CHEF-SACHE und die Best-of-the-Best Awards leider abgesagt! CHEFS®EVOLUTION wird stattfinden!

CHEF-SACHE und die Best-of-the-Best Awards leider abgesagt! CHEFS®EVOLUTION wird stattfinden!

Die kaufmännische Leitung der CHEF-SACHE sieht sich gezwungen, das Avantgarde Cuisine Festival in diesem Jahr abzusagen. In diesem Zusammenhang ist es logisch, dass auch die diesjährigen Best-of-the-Best Awards nicht stattfinden können.

Die Corona-Pandemie und die Shutdowns haben den gesamten Markt und das Entscheidungsverhalten von Ausstellern und Sponsoren negativ verändert. Davon ist die gesamte Messebranche und auch die CHEF-SACHE betroffen.

Die offizielle Verlautbarung der Veranstalter fasst zusammen:

… Die zunehmende Unsicherheit von einer Vielzahl der bestehenden und potentiellen Aussteller aufgrund der Pandemie, die sich auch durch den Ukraine-Krieg weiter zugespitzt hat, sorgt für eine Verschlechterung unserer Prognosen für die CHEF-SACHE in diesem Jahr. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung zum Herbst hin noch weiter verschlechtern könnte. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns momentan nicht in der Lage sicherzustellen, dass eine CHEF-SACHE die wirtschaftlichen Erwartungen aller Beteiligten auch wirklich erfüllt. …

Wir von Port Culinaire gratulieren noch einmal allen ehemaligen Gewinnern des Best-of-the-Best Awards und bedanken uns bei allen Stars on stage, die bereits zugesagt hatten,

das Team von Port Culiniare

Carola Gerfer-Ruhl, Petra Gril und Thomas Ruhl

CHEFS®EVOLUTION

Die von Port Culinaire in Zusammenarbeit mit Jonnie & Thérèse Boer, Librije geplante CHEFS®EVOLUTION in Zwolle Niederlande am 4. & 5. September findet wie geplant statt. Kommt und seht Euch das an: www.chefsrevolution.nl

CHEF-SACHE 2022 abgesagt

Die Gewinner der letzten Jahre:

Unternehmen: 2012/2013: Otto Gourmet • 2014/2015/2016/2017/2018: BOS FOOD • 2019/2021: Pistole Hardcore-Food • Grand Seigneur: 2012: Ralf Bos, BOS FOOD • 2013: Wolfgang Otto, Otto Gourmet • 2014/2015/2016: Ralf Bos, BOS FOOD • 2017: Johannes King, Söl’ring Hof • 2018/2019/2021: Ralf Bos, BOS FOOD • Meister der Weine: 2012: Thomas Sommer, Gourmetrestaurant Schloss Lerbach • 2013: Gunnar Tietz, first floor • 2014: Marcel Runge, aqua • 2015: Daniel Kiowski, Victor‘s Fine Dining by Christian Bau • 2016: Billy Wagner, Nobelhart & Schmutzig • 2017/2018: Bärbel Ring, Söl’ring Hof • 2019: Anna Rupprecht, Storstad • 2021: Ronny Schreiber, Troyka • Mr. / Mrs. Feel Good: 2012/2013/2014: Jimmy Ledemazel, aqua & 2013: Oliver Kraft, Falco • 2015: Yildiz Bau, Victor‘s Fine Dining • 2016: Barbara Berger, Storstad • 2017/2018: Bärbel Ring, Söl’ring Hof • 2019: Jimmy Ledemazel, Überland • 2021: Anna Schmaus, Storstad • Hot Spot: 2012/2014: aqua, Sven Elverfeld • 2013: Becker‘s XO, Wolfgang Becker • 2015: The Table, Kevin Fehling • 2016: Restaurant Tim Raue, Tim Raue • 2017: The Table, Kevin Fehling • 2018: Söl’ring Hof, Jan-Philipp Berner • 2019: Stoi, Ludwig Maurer • 2021: Haus Stemberg, Sascha Stemberg • Nationalheld: 2012/2013: Sven Elverfeld, aqua • 2014: Joachim Wissler, Vendôme • 2015: Christian Bau, Victor‘s Fine Dining • 2016: Jan Hartwig, Atelier • 2017: Joachim Wissler, Vendôme • 2018: Heiko Antoniewicz • 2019: Alexander Herrmann, Restaurant Alexander Herrmann by Tobias Bätz • 2021: Sascha Stemberg, Haus Stemberg • Impulsgeber: 2012/2013/2014: Tim Raue, Restaurant Tim Raue • 2015: Joachim Wissler, Vendôme & Christian Bau, Victor‘s Fine Dining • 2016/2017: Heiko Antoniewicz • 2018: Heiko Antoniewicz & Jan-Philipp Berner, Söl’ring Hof • 2019: Heiko Antoniewicz • 2021: Ludwig Maurer, Stoi • European Champion: 2016: Jonnie Boer, De Librije • 2017: Joachim Wissler, Vendôme • 2018: Sven Elverfeld, aqua • 2019: Tim Raue, Restaurant Tim Raue • Lebenswerk: 2018: Johannes King, Söl’ring Hof • 2019: Alexander Herrmann, Wirsberg • 2021: Hans Haas • Best Shutdown Strategy: 2021: Sascha Stemberg, Haus Stemberg