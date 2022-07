Auch Tohru Nakamura setzt das 3D Food Printing System Procusini in seinem Restaurant „Tohru in der Schreiberei“ in München ein.

Castella Kuchen mit Matcha Meringue und Choco Chip Cookie aus dem Procusini,

„Filigrane Objekte in wiederholbarer Qualität auf höchstem Niveau“ – so lautete die Aufgabenstellung als der Sternekoch erstmals auf das Procusini-Team des jungen Startups Print4Taste aus Freising traf.

Natürlich sind hier schnell die Grenzen der Handarbeit erreicht. Der Anspruch an Kreativität bei der Rezeptentwicklung und Design bleiben dagegen bestehen.

3D Lebensmitteldruck

Mit dem Einsatz eines 3D Lebensmitteldruckers sprengt das Team um Tohru Nakamura beim Design nun regelmäßig die Grenzen der Handarbeit. So schmückt ein Choco Chip Cookie in Form einer Japanischen Winkekatze aus dem Procusini sein Dessert Castella Kuchen mit Matcha Meringue.

Das Rezept für den Teig hat das Team um den Sternekoch bei Tohru in der Schreiberei in München natürlich selbst entwickelt. Der Teig wird frisch hergestellt und die Designs werden mit dem Procusini produziert. Anschließend noch einige Minuten im Backofen und das gewisse Extra ist fertig.

Den Procusini 3D Lebensmitteldrucker gibt es für knapp 3600 € auf der Homepage des Herstellers

https://procusini.com/