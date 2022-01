Das Meer – Seen, Teiche und Flüsse

ATLANTISCHER LACHS

LAT. SALMO SALAR

Clupeocephala, Euteleosteomorpha

Ordnung: Lachsartige (Salmoniformes)

Familie: Lachsfische (Salmonidae)

Gattung: Salmo

Art: Atlantischer Lachs



GB Atlantic Salmon F Saumon atlantique I Salmone atlantico E Salmón del atlántico



Lebensraum: Nordatlantik, Nord- und Ostsee



Der Atlantische Lachs kann bis zu 1,5 Meter groß und 30 Kilo­gramm schwer werden. Er unterscheidet sich von der verwandten Meerforelle durch seinen relativ kleinen Kopf und die graue Fettflosse. Als anadromer Wanderfisch zieht er zur Fortpflanzung aus dem Meer in die sauerstoffreichen Ober­läufe der Flüsse. Dabei verändern die Männchen ihre Farbe, während die Weibchen silbrig grau bleiben. Nach zwei bis fünf Jahren im Süßwasser treten die heranwachsenden Junglachse ihre Reise zu den nordeuropäischen Küsten­re­gionen an. Lachse leben ein bis vier Jahre im Meer bevor sie zum Laichen in den gleichen Fluss ziehen, in dem sie ihre Kindheit verbracht haben. Erst durch den Auf­enthalt im Salzwasser und das Fressen von Krebstieren erhält das Fleisch den typischen Rotton …