig ausgewählten Lokale werden in der ersten Ausgabe des MICHELIN Guide Hangzhou mit je einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Ambré Ciel

Nachdem er sein Können in verschiedenen renommierten Küchen unter Beweis gestellt hatte, übernahm Küchenchef Alan Yu 2022 dieses stimmungsvolle Restaurant. Jeder der sechs Tische ist durch stark strukturierte Steinwände abgeschirmt. Auf der einzigen Festpreiskarte zum Mittag- und Abendessen stehen Gerichte, die in der französischen Tradition verwurzelt sind, aber durch subtile chinesische Einflüsse aufgewertet werden.

Guiyu

Dieses schlichte, elegante Lokal befindet sich in einem Osmanthus-Wald, dessen süßer Duft im Herbst noch in der Luft liegt. Sobald man das Lokal betritt, vermischt sich der erdige Geruch von schwarzem Tee mit dem berauschenden Aroma von im Tee geräucherten Spezialitäten wie knusprigem Huhn. Die Speisekarte konzentriert sich auf Klassiker aus Zhejiang, die mit saisonalen Zutaten aus dem ganzen Land zubereitet werden. Verpassen Sie nicht den mit getrockneten Bambussprossen zubereiteten Flussfisch oder die spektakuläre Teezeremonie, die auf Wunsch an jedem Tisch serviert wird.

Jie Xiang Lou

Dieses in einem Bambuswald gelegene Restaurant strahlt eine jenseitige Gelassenheit aus. Auf der Speisekarte stehen Jiangnan-Gerichte, die mit modernen westlichen Techniken aktualisiert werden. Probieren Sie alle typischen Gerichte, indem Sie die Vorspeisenplatte bestellen. Sie umfasst ein vegetarisches „Bettlertäschchen“, Schweinebacke mit Kaviar, marinierte Gänseleber und Räucherfischterrine.

Jin Sha

Dieses ansprechende, im klassischen chinesischen Stil eingerichtete Restaurant befindet sich in einem Luxushotel am See inmitten von Teichen und gepflegten Gärten. Die Küchenbrigade bezieht saisonale Zutaten aus ganz China, um neue Zhejiang-Klassiker mit modernen Akzenten zu kreieren. Probieren Sie den geschmorten Schweinebauch mit gewürzter Abalone, und schließen Sie das Essen mit einer Crème brûlée aus Longjing-Tee ab.

Longjing-Gutshof

Wenn der Gastgeber Sie zu einem der acht traditionell eingerichteten Privatzimmer führt, können Sie einen Blick auf einen weitläufigen Garten mit Steinbrücken und Teichen werfen. Der erfahrene Chefkoch kocht altmodische Jiangnan-Gerichte mit poetischen Namen und vor allem lokale Klassiker aus Zhejiang. Es gibt keine À-la-carte-Optionen, aber die Menüs werden im Voraus auf die Wünsche der Gäste abgestimmt.

Xin Rong Ji

In der üppigen Umgebung des Xixi National Wetland Park gelegen, ist dieses Restaurant mit seinem schlichten Dekor und der exquisiten Taizhou-Küche eine Reise wert. Der frittierte „Haarschwanz“ ist knusprig und saftig, und die Täubchen sind saftig und zart.

Zwölf Restaurants mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet

Zwölf Restaurants erhalten die Bib Gourmand-Auszeichnung für ihr hervorragendes Essen zu erschwinglichen Preisen, basierend auf einem Standard-Drei-Gänge-Menü (ohne Getränke) für etwa 300 RMB pro Gast oder weniger.

Der Großteil der Bib Gourmand-Liste besteht aus Restaurants, die Hangzhouer Küche und Nudeln anbieten. Hausgemachte Gerichte gibt es bei Bao Zhong Bao Shi Fu, Fu Yuan Ju (Shangcheng), King’s Choice und Xiao Dian Huang; Nudeln bei Fang Lao Da, Fu Xing Mian Wang, Rong Xian Mian Guan (Qianjiang Road) und Wu Zi Mian Guan; vegetarische Gerichte bei Qing Chun Perma und Zhi Zhu (Xihu); und Dim Sum bei Xiao Lao Hun Tun und Hui Xin Xiao Chi Dian. Diese zwanglosen Restaurants bieten echte Köstlichkeiten zu einem günstigen Preis.

Die besten Restaurants in Hangzhou

Neben den MICHELIN-Sterne-Restaurants und dem Bib Gourmand stellt der erste Hangzhou MICHELIN Guide 33 Premium-Restaurants mit 10 Kochstilen vor, um die aufstrebende kulinarische Szene der Stadt zu zeigen. Diese alteingesessenen Restaurants führen die geschmacklichen Traditionen der lokalen Küche von Hangzhou und Zhejiang fort.

Beliebte Kochstile aus anderen Provinzen, wie die Teochew- und die kantonesische Küche, sind ebenfalls vertreten. Auch innovative, zeitgenössische chinesische Optionen sind erhältlich.

Zwei MICHELIN Guide Special Awards für herausragende Restaurantfachleute

Der MICHELIN-Führer hat es sich zur Aufgabe gemacht, kulinarische Spitzenleistungen zu fördern und den Enthusiasmus und das Können herausragender Fachleute zu würdigen. Zwei besondere Auszeichnungen, der MICHELIN Sommelier Award und der Service Award, heben solche engagierten Personen hervor.

Mit dem Sommelier Award wird ein talentierter Sommelier ausgezeichnet, der mit seinem Wissen, seiner Hingabe und seinem Geschick bei der Kombination von Getränken und Speisen dazu beiträgt, ein außergewöhnliches Restauranterlebnis zu schaffen.

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Skylar Ye vom MICHELIN-Selected Restaurant Wild Yeast den MICHELIN Sommelier Award erhalten hat. Seine Weinkarte ist präzise und einzigartig und zeugt von einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei der Weinauswahl. Sein tiefes Verständnis für die Gerichte ermöglicht es ihm, die Weine perfekt zu kombinieren.

Mit dem Service Award wird eine qualifizierte und talentierte Fachkraft ausgezeichnet, die mit ihrem zuvorkommenden Service das Erlebnis für den Gast noch verbessert.

Mengping Li, die Chefkellnerin des mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants Guiyu, sorgt mit der richtigen Mischung aus Diskretion und Engagement dafür, dass sich die Gäste stets wie zu Hause fühlen. Ihr fundiertes gastronomisches Wissen ermöglicht ihr eine professionelle Kommunikation, die sie mit ihrer strahlenden Persönlichkeit gekonnt ergänzt. Ihr exzellenter, proaktiver Service wird von ihren Kunden stets geschätzt.

Die Restaurants des Guide Michelin Hangzhou 2023

1913 1913 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN 28 Hubin Road 湖滨28 Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Datou Yingshi Xiaoguan 大头隐食小馆 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN De Ming Fan Dian 德明饭店 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Dining Room 悦轩 Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Fortune Garden 福宴 Cuisine cantonaise / 粤菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Fu Quan Shu Yuan 福泉书院 Cuisine végétarienne / 素食 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Grand Dragon 龙吟阁 Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Guan Yan Liu Jin 观言鎏金 Cuisine de Chaozhou/ 潮州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Gui Yu Jia Mian (Xihu) 桂语家面(西湖) Spécialités de nouilles / 面食 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Hang's Delicacy 叶马餐庁 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Hangzhou House 兰轩 Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Hu Ge Si Fang Cai 虎哥私房菜 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Hu Qing Yu Tang Yao Shan 胡庆余堂药膳 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Jiang Nan Yu Ge 江南渔哥 Cuisine de Ningbo / 宁波菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Kui Yuan Guan (Jiefang Road) 奎元馆(解放路) Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN La Lune 一痕月 Cuisine chinoise contemporaine / 时尚中国菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN La Villa 三嚥阁 Cuisine innovante/ 创新菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Li' An 里安 Cuisine cantonaise / 粤菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Lou Wai Lou (Gushan Road) 楼外楼(孤山路) Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Mang Zhong (Gongshu) 芒种(拱墅) Spécialités de nouilles / 面食 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Ming Kitchen 百县千碗名家厨房 Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Shuiyang 水漾 Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN The Yue Hall 粤榕轩-君宴 Cuisine cantonaise / 粤菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Tian Lun Inn (Xihu) 天伦里 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Wan Li 万丽轩 Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Wang Shi Shao Bing 王氏烧饼 Spécialités de dim sum / 点心 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Wild Yeast Cuisine innovante / 创新菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Wu Ming Mian Guan 无名氏面馆 Spécialités de nouilles / 面食 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Wulin 武林坊 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Xun Wei Jiang Nan 寻味江南 Cuisine de Ningbo / 宁波菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Zhi Wei Guan‧Wei Zhuang 知味观 · 味庄 Cuisine de Hangzhou/ 杭州菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN Zi Wei Hall 紫薇厅 Cuisine du Zhejiang / 浙江菜 RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE MICHELIN

Gourmet Report Tipp: Besuchen Sie unbedingt die umliegenden Water-Cities. Sehr charming und oft recht ursprünglich.

Im Grand Hyatt wohnt man nett am See und der Executive Chef ist ein Vollprofi: Daniel Leibssle.

