Entspannung, Genuss und maritimes Urlaubsfeeling in Brandenburg

Precise Resort Bad Saarow Golfplatz

Nur einen Katzensprung von Berlin entfernt eröffnet sich Besuchern am Scharmützelsee eine harmonische Naturlandschaft. Nahezu unberührte Sandstrände, klares, tiefblaues Wasser, saftiges Grün der Gräser und Bäume sowie sanfte Hügel im Hintergrund – einer der größten Seen Brandenburgs bietet entspanntes Urlaubsfeeling und ist ein Ort zum Träumen. Inmitten dieser Naturidylle öffnet Ron Ben Haim (CEO) das Precise Resort Bad Saarow. Gäste sind in gefühlter Abgeschiedenheit unweit Berlins dazu eingeladen, abzuschalten, sich verwöhnen zu lassen und zahlreiche Freizeit- und Sportmöglichkeiten zu erleben. Dank der einzigartigen Lage wird der Aufenthalt im fünften Precise Resort in Deutschland zum Getaway mit maritimem Flair, ob für einen Wochenendtrip oder einen längeren Aufenthalt.

Das neu eröffnete Precise Resort Bad Saarow verfügt über 155 geräumige Zimmer und Suiten, die komfortabel ausgestattet sind – einige davon mit direktem Seeblick. Das umfassende Wellness-, Sport- und Freizeitangebot sowie der gastronomische Hochgenuss runden das Erlebnis vor Ort ab.

„Alle, die sich eine Auszeit wünschen, in die Natur abtauchen und entspannte Unternehmungen erleben möchten, sind ab sofort herzlich willkommen im Precise Resort Bad Saarow, unserem neuesten Zuwachs der Precise Resorts“, so Ron Ben Haim, Gründer und Chairman von Precise Hotels & Resorts.

„Bad Saarow ist ein Naturidyll, ein Sehnsuchtsort, ein Stückchen Paradies inmitten von Brandenburg. Wir freuen uns, nun Gäste an diesem besonderen Standort begrüßen zu dürfen“, fügt Marco Wesolowski, General Manager im neu eröffneten Precise Resort Bad Saarow, hinzu.

Entspannen und aktiv sein am „Märkischen Meer“

Als Oase inmitten der Naturlandschaft des Kurorts Bad Saarow positioniert sich das Precise Resort mit einem vielfältigen Wellnessangebot. Auf 4.200 Quadratmetern erstreckt sich die weitläufige Spa-Area mit verschiedenen, anregenden Saunen, Dampfbad, Eisbrunnen und Kneippbecken. Im Innen- und beheizten Außenpool sowie bei Massagen und Kosmetikanwendungen kommt Tiefenentspannung auf. Für Sportbegeisterte bietet der Fitnessbereich mit modernen Life-Fitnessgeräten und einem ausgiebigen Kursprogramm den optimalen Anlaufpunkt. Das Schwimmen und Sonnen am privaten Sandstrand sorgen für maritimes Flair.

Freizeitaktivitäten für Paare, Freunde und Familien

Auf dem Wasser: Neben Wellness und Fitness im Haus selbst, erwarten Gäste zahlreiche Angebote, die einen Aufenthalt im Precise Resort Bad Saarow zum abwechslungsreichen Urlaub machen. Von der Marina unweit des Resorts aus starten Segeltouren über den Scharmützelsee, Stand-up-Paddle-Spaß oder ein gemütlicher Ausflug im Tretboot. In der angrenzenden Yacht Akademie Axel Schmidt werden unterschiedlichste Wasserfahrzeuge vermietet und Kurse im Bereich Wassersport angeboten. Gäste, die mit ihrem eigenen Boot anreisen, können bequem an einem der Liegeplätze anlegen.

An Land: Ausgedehnte Spaziergänge, idyllische Joggingrouten, Tennis und Golf laden zur Bewegung an Land ein. Auf drei 18-Loch-Golfplätzen und einem 9-Loch-Golfplatz steht Golfenden jeder Spielstärke im Golf Club Bad Saarow ein umfassendes Angebot zur Verfügung, eingebettet in die Natur der Region. Auch Golfstunden für Anfänger lassen sich im Rahmen der Schnupperkurse buchen. Im Urlaub in eine neue Sportart hineinschnuppern, kann man auch in der nur drei Autominuten entfernten Tennishalle. Mit sechs modernen Hallenplätzen sowie sechs top-gepflegten Außensandplätzen empfängt die „Scharmützelhalle“ Anfänger, Hobbyspieler und Profis gleichermaßen.

Für Kinder: Die kleinen Gäste sind bei nahezu allen Freizeitaktivitäten ebenfalls herzlich willkommen und dürfen sich daneben im Kids‘ Club des Hauses indoor und outdoor voll austoben.

Kulinarischer Hochgenuss

Regionale Zutaten und eine abwechslungsreiche Küche sorgen im Resort für die gastronomische Begleitung eines Aufenthalts. Im Restaurant „Seeblick“ genießen Gäste auf der weitläufigen Terrasse bodenständige, saisonale Küche, während Resort-Gäste sowie Gäste aus der Region im Harbour-Restaurant an der Marina ab Anfang August 2022 fein abgestimmte Kreationen erleben. Auch das Clubrestaurant Greenside am Golfplatz lädt zum Speisen ein. Eine Bar und eine Zigarrenlounge komplementieren das gastronomische Angebot für Genießende.

Precise Resort Bad Saarow

Urlaubsfeeling unweit der Metropole Berlin

Die Anreise zum Precise Resort Bad Saarow kann mit dem Auto, der Bahn, dem Flugzeug oder für Sportliche auf dem Fahrrad erfolgen. Die Lage im Südosten der Hauptstadt, nur rund 80 Kilometer vom Berliner Hauptbahnhof und etwa 55 Kilometer vom Flughafen BER entfernt, macht dies möglich.