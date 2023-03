Wie macht man Bugnes?

Bugnes sind kleine, rautenförmige Gebäcke, die in der Fritteuse gebacken werden und herrlich nach Orangenblüten duften. Sie werden in Frankreich traditionell in der Fastenzeit und zu Ostern gegessen.

Rezept Bugnes – Paul Herve

Paul Hervé, Bäckermeister aus dem Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort in der Provence, verrät sein einfaches Rezept zum Nachbacken und Teilen

Rezept Bugnes

Für 8 Personen

Zubereitungszeit: 1h

Ruhezeit: 24h

Zutaten für den Teig:

500g Mehl (Gruau Type 45)

35g frische Hefe (Bäckerhefe)

150g Butter

150g Eier

10g Salz

150g kaltes Wasser

10g Orangenblütewasser (Nerolium aus Vallauris)

Zubereitung:

Mit den Knethaken des Rührgeräts alle Zutaten zunächst ca. 5 min auf Stufe 1 und dann 6 min auf Stufe 2 verrühren, bis ein homogener Teig entsteht. Die Butter nach und nach auf Stufe 1 zugeben, bis sich der Teig löst, er sollte glatt sein.

Den Teig über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Anschließend wird der Teig ca. 5 mm dick ausgerollt und in Rauten mit einer Seitenlänge von 5 cm ausgeschnitten. In der Mitte der Rauten jeweils einen kleinen Einschnitt machen und eine Drehung, indem ein Ende durch den Einschnitt gezogen wird. Zum Schluss den Teig mit einem feuchten Tuch bedeckt 2 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen

Fertigstellung:

1l Sonnenblumenöl

2 gelbe Zitronen

Wenn der Teig gut durchgezogen ist, werden die Bugnes in Öl bei 180°C frittiert. Nach dem Backen auf Küchenpapier legen. Für noch mehr Genuss in Zucker wälzen und mit etwas Zitronenzeste bestreuen.

Bon appétit!

In der malerischen Provence, ungefähr 35 Fahrminuten von Cannes entfernt, liegt das luxuriöse Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort. 115 Suiten und Villen verteilen sich auf die von Pinien und Lavendelsträuchern umgebende Anlage mit angeschlossenem Golfplatz. Das Hotel bietet seinen Gästen alle Dienstleistungen und Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Hotels wie ein 3200 m2 großes Spa, einen Kids Club sowie zahlreiche Großräume für Veranstaltungen und Seminare. Als wahre Oase der Ruhe vereint Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort fünf verschiedene Restaurants und bietet dadurch eine gastronomische Vielfalt, die in der Region unvergleichlich ist. Das Terre Blanche Hotel ist Mitglied der renommierten Hotelkollektion „The Leading Hotels Of The World„.



www.terre-blanche.com

